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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 29 aprile: Champions League, Atp Madrid e Giro di Romandia

Scopri tutti gli eventi in diretta nelle principali discipline sportive per la giornata di oggi.

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Redazione

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Oggi la programmazione televisiva offre agli appassionati una ricca giornata dedicata al calcio, ciclismo e tennis. Tra le gare di ciclismo spiccano le tappe del Giro di Turchia e del Giro di Romandia, entrambe in chiaro su Eurosport 2, perfette per chi ama le due ruote e le competizioni su strada.
Il calcio propone sfide importanti come Atletico Madrid-Arsenal valida per la UEFA Champions League, visibile su Amazon Prime Video a pagamento, oltre alla partita Atalanta-Juventus della Coppa Italia Primavera in onda su Sportitalia in chiaro. Il tennis monopolizza invece la scena con i quarti di finale dei tornei ATP e WTA 1000 di Madrid, suddivisi tra Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, entrambi canali a pagamento, regalando agli appassionati l’emozione di match di alto livello con i migliori tennisti del circuito mondiale.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

  • 13:30 Giro di Turchia – 4a tappa (Eurosport 2, in chiaro)
  • 15:30 Giro di Romandia – 1a tappa (Eurosport 2, in chiaro)

Calcio

  • 17:00 Coppa Italia Primavera – Atalanta-Juventus (Sportitalia, in chiaro)
  • 21:00 UEFA Champions League – Atletico Madrid-Arsenal (Amazon Prime Video, pay)

Tennis

  • 13:00 WTA 1000 Madrid – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)
  • 16:00 ATP 1000 Madrid – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)
  • 20:00 WTA 1000 Madrid – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)
  • 21:30 ATP 1000 Madrid – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 29 aprile: Champions League, Atp Madrid e Giro di Romandia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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