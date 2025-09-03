Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 3 settembre 2025: Italia-Polonia di volley, Us Open e Vuelta

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi emozionanti attende gli appassionati sulle reti televisive italiane. Oggi spiccano eventi di diverse discipline, dal ciclismo con la prestigiosa Vuelta, fino ai grandi tornei di tennis con il US Open che propone quarti di finale maschili e femminili in diretta. Per gli amanti del basket maschile, invece, il FIBA EuroBasket 2025 propone due sfide competitive che mettono a confronto nazionali di tradizione. Senza dimenticare la pallavolo femminile con la gara tra Italia e Polonia valida per i Mondiali Thailandia 2025, che tiene alta l’attenzione di tutti i tifosi. Sul fronte del baseball, la Serie A1 propone il match tra San Marino e Parma, visibile su Rai Sport in chiaro. Ancora una volta, tutta questa varietà di sport si riflette in una programmazione ricca e per tutti i gusti, da seguire comodamente da casa grazie a un’ampia offerta di canali, tra pay-tv e trasmissioni gratuite.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Baseball
- 20:30 Serie A1 – San Marino vs Parma (Rai Sport, in chiaro)
Basket maschile
- 17:00 FIBA EuroBasket 2025 – Cechia vs Lettonia (Sky Sport Basket, pay)
- 20:15 FIBA EuroBasket 2025 – Turchia vs Serbia (Sky Sport Basket, pay)
Ciclismo
- 13:15 La Vuelta – 11a tappa (Eurosport, in chiaro)
Pallavolo Femminile
- 15:30 Mondiali Thailandia 2025 – Italia vs Polonia (Rai 2, in chiaro)
Tennis
- 01:00 US Open – 4^ Quarto di Finale Femminile (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 03:00 US Open – 4^ Quarto di Finale Maschile (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 17:00 US Open – 11a giornata (Sky Sport Arena, pay)
- 18:00 US Open – 3^ Quarto di Finale Femminile (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 20:00 US Open – 3^ Quarto di Finale Maschile (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 23:00 US Open – 11a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.