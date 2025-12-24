Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 24 dicembre: si gioca la Coppa d'Africa

Il meglio del calcio africano oggi in diretta su Sportitalia

Giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di oggi, dedicata prevalentemente al calcio. La Coppa d’Africa, torneo molto seguito dagli appassionati di calcio internazionale, propone un palinsesto interessante con quattro partite in diretta TV. Saranno infatti trasmesse sfide coinvolgenti tra nazionali africane di spicco, con squadre come Burkina Faso, Guinea Equatoriale, Algeria, Sudan, Costa d’Avorio, Mozambico, Camerun e Gabon. Tutti gli incontri saranno visibili in chiaro su Sportitalia, senza costi aggiuntivi, offrendo un’ottima occasione per seguire il meglio del calcio continentale africano comodamente da casa. Le partite sono distribuite nell’arco della giornata, dai primi pomeriggi fino alla sera, permettendo agli appassionati di godersi eventi sportivi di qualità e di tuffarsi nel clima caldo e passionale della competizione. Questa programmazione sottolinea l’importanza sempre crescente del calcio africano, che continua a guadagnare attenzione e apprezzamento a livello globale.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO

13:30 Coppa d’Africa: Burkina Faso-Guinea Equatoriale (Sportitalia)

16:00 Coppa d'Africa: Algeria-Sudan (Sportitalia)

18:30 Coppa d'Africa: Costa d'Avorio-Mozambico (Sportitalia)

21:00 Coppa d'Africa: Camerun-Gabon (Sportitalia)

