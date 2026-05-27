Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio 2026: Roland Garros, Giro d'Italia e la finale di Conference

Tutti gli eventi sportivi in diretta TV sulle principali emittenti italiane, dal calcio al ciclismo e tennis.

L’universo dello sport si anima oggi con un palinsesto ricco e variegato sulle principali emittenti televisive italiane. La giornata propone una serie di appuntamenti imperdibili che spazia dal calcio all’atletica, passando per il tennis, la pallanuoto maschile e il ciclismo. Nel calcio spiccano due partite di prestigio sia in UEFA Conference League con il match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, sia nel campionato di Serie C, con Union Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli, trasmesse da Sky e Rai Sport con varie opzioni pay e free. Il tennis domina invece la scena diurna con il prestigioso torneo del Roland Garros, seguito su Eurosport e Rai Sport con diverse sessioni in programma nell’arco di tutta la giornata. Per gli appassionati di ciclismo, il Giro d’Italia regala emozioni con la 17a tappa, in diretta su Rai 2, Eurosport e Rai Sport. Infine, la pallanuoto maschile presenta la sfida Brescia-Pro Recco per la Serie A1, trasmessa da Rai Sport in chiaro. Un ventaglio di discipline e eventi che garantiscono agli spettatori un palinsesto sportivo ricco di azione e passione sul piccolo schermo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO

20:00 Serie C: Union Brescia-Salernitana (Sky Sport Calcio – pay)

Serie C: Union Brescia-Salernitana (Sky Sport Calcio – pay) 21:00 Serie C: Catania-Ascoli (Rai Sport – free)

Serie C: Catania-Ascoli (Rai Sport – free) 21:00 Serie C: Catania-Ascoli (Sky Sport Max – pay)

Serie C: Catania-Ascoli (Sky Sport Max – pay) 21:00 UEFA Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano (Sky – pay)

UEFA Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano (Sky – pay) 21:00 UEFA Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano (Sky Sport 1 – pay)

CICLISMO

12:00 Giro d’Italia – 17a tappa: Cassano d’Adda-Andalo (Eurosport – free)

Giro d’Italia – 17a tappa: Cassano d’Adda-Andalo (Eurosport – free) 12:10 Giro d’Italia – 17a tappa: Prima Diretta (Rai Sport – free)

Giro d’Italia – 17a tappa: Prima Diretta (Rai Sport – free) 14:05 Giro d’Italia – 17a tappa: Cassano d’Adda-Andalo (Rai 2 – free)

PALLANUOTO MASCHILE

19:00 Serie A1: Brescia-Pro Recco (Rai Sport – free)

TENNIS

10:30 Roland Garros (Eurosport 2 – free)

Roland Garros (Eurosport 2 – free) 13:00 Roland Garros (Eurosport 2 – free)

Roland Garros (Eurosport 2 – free) 16:00 Roland Garros (Eurosport 2 – free)

Roland Garros (Eurosport 2 – free) 17:45 Roland Garros (Eurosport – free)

Roland Garros (Eurosport – free) 18:00 Roland Garros (Eurosport 2 – free)

Roland Garros (Eurosport 2 – free) 19:00 Roland Garros (Eurosport – free)

Roland Garros (Eurosport – free) 20:00 Roland Garros (Eurosport – free)

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