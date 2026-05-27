Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio 2026: Roland Garros, Giro d'Italia e la finale di Conference

L’universo dello sport si anima oggi con un palinsesto ricco e variegato sulle principali emittenti televisive italiane. La giornata propone una serie di appuntamenti imperdibili che spazia dal calcio all’atletica, passando per il tennis, la pallanuoto maschile e il ciclismo. Nel calcio spiccano due partite di prestigio sia in UEFA Conference League con il match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, sia nel campionato di Serie C, con Union Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli, trasmesse da Sky e Rai Sport con varie opzioni pay e free. Il tennis domina invece la scena diurna con il prestigioso torneo del Roland Garros, seguito su Eurosport e Rai Sport con diverse sessioni in programma nell’arco di tutta la giornata. Per gli appassionati di ciclismo, il Giro d’Italia regala emozioni con la 17a tappa, in diretta su Rai 2, Eurosport e Rai Sport. Infine, la pallanuoto maschile presenta la sfida Brescia-Pro Recco per la Serie A1, trasmessa da Rai Sport in chiaro. Un ventaglio di discipline e eventi che garantiscono agli spettatori un palinsesto sportivo ricco di azione e passione sul piccolo schermo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
CALCIO
- 20:00 Serie C: Union Brescia-Salernitana (Sky Sport Calcio – pay)
- 21:00 Serie C: Catania-Ascoli (Rai Sport – free)
- 21:00 Serie C: Catania-Ascoli (Sky Sport Max – pay)
- 21:00 UEFA Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano (Sky – pay)
- 21:00 UEFA Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano (Sky Sport 1 – pay)
CICLISMO
- 12:00 Giro d’Italia – 17a tappa: Cassano d’Adda-Andalo (Eurosport – free)
- 12:10 Giro d’Italia – 17a tappa: Prima Diretta (Rai Sport – free)
- 14:05 Giro d’Italia – 17a tappa: Cassano d’Adda-Andalo (Rai 2 – free)
PALLANUOTO MASCHILE
- 19:00 Serie A1: Brescia-Pro Recco (Rai Sport – free)
TENNIS
- 10:30 Roland Garros (Eurosport 2 – free)
- 13:00 Roland Garros (Eurosport 2 – free)
- 16:00 Roland Garros (Eurosport 2 – free)
- 17:45 Roland Garros (Eurosport – free)
- 18:00 Roland Garros (Eurosport 2 – free)
- 19:00 Roland Garros (Eurosport – free)
- 20:00 Roland Garros (Eurosport – free)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.