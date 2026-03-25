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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo 2026: finali sci, Miami, basket e volley

Scopri in diretta TV il meglio di pallavolo, tennis, basket, ciclismo e sci alpino per oggi

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Oggi la giornata sportiva è ricca e variegata, con tante discipline da seguire comodamente in televisione. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo pallavolo femminile e maschile, in particolare con partite di Serie A1 e della CEV Champions League, oltre al basket con incontri di Eurolega e NBA. Per gli appassionati di tennis, protagonisti i quarti di finale del WTA 1000 Miami e ATP Masters 1000 di Miami, trasmessi su diverse piattaforme Pay TV come Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.

Grande spazio è dedicato anche agli sport invernali, con le finali di sci alpino di Lillehammer 2026, tra slalom gigante femminile e slalom maschile, diffuse in chiaro su Rai Sport ma anche su Eurosport. Senza dimenticare gli appassionati di ciclismo, che oggi possono seguire la 3ª tappa della Volta a Catalunya in diretta su Eurosport 2 senza costi aggiuntivi. Una giornata completa e appassionante, che offre agli sportivi di ogni tipo numerose opzioni per godersi eventi di alto livello e intrattenimento in diretta, sia su canali gratuiti sia in pay per view.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 00:00 NBA, Detroit-Atlanta (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:30 Eurolega, Baskonia-Stella Rossa (Sky Sport Basket, pay)

Ciclismo

  • 15:50 Volta a Catalunya, 3a tappa (Eurosport 2, free)

Pallavolo Femminile

  • 20:30 Serie A1, Scandicci-Milano (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie A1, Scandicci-Milano (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

  • 20:30 CEV Champions League, Civitanova-Zawiercie (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

  • 09:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, free)
  • 09:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport, free)
  • 10:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Eurosport, free)
  • 10:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (1a manche) (Rai Sport, free)
  • 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport, free)
  • 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport, free)
  • 13:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (2a manche) (Eurosport, free)
  • 13:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Slalom M (2a manche) (Rai Sport, free)

Tennis

  • 00:00 WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 00:00 WTA 1000 Miami, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)
  • 01:30 ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 01:30 ATP Masters 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)
  • 18:00 WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 18:00 WTA 1000 Miami, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)
  • 20:00 ATP Masters 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 20:00 ATP Masters 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo 2026: finali sci, Miami, basket e volley

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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