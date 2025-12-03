Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 3 dicembre 2025: coppa Italia, Premier e Champions di volley

Oggi la programmazione sportiva propone una ricca offerta dedicata a diversi sport, con grande attenzione al calcio, protagonista assoluto della giornata con partite di Coppa Italia, Serie C, Premier League e Bundesliga. Le sfide imperdibili si concentrano soprattutto sul palinsesto delle principali emittenti a pagamento come Mediaset Infinity, Sky Sport e DAZN, ma anche su canali in chiaro come Italia 1 e Rai Sport. In parallelo, gli appassionati di pallavolo potranno assistere a match di alto livello della SuperLega maschile e della CEV Champions League femminile, offrendo un’alternativa sportiva di grande interesse. Non mancano poi gli incontri di basket con la notte NBA trasmessa da Sky Sport Basket, che consente un tuffo nel mondo della pallacanestro americana. Una giornata densa di sport, quindi, per un’offerta televisiva capace di soddisfare sia gli appassionati di sport nazionali che internazionali.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 01:00 NBA: Orlando-San Antonio (Sky Sport Basket, pay)
CALCIO
- 15:00 Coppa Italia: Atalanta-Genoa (Mediaset Infinity, pay; Italia 1, free)
- 17:30 Serie C – 23ª giornata: Casertana-Atalanta U23 (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 Coppa Italia: Napoli-Cagliari (Mediaset Infinity, pay; Italia 1, free)
- 18:30 Serie C – 23ª giornata: Dolomiti Bellunesi-Inter U23 (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Coppa Italia: Inter-Venezia (Mediaset Infinity, pay; Italia 1, free)
- 20:30 Premier League: Arsenal-Brentford (Sky Sport 1, pay)
- 21:15 Premier League: Leeds United-Chelsea (Sky Sport Mix, pay)
- 21:15 Premier League: Liverpool-Sunderland (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Bundesliga: Union Berlino-Bayern Monaco (Sky Sport Max, pay)
PALLAVOLO FEMMINILE
- 19:00 CEV Champions League: Lajkovac-Milano (Sky Sport Arena, pay)
PALLAVOLO MASCHILE
- 20:30 SuperLega: Grottazzolina-Perugia (DAZN, pay)
- 20:30 SuperLega: Trento-Modena (DAZN, pay)
- 20:45 SuperLega: Monza-Civitanova (Rai Sport, free)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.