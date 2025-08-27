Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 27 agosto 2025: Us Open, Vuelta e Diamond League

Giornata ricca di sport quella di oggi 27 agosto 2025, con una programmazione che copre alcune tra le competizioni più attese e seguite a livello internazionale. In primo piano troviamo il calcio con le partite di UEFA Champions League, dove si susseguono sfide importanti come Qarabag-Ferencvaros, Bruges-Rangers, Copenaghen-Basilea e Benfica-Fenerbahce, tutte trasmesse dai canali Sky in modalità pay per view. L’atletica leggera sarà protagonista con le finali della Diamond League da Zurigo, trasmesse su Sky Sport Arena e sul gratuito Rai 2. Per gli appassionati di basket maschile, proseguono le sfide del FIBA EuroBasket 2025 con incontri di notevole interesse tra Lettonia-Turchia e Serbia-Estonia, visibili sui canali Sky Sport Basket. Il tennis internazionale vede l’appuntamento con il torneo US Open durante la sua quarta giornata, offerto da vari canali Sky Sport dedicati, tra cui Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1. Infine, gli amanti del ciclismo possono seguire la quinta tappa de La Vuelta in chiaro su Eurosport. Questa programmazione ampia e articolata garantisce spettacolo, azione e tanta adrenalina per tutti i tifosi delle diverse discipline sportive, confermando l’impegno degli operatori televisivi nel soddisfare una vasta gamma di interessi sportivi.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 17:30 Finali Diamond League 2025, Zurigo (Sky Sport Arena, Rai 2)
Basket maschile
- 17:00 FIBA EuroBasket 2025: Lettonia-Turchia (Sky Sport Basket)
- 20:15 FIBA EuroBasket 2025: Serbia-Estonia (Sky Sport Basket)
Ciclismo
- 16:15 La Vuelta, 5a tappa (Eurosport, gratuito)
Calcio
- 18:45 UEFA Champions League: Qarabag-Ferencvaros (Sky, Sky Sport Calcio)
- 21:00 UEFA Champions League: Bruges-Rangers (Sky, Sky Sport Calcio)
- 21:00 UEFA Champions League: Copenaghen-Basilea (Sky)
- 21:00 UEFA Champions League: Benfica-Fenerbahce (Sky)
Tennis
- 01:00 US Open, 4a giornata (Sky Sport Tennis)
- 17:00 US Open, 4a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1)
- 19:30 US Open, 4a giornata (Sky Sport Arena)
