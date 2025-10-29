Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 29 ottobre 2025: serie A, serie B e Sinner a Parigi

Tutte le partite e gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane

La giornata odierna si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket, pallavolo e tennis. Sul fronte del calcio, le emozioni non mancheranno con diverse partite di Serie A in calendario, tra cui spiccano Inter-Fiorentina e Roma-Parma, mentre la Serie B offre match serrati come Spezia-Padova e Venezia-Sudtirol. Anche la Coppa di Germania propone un incontro di alto livello tra Colonia e Bayern Monaco. Gli appassionati di basket potranno seguire il match di Eurocup Slask Wroclaw-Reyer Venezia, ma anche le partite NBA Boston-Cleveland e Minnesota-L.A. Lakers in diretta su Sky Sport Basket. Per gli amanti della pallavolo, saranno trasmesse partite importanti del campionato di Serie A1 femminile e della SuperLega maschile, tra cui spiccano Scandicci-Busto Arsizio e Civitanova-Trento. Infine, continua l’appassionante fase del torneo ATP Masters 1000 a Parigi-Bercy con Sinner in campo, visibili su Sky Sport Tennis e altri canali Sky Sport. Una giornata sportiva intensa e variegata, dunque, da non perdere sui principali canali pay e free.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

00:00 NBA: Boston-Cleveland (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Minnesota-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay) 19:00 Eurocup: Slask Wroclaw-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:30 Serie A: Juventus-Udinese (Dazn, pay)

Serie A: Como-Verona (Dazn, pay) 18:30 Serie A: Roma-Parma (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Roma-Parma (Sky Sport Calcio, pay) 19:00 Ligue 1: Lorient-PSG (Sky Sport Max, pay)

Ligue 1: Lorient-PSG (Sky Sport Max, pay) 20:30 Serie B: Spezia-Padova (Dazn, pay)

Serie B: Spezia-Padova (Dazn, pay) 20:30 Serie B: Venezia-Sudtirol (Dazn, pay)

Serie B: Venezia-Sudtirol (Dazn, pay) 20:30 Serie B: Juve Stabia-Bari (Dazn, pay)

Serie B: Juve Stabia-Bari (Dazn, pay) 20:30 Serie B: Mantova-Catanzaro (Dazn, pay)

Serie B: Mantova-Catanzaro (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Inter-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Genoa-Cremonese (Dazn, pay) 20:45 Coppa di Germania: Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena, pay)

Coppa di Germania: Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena, pay) 21:05 Ligue 1: Marsiglia-Angers (Sky Sport Max, pay)

Pallavolo Femminile

20:00 Serie A1: Scandicci-Busto Arsizio (Dazn, pay)

Serie A1: Scandicci-Busto Arsizio (Dazn, pay) 20:30 Serie A1: Conegliano-Chieri (Dazn, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega: Piacenza-Modena (Dazn, pay)

SuperLega: Piacenza-Modena (Dazn, pay) 20:30 SuperLega: Perugia-Padova (Dazn, pay)

SuperLega: Perugia-Padova (Dazn, pay) 20:30 SuperLega: Civitanova-Trento (Rai Sport, free)

Tennis

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, pay) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, pay) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 3a Giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 3a Giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, pay) 18:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 3a Giornata (Sky Sport Arena, pay)

