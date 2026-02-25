Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 25 febbraio 2026: Champions, volley e Giro di Sardegna

Scopri tutti gli incontri in diretta tra calcio, pallavolo, basket, ciclismo e tennis per la giornata sportiva di oggi.

La giornata di oggi si prospetta ricca di emozioni per gli appassionati di calcio, pallavolo, basket, ciclismo e tennis. Sul fronte del calcio spazio ai grandi match di UEFA Champions League con squadre come Juventus, Atalanta, PSG, Real Madrid e Benfica che scendono in campo in eventi trasmessi principalmente su Sky e Amazon Prime Video, con alcune partite visibili anche in chiaro su TV8. La pallavolo è protagonista con le sfide della SuperLega maschile e della CEV Champions League femminile, visibili su DAZN, Sky Sport Arena e Rai Sport, mixando incontri a pagamento e in chiaro. Gli amanti del basket potranno seguire partite di Eurolega e NBA sulle varie piattaforme Sky Sport, mentre il ciclismo offre la 1ª tappa del Giro di Sardegna su Rai Sport in chiaro. La giornata si completa con il tennis ATP & WTA, disponibile su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, per una programmazione sportiva completa e adatta a tutti i gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

04:00 Denver-Boston, NBA (Sky Sport Basket)

Denver-Boston, NBA (Sky Sport Basket) 19:00 Zalgiris Kaunas-Olympiacos, Eurolega (Sky Sport Max)

Zalgiris Kaunas-Olympiacos, Eurolega (Sky Sport Max) 20:30 Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega (Sky Sport Basket)

Calcio

18:45 Atalanta-Borussia Dortmund, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport 1)

Atalanta-Borussia Dortmund, UEFA Champions League (Sky) 20:30 Atalanta-Borussia Dortmund, UEFA Champions League (Sky)

Atalanta-Borussia Dortmund, UEFA Champions League (Sky) 21:00 Juventus-Galatasaray, UEFA Champions League (Amazon Prime Video)

Juventus-Galatasaray, UEFA Champions League (Amazon Prime Video) 21:00 PSG-Monaco, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Max)

PSG-Monaco, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Max) 21:00 Real Madrid-Benfica, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Calcio, TV8)

Real Madrid-Benfica, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Calcio, TV8) 21:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1)

Ciclismo

13:40 1a tappa Giro di Sardegna: Castelsardo-Bosa (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

18:00 Scandicci-Novara, CEV Champions League (Sky Sport Arena)

Scandicci-Novara, CEV Champions League (Sky Sport Arena) 20:30 Milano-Olympiacos, CEV Champions League (Sky Sport Arena)

Pallavolo Maschile

20:30 Padova-Piacenza, SuperLega (DAZN)

Padova-Piacenza, SuperLega (DAZN) 20:30 Milano-Cuneo, SuperLega (DAZN)

Milano-Cuneo, SuperLega (DAZN) 20:30 Modena-Verona, SuperLega (Rai Sport)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

