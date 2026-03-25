Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo 2026: finali sci, Miami, basket e volley

Scopri in diretta TV il meglio di pallavolo, tennis, basket, ciclismo e sci alpino per oggi

Oggi la giornata sportiva è ricca e variegata, con tante discipline da seguire comodamente in televisione. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo pallavolo femminile e maschile, in particolare con partite di Serie A1 e della CEV Champions League, oltre al basket con incontri di Eurolega e NBA. Per gli appassionati di tennis, protagonisti i quarti di finale del WTA 1000 Miami e ATP Masters 1000 di Miami, trasmessi su diverse piattaforme Pay TV come Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.

Grande spazio è dedicato anche agli sport invernali, con le finali di sci alpino di Lillehammer 2026, tra slalom gigante femminile e slalom maschile, diffuse in chiaro su Rai Sport ma anche su Eurosport. Senza dimenticare gli appassionati di ciclismo, che oggi possono seguire la 3ª tappa della Volta a Catalunya in diretta su Eurosport 2 senza costi aggiuntivi. Una giornata completa e appassionante, che offre agli sportivi di ogni tipo numerose opzioni per godersi eventi di alto livello e intrattenimento in diretta, sia su canali gratuiti sia in pay per view.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

00:00 NBA, Detroit-Atlanta (Sky Sport Basket, pay)

NBA, Detroit-Atlanta (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Eurolega, Baskonia-Stella Rossa (Sky Sport Basket, pay)

Ciclismo

15:50 Volta a Catalunya, 3a tappa (Eurosport 2, free)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1, Scandicci-Milano (Dazn, pay)

Serie A1, Scandicci-Milano (Dazn, pay) 20:30 Serie A1, Scandicci-Milano (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

20:30 CEV Champions League, Civitanova-Zawiercie (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

09:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, free) 09:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport, free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport, free) 10:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Eurosport, free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Eurosport, free) 10:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Rai Sport, free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Rai Sport, free) 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport, free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport, free) 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport, free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport, free) 13:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (2a manche) (Eurosport, free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (2a manche) (Eurosport, free) 13:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (2a manche) (Rai Sport, free)

Tennis

00:00 WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay) 00:00 WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay) 01:30 ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay) 01:30 ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)

ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay) 18:00 WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay) 18:00 WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay) 20:00 ATP Masters 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay) 20:00 ATP Masters 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)