Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo 2026: finali sci, Miami, basket e volley

Oggi la giornata sportiva è ricca e variegata, con tante discipline da seguire comodamente in televisione. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo pallavolo femminile e maschile, in particolare con partite di Serie A1 e della CEV Champions League, oltre al basket con incontri di Eurolega e NBA. Per gli appassionati di tennis, protagonisti i quarti di finale del WTA 1000 Miami e ATP Masters 1000 di Miami, trasmessi su diverse piattaforme Pay TV come Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.
Grande spazio è dedicato anche agli sport invernali, con le finali di sci alpino di Lillehammer 2026, tra slalom gigante femminile e slalom maschile, diffuse in chiaro su Rai Sport ma anche su Eurosport. Senza dimenticare gli appassionati di ciclismo, che oggi possono seguire la 3ª tappa della Volta a Catalunya in diretta su Eurosport 2 senza costi aggiuntivi. Una giornata completa e appassionante, che offre agli sportivi di ogni tipo numerose opzioni per godersi eventi di alto livello e intrattenimento in diretta, sia su canali gratuiti sia in pay per view.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 00:00 NBA, Detroit-Atlanta (Sky Sport Basket, pay)
- 20:30 Eurolega, Baskonia-Stella Rossa (Sky Sport Basket, pay)
Ciclismo
- 15:50 Volta a Catalunya, 3a tappa (Eurosport 2, free)
Pallavolo Femminile
- 20:30 Serie A1, Scandicci-Milano (Dazn, pay)
- 20:30 Serie A1, Scandicci-Milano (Rai Sport, free)
Pallavolo Maschile
- 20:30 CEV Champions League, Civitanova-Zawiercie (Sky Sport Arena, pay)
Sci Alpino
- 09:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, free)
- 09:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport, free)
- 10:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Eurosport, free)
- 10:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Rai Sport, free)
- 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport, free)
- 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport, free)
- 13:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (2a manche) (Eurosport, free)
- 13:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (2a manche) (Rai Sport, free)
Tennis
- 00:00 WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 00:00 WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)
- 01:30 ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 01:30 ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 18:00 WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)
- 20:00 ATP Masters 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 20:00 ATP Masters 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.