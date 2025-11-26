Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 26 novembre 2025: Champions League, Eurolega basket e curling

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

La giornata di oggi propone un ampio ventaglio di appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, basket, curling maschile, calcio a 5 femminile e pallavolo femminile. Numerosi eventi importanti sono in programma, con molte sfide di alto livello soprattutto nel calcio, che tiene banco grazie alla UEFA Champions League e a diversi incontri di Coppa Italia Serie C e Serie C, oltre alle partite di UEFA Youth League e Diretta Gol Champions League. Anche il basket si fa largo con sfide europee e NBA distribuite su diversi canali a pagamento, mentre il curling maschile e il calcio a 5 femminile offrono appuntamenti sul canale Rai Sport, liberamente accessibile. Da segnalare, inoltre, l’appuntamento con la CEV Champions League di pallavolo femminile, che vede Milano sfidare Olympiacos su Sky Sport Arena.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:30 NBA, Oklahoma City-Minnesota (Sky Sport Basket, pay)

NBA, Oklahoma City-Minnesota (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA, Golden State-Houston (Sky Sport Basket, pay)

NBA, Golden State-Houston (Sky Sport Basket, pay) 18:00 Eurolega, Tel Aviv-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega, Tel Aviv-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay) 19:30 Eurolega, Stella Rossa-Olympiacos (Sky Sport Mix, pay)

Eurolega, Stella Rossa-Olympiacos (Sky Sport Mix, pay) 20:15 Eurolega, Stella Rossa-Olympiacos (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

13:30 Calcio a 5 Femminile, Brasile-Italia – Coppa del Mondo Filippine 2025 (Rai Sport, free)

Calcio a 5 Femminile, Brasile-Italia – Coppa del Mondo Filippine 2025 (Rai Sport, free) 15:00 Serie C, Gubbio-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C, Gubbio-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio, pay) 15:00 Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate (Sky Sport 1, pay)

Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate (Sky Sport 1, pay) 16:00 UEFA Youth League, Eintracht Frankfurt U19-Atalanta (Sky Sport Arena, pay)

UEFA Youth League, Eintracht Frankfurt U19-Atalanta (Sky Sport Arena, pay) 18:00 Coppa Italia Serie C, Pro Vercelli-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio, pay)

Coppa Italia Serie C, Pro Vercelli-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio, pay) 18:45 UEFA Champions League, Copenaghen-Kairat Almaty (Sky, pay)

UEFA Champions League, Copenaghen-Kairat Almaty (Sky, pay) 18:45 UEFA Champions League, Pafos-Monaco (Sky, pay)

UEFA Champions League, Pafos-Monaco (Sky, pay) 18:45 UEFA Champions League, Copenaghen-Kairat Almaty (Sky Sport Max, pay)

UEFA Champions League, Copenaghen-Kairat Almaty (Sky Sport Max, pay) 18:45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1, pay)

(Evento non presente in elenco, ignorato) 20:30 Coppa Italia Serie C, Sambenedettese-Union Brescia (Rai Sport, free)

Coppa Italia Serie C, Sambenedettese-Union Brescia (Rai Sport, free) 21:00 UEFA Champions League, Atletico Madrid-Inter (Amazon Prime Video, pay)

UEFA Champions League, Atletico Madrid-Inter (Amazon Prime Video, pay) 21:00 UEFA Champions League, Arsenal-Bayern Monaco (TV8, free)

UEFA Champions League, Arsenal-Bayern Monaco (TV8, free) 21:00 UEFA Champions League, Arsenal-Bayern Monaco (Sky, pay)

UEFA Champions League, Arsenal-Bayern Monaco (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League, Arsenal-Bayern Monaco (Sky Sport Max, pay)

UEFA Champions League, Arsenal-Bayern Monaco (Sky Sport Max, pay) 21:00 UEFA Champions League, Eintracht-Atalanta (Sky Sport 1, pay)

UEFA Champions League, Eintracht-Atalanta (Sky Sport 1, pay) 21:00 UEFA Champions League, Eintracht-Atalanta (Sky, pay)

UEFA Champions League, Eintracht-Atalanta (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League, Liverpool-PSV (Sky, pay)

UEFA Champions League, Liverpool-PSV (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League, Olympiacos-Real Madrid (Sky, pay)

UEFA Champions League, Olympiacos-Real Madrid (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League, PSG-Tottenham (Sky, pay)

UEFA Champions League, PSG-Tottenham (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League, Sporting Lisbona-Club Bruges (Sky, pay)

UEFA Champions League, Sporting Lisbona-Club Bruges (Sky, pay) 21:00 Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)

CALCIO A 5 FEMMINILE

13:30 Coppa del Mondo Filippine 2025, Brasile-Italia (Rai Sport, free)

CURLING MASCHILE

18:00 Europei Lohja 2025, Italia-Svizzera (Rai Sport, free)

PALLAVOLO FEMMINILE

20:00 CEV Champions League, Milano-Olympiacos (Sky Sport Arena, pay)

