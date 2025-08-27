Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 27 agosto 2025: Us Open, Vuelta e Diamond League

Scopri tutti gli appuntamenti di oggi con calcio, tennis, basket, ciclismo e atletica in diretta TV.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Giornata ricca di sport quella di oggi 27 agosto 2025, con una programmazione che copre alcune tra le competizioni più attese e seguite a livello internazionale. In primo piano troviamo il calcio con le partite di UEFA Champions League, dove si susseguono sfide importanti come Qarabag-Ferencvaros, Bruges-Rangers, Copenaghen-Basilea e Benfica-Fenerbahce, tutte trasmesse dai canali Sky in modalità pay per view. L’atletica leggera sarà protagonista con le finali della Diamond League da Zurigo, trasmesse su Sky Sport Arena e sul gratuito Rai 2. Per gli appassionati di basket maschile, proseguono le sfide del FIBA EuroBasket 2025 con incontri di notevole interesse tra Lettonia-Turchia e Serbia-Estonia, visibili sui canali Sky Sport Basket. Il tennis internazionale vede l’appuntamento con il torneo US Open durante la sua quarta giornata, offerto da vari canali Sky Sport dedicati, tra cui Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1. Infine, gli amanti del ciclismo possono seguire la quinta tappa de La Vuelta in chiaro su Eurosport. Questa programmazione ampia e articolata garantisce spettacolo, azione e tanta adrenalina per tutti i tifosi delle diverse discipline sportive, confermando l’impegno degli operatori televisivi nel soddisfare una vasta gamma di interessi sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:30 Finali Diamond League 2025, Zurigo (Sky Sport Arena, Rai 2)

Basket maschile

17:00 FIBA EuroBasket 2025: Lettonia-Turchia (Sky Sport Basket)

FIBA EuroBasket 2025: Lettonia-Turchia (Sky Sport Basket) 20:15 FIBA EuroBasket 2025: Serbia-Estonia (Sky Sport Basket)

Ciclismo

16:15 La Vuelta, 5a tappa (Eurosport, gratuito)

Calcio

18:45 UEFA Champions League: Qarabag-Ferencvaros (Sky, Sky Sport Calcio)

UEFA Champions League: Qarabag-Ferencvaros (Sky, Sky Sport Calcio) 21:00 UEFA Champions League: Bruges-Rangers (Sky, Sky Sport Calcio)

UEFA Champions League: Bruges-Rangers (Sky, Sky Sport Calcio) 21:00 UEFA Champions League: Copenaghen-Basilea (Sky)

UEFA Champions League: Copenaghen-Basilea (Sky) 21:00 UEFA Champions League: Benfica-Fenerbahce (Sky)

Tennis

01:00 US Open, 4a giornata (Sky Sport Tennis)

US Open, 4a giornata (Sky Sport Tennis) 17:00 US Open, 4a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1)

US Open, 4a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1) 19:30 US Open, 4a giornata (Sky Sport Arena)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp