Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 3 giugno: gli Azzurri di Baldini e quelli del Roland Garros

Programmazione sportiva di oggi con basket, tennis, ciclismo, calcio e atletica

Oggi la programmazione sportiva in TV è ricca e variegata, capace di soddisfare appassionati di diverse discipline. Tra gli sport protagonisti del giorno spiccano sicuramente il basket, con sfide di alto livello come le NBA Finals e la Serie A italiana, e il tennis, con i quarti di finale del Roland Garros che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Non mancano poi gli appuntamenti con il calcio, che prevedono amichevoli internazionali di rilievo e incontri di Serie C, così come il ciclismo femminile con la quinta tappa del Giro d’Italia Women, trasmessa su più canali.

Importanti anche le dirette di atletica leggera, in particolare con il World Athletics Continental Tour Gold a Turku, evento che riunisce atleti di spicco. Tante le offerte, con eventi in chiaro e pay-tv, per un palinsesto sportivo davvero completo e imperdibile per ogni appassionato.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

18:00 World Athletics Continental Tour Gold – Turku (Sky Sport Arena, pay)

Basket

02:30 NBA Finals – San Antonio Spurs vs New York Knicks (Amazon Prime Video, pay)

NBA Finals – San Antonio Spurs vs New York Knicks (Amazon Prime Video, pay) 20:00 Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Sky Sport Basket, pay)

Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Cielo)

Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Cielo) 20:00 Serie A – Olimpia Milano vs Brescia (Sky Sport 1, pay)

Calcio

06:00 Serie C – Calcio Serie C Playoff-Finale (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C – Calcio Serie C Playoff-Finale (Sky Sport Calcio, pay) 18:15 Serie C – Finale-Andata (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C – Finale-Andata (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Amichevole Internazionale – Lussemburgo vs Italia (Rai 1)

Amichevole Internazionale – Lussemburgo vs Italia (Rai 1) 20:45 Amichevole Internazionale – Olanda vs Algeria (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo Femminile

15:30 Giro d’Italia Women – 5a tappa: Longarone-Santo Stefano di Cadore (Eurosport)

Giro d’Italia Women – 5a tappa: Longarone-Santo Stefano di Cadore (Eurosport) 15:30 Giro d’Italia Women – 5a tappa: Longarone-Santo Stefano di Cadore (Rai 2)

Tennis

10:30 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)

Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport) 13:00 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)

Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport) 15:00 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)

Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport) 20:00 Roland Garros – Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)