Sport oggi in tv, Brasile e Marocco nella notte mentre in chiaro c'è la Svizzera

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta, dal calcio al basket passando per tennis e pallanuoto.

Non solo Mondiali di calcio, nella programmazione tv di oggi. Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallanuoto femminile e tennis. Per gli amanti del calcio, proseguono gli emozionanti incontri dei Mondiali 2026 con una serie di partite che coinvolgono squadre di varie zone del mondo, trasmesse tra DAZN e Rai 1. Inizia l’ultimo turno della fase a gironi quindi le partite si giocano in contemporanea girone per girone. Alle 21.00 Svizzera-Canada (trasmessa anche in chiaro su Rai1) e Bosnia-Qatar; mentre a mezzanotte Brasile-Scozia e Haiti-Marocco.

Da segnalare inoltre due partite di basket, entrambe con protagoniste le nazionali di Italia e Croazia impegnate in amichevoli internazionali visibili su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. La pallanuoto femminile vede un interessante scontro tra Roma e Catania in Serie A1 con diretta gratuita su Rai Sport. Infine, il tennis copre diverse finestre televisive con eventi ATP e WTA in onda sulle reti Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, perfetti per seguire il meglio dei circuiti internazionali. Questa varietà di sport e canali assicura a tutti gli appassionati un palinsesto ricco e diversificato, tra partite di prestigio e discipline più di nicchia, in una giornata da non perdere per chi vuole rimanere aggiornato sullo sport nazionale e internazionale.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio – Mondiali

Stasera

21:00 Mondiali 2026: Svizzera-Canada (Dazn, Rai 1)

Mondiali 2026: Svizzera-Canada (Dazn, Rai 1) 21:00 Mondiali 2026: Bosnia-Qatar (Dazn)

Stanotte

00:00 Mondiali 2026: Brasile-Scozia (Dazn)

Mondiali 2026: Brasile-Scozia (Dazn) 00:00 Mondiali 2026: Marocco-Haiti (Dazn)

Basket

19:30 Amichevole Internazionale: Italia-Croazia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Pallanuoto Femminile

19:30 Serie A1: Roma-Catania (Rai Sport)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)