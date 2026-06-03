Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 3 giugno: gli Azzurri di Baldini e quelli del Roland Garros

Oggi la programmazione sportiva in TV è ricca e variegata, capace di soddisfare appassionati di diverse discipline. Tra gli sport protagonisti del giorno spiccano sicuramente il basket, con sfide di alto livello come le NBA Finals e la Serie A italiana, e il tennis, con i quarti di finale del Roland Garros che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Non mancano poi gli appuntamenti con il calcio, che prevedono amichevoli internazionali di rilievo e incontri di Serie C, così come il ciclismo femminile con la quinta tappa del Giro d’Italia Women, trasmessa su più canali.
Importanti anche le dirette di atletica leggera, in particolare con il World Athletics Continental Tour Gold a Turku, evento che riunisce atleti di spicco. Tante le offerte, con eventi in chiaro e pay-tv, per un palinsesto sportivo davvero completo e imperdibile per ogni appassionato.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 18:00 World Athletics Continental Tour Gold – Turku (Sky Sport Arena, pay)
Basket
- 02:30 NBA Finals – San Antonio Spurs vs New York Knicks (Amazon Prime Video, pay)
- 20:00 Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Cielo)
- 20:00 Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Sky Sport 1, pay)
Calcio
- 06:00 Serie C – Calcio Serie C Playoff-Finale (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:15 Serie C – Finale-Andata (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Amichevole Internazionale – Lussemburgo vs Italia (Rai 1)
- 20:45 Amichevole Internazionale – Olanda vs Algeria (Sky Sport Calcio, pay)
Ciclismo Femminile
- 15:30 Giro d’Italia Women – 5a tappa: Longarone-Santo Stefano di Cadore (Eurosport)
- 15:30 Giro d’Italia Women – 5a tappa: Longarone-Santo Stefano di Cadore (Rai 2)
Tennis
- 10:30 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)
- 13:00 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)
- 15:00 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)
- 20:00 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.