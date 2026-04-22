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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 22 aprile: Freccia-Vallone e la finale Milano-Conegliano

Scopri la ricca offerta sportiva in diretta, dalla pallavolo al tennis fino al calcio e ciclismo.

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Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo, pallanuoto, pallavolo femminile e tennis. Oggi le emittenti televisive italiane propongono una programmazione variegata e di alto livello, con eventi live che coprono numerose discipline sportive. Tra gli appuntamenti imperdibili si segnalano la 3a tappa del Tour of the Alps, trasmessa su Eurosport 2 e Rai Sport, e la Freccia Vallone sia maschile che femminile, sempre su Eurosport 2, per gli amanti del ciclismo. Gli appassionati di tennis potranno seguire la seconda giornata dell’ATP & WTA 1000 di Madrid su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, con match di altissimo livello in programma sin dal mattino.

Per quanto riguarda il calcio, spiccano le partite serali con il Derby di Coppa Italia Atalanta-Lazio su Italia 1, il big match della Coppa di Germania tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco su Sky Sport Calcio e la sfida di Premier League Burnley-Manchester City in onda su Sky Sport 1. Da non perdere anche PSG-Nantes, gara valida per la Ligue 1, trasmessa da Sky Sport Max.

Il basket offre l’incontro di Eurocup Besiktas-Bourg En Bresse su Sky Sport Basket, mentre gli appassionati di pallanuoto potranno assistere alla sfida di LEN Champions League Zodiac CNAB-Brescia, visibile su Sky Sport Mix. Infine, nel pallavolo femminile oggi si gioca il match Serie A1 Milano-Conegliano, disponibile sia su Dazn a pagamento sia su Rai Sport in chiaro.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 19:00 Eurocup: Besiktas-Bourg En Bresse (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

  • 19:00 Ligue 1: PSG-Nantes (Sky Sport Max, pay)
  • 20:45 Coppa di Germania: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, pay)
  • 21:00 Coppa Italia: Atalanta-Lazio (Italia 1, free)
  • 21:00 Premier League: Burnley-Manchester City (Sky Sport 1, pay)

Ciclismo

  • 12:35 Tour of the Alps – 3a tappa: Laces-Arco (Eurosport 2, free; Rai Sport, free)
  • 14:30 Freccia Vallone (Eurosport 2, free)

Ciclismo Femminile

  • 16:45 Freccia Vallone Femminile (Eurosport 2, free)

Pallanuoto

  • 20:30 LEN Champions League: Zodiac CNAB-Brescia (Sky Sport Mix, pay)

Pallavolo Femminile

  • 20:30 Serie A1: Milano-Conegliano (Dazn, pay; Rai Sport, free)

Tennis

  • 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 2a giornata (Sky Sport Mix, pay; Sky Sport Tennis, pay; Sky Sport 1, pay)

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 22 aprile: Freccia-Vallone e la finale Milano-Conegliano

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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