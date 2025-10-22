Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 22 ottobre 2025

La giornata sportiva di oggi offre una ricca programmazione televisiva con tante gare imperdibili. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano quelli dedicati al calcio, con numerosi incontri della UEFA Champions League, trasmessi su diverse piattaforme sia pay che free, e molti interessanti scontri anche in Serie C e nella Diretta Gol Champions League. Per gli appassionati di tennis, la giornata presenta diversi incontri ATP & WTA, visibili soprattutto sui canali Sky Sport, con sessioni distribuite anche in orari notturni e mattutini.
Non mancano le sfide di basket, con partite di Eurocup e NBA in programma a orari differenti, tutte visibili sulle piattaforme Sky Sport dedicate. La pallavolo femminile propone incontri di Serie A1, anche in chiaro su Rai Sport. Infine, la pallamano femminile vede scendere in campo l’Italia impegnata nelle qualificazioni europee per il 2026, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di questo sport in crescita. Un palinsesto vario e ricco di emozioni per tutti i tifosi, distribuito su canali tradizionali e piattaforme streaming con offerte pay e gratuite.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:00 NBA: New York-Cleveland (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 03:30 NBA: Dallas-San Antonio (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 18:00 Eurocup: Cluj Napoca-Reyer Venezia (Sky Sport Basket)
- 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Ankara (Sky Sport Basket)
Calcio
- 13:30 Serie C: Juventus Next Gen-Campobasso (Sky Sport 1)
- 18:45 UEFA Champions League: Athletic Bilbao-Qarabag (Sky)
- 18:45 UEFA Champions League: Atletico Bilbao-Qarabag (Sky Sport Arena)
- 18:45 UEFA Champions League: Galatasaray-Bodo Glimt (Sky, Sky Sport Calcio)
- 18:45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
- 21:00 UEFA Champions League: Real Madrid-Juventus (Amazon Prime Video)
- 21:00 UEFA Champions League: Chelsea-Ajax (TV8, Sky, Sky Sport Max)
- 21:00 UEFA Champions League: Monaco-Tottenham (Sky)
- 21:00 UEFA Champions League: Atalanta-Slavia Praga (Sky, Sky Sport 1)
- 21:00 UEFA Champions League: Eintracht Francoforte-Liverpool (Sky)
- 21:00 UEFA Champions League: Eintracht-Liverpool (Sky Sport Arena)
- 21:00 UEFA Champions League: Bayern Monaco-Club Bruges (Sky)
- 21:00 UEFA Champions League: Sporting Lisbona-Olympique Marsiglia (Sky)
- 21:00 Diretta Gol UCL (Diretta) (Sky Sport Calcio)
Pallamano Femminile
- 12:00 Qualificazioni Europei 2026: Italia-Svizzera (Sky Sport Arena)
Pallavolo Femminile
- 20:00 Serie A1: Monviso-Conegliano (Dazn)
- 20:30 Serie A1: Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (Rai Sport)
Tennis
- 03:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
- 07:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
- 13:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
