Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 24 settembre 2025: Italia-Belgio di volley, Nizza-Roma e Coppa Italia

Tutta la programmazione sportiva di oggi con calcio, ciclismo, tennis e pallavolo in diretta TV

Pubblicato:

Redazione

La giornata sportiva di oggi propone una ricca selezione di eventi dedicati agli appassionati di Calcio, Ciclismo, Pallavolo Maschile e Tennis. Tanti appuntamenti offerti dalle principali emittenti italiane, con una varietà di competizioni che spaziano dalle fasi di Coppa Italia alle sfide di Serie C, passando per importanti partite di UEFA Europa League tra cui Nizza-Roma e il Serie A Women’s Cup femminile. La disciplina del ciclismo riserva due interessanti cronostaffette miste dei Mondiali su strada Kigali 2025, trasmesse gratuitamente da Rai Sport ed Eurosport.
Per il tennis continua la programmazione dedicata ai tornei ATP e WTA con diverse gare nelle prime ore della giornata, visibili su diverse piattaforme Sky a pagamento.
Infine, la pallavolo maschile torna protagonista con Italia-Belgio dei Mondiali Filippine 2025 su Rai 2 in chiaro. Una giornata intensa che conferma, ancora una volta, come il palinsesto sportivo italiano garantisca un ampio ventaglio di scelte e competizioni per tutti i gusti e le passioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

  • 17:00 Coppa Italia: Parma-Spezia (Mediaset Infinity, 20)
  • 18:30 Coppa Italia: Verona-Venezia (Mediaset Infinity, Italia 1)
  • 18:30 Serie C: Cosenza-Latina (Sky Sport Mix)
  • 18:30 Serie C: Foggia-Casertana (Sky Sport Max)
  • 18:30 Serie C: Salernitana-Audace Cerignola (Sky Sport Calcio)
  • 18:30 Serie A Women’s Cup: 2a Semifinale (Sky Sport 1)
  • 20:30 Serie C: Trapani-Catania (Rai Sport)
  • 20:45 Serie C: Atalanta U23-Crotone (Sky Sport Calcio)
  • 20:45 Serie C: Az Picerno-Benevento (Sky Sport Max)
  • 20:45 Serie C: Monopoli-Team Altamura (Sky Sport Mix)
  • 21:00 Coppa Italia: Como-Sassuolo (Mediaset Infinity, Italia 1)
  • 21:00 UEFA Europa League: Nizza-Roma (Sky, Sky Sport 1)
  • 18:45 UEFA Europa League: Midtjylland-Sturm Graz (Sky Sport Arena)
  • 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Arena)

Ciclismo

  • 12:20 Mondiali su strada Kigali 2025 – Cronostaffetta Mista (Eurosport)
  • 13:35 Mondiali su strada Kigali 2025 – Cronostaffetta Mista (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

  • 09:30 Mondiali Filippine 2025 (Rai 2) Italia-Belgio

Tennis

  • 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, Sky Sport 1)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, Sky Sport 1)

