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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 23 settembre: europei volley, Mondiali U.20 donne e ciclismo

Scopri la programmazione sportiva del 23 settembre con ciclismo, calcio femminile, tennis e pallavolo in diretta TV.

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Redazione

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Oggi non mancano gli appuntamenti con lo sport in televisione, con una varietà di discipline in calendario che sapranno soddisfare appassionati di ogni genere. La giornata si apre all’alba con il tennis dove si susseguono le dirette degli incontri ATP e WTA su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, eventi pay che regaleranno ai fan emozioni in campo. Nel pomeriggio il ciclismo è protagonista con la 2a tappa della CRO Race in onda su Eurosport, un appuntamento perfetto per chi ama le due ruote. Il calcio femminile cattura poi l’attenzione con due match imperdibili validi per i Mondiali U20 in Polonia, trasmessi in chiaro su Rai Sport: l’Italia affronta la Spagna, seguita dalla sfida Corea del Nord-Colombia. Infine la serata è dedicata alla pallavolo maschile con l’incontro tra Italia e Finlandia degli Europei 2026, visibile su Rai 2, da non perdere per gli amanti di questo sport dinamico e spettacolare.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ciclismo

  • 14:00 CRO Race 2a tappa (Eurosport, diretta gratuita)

Calcio femminile

  • 15:00 Mondiali U20 Polonia 2026: Italia-Spagna (Rai Sport, diretta gratuita)
  • 18:30 Mondiali U20 Polonia 2026: Corea del Nord-Colombia (Rai Sport, diretta gratuita)

Pallavolo maschile

  • 21:05 Europei 2026: Italia-Finlandia (Rai 2, diretta gratuita)

Tennis

  • 05:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV)
  • 07:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay TV)
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