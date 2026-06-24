Sport oggi in tv, Brasile e Marocco nella notte mentre in chiaro c'è la Svizzera

Non solo Mondiali di calcio, nella programmazione tv di oggi. Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallanuoto femminile e tennis. Per gli amanti del calcio, proseguono gli emozionanti incontri dei Mondiali 2026 con una serie di partite che coinvolgono squadre di varie zone del mondo, trasmesse tra DAZN e Rai 1. Inizia l’ultimo turno della fase a gironi quindi le partite si giocano in contemporanea girone per girone. Alle 21.00 Svizzera-Canada (trasmessa anche in chiaro su Rai1) e Bosnia-Qatar; mentre a mezzanotte Brasile-Scozia e Haiti-Marocco.
Da segnalare inoltre due partite di basket, entrambe con protagoniste le nazionali di Italia e Croazia impegnate in amichevoli internazionali visibili su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. La pallanuoto femminile vede un interessante scontro tra Roma e Catania in Serie A1 con diretta gratuita su Rai Sport. Infine, il tennis copre diverse finestre televisive con eventi ATP e WTA in onda sulle reti Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, perfetti per seguire il meglio dei circuiti internazionali. Questa varietà di sport e canali assicura a tutti gli appassionati un palinsesto ricco e diversificato, tra partite di prestigio e discipline più di nicchia, in una giornata da non perdere per chi vuole rimanere aggiornato sullo sport nazionale e internazionale.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio – Mondiali
Stasera
- 21:00 Mondiali 2026: Svizzera-Canada (Dazn, Rai 1)
- 21:00 Mondiali 2026: Bosnia-Qatar (Dazn)
Stanotte
- 00:00 Mondiali 2026: Brasile-Scozia (Dazn)
- 00:00 Mondiali 2026: Marocco-Haiti (Dazn)
Basket
- 19:30 Amichevole Internazionale: Italia-Croazia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Pallanuoto Femminile
- 19:30 Serie A1: Roma-Catania (Rai Sport)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.