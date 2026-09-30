Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 30 settembre: Coppa d'Africa, basket e il tennis da Pechino

Scopri tutti gli eventi di calcio, basket e tennis in diretta tv oggi 30 settembre

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket e tennis sulle principali emittenti sportive italiane. Il calcio offre l’attesa partita delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa con la sfida tra Eritrea e Sudafrica, trasmessa gratuitamente su Sportitalia alle ore 18:00. Per gli amanti del basket il palinsesto è decisamente ricco, con diversi incontri di Eurolega ed Eurocup distribuiti tra Sky Sport Mix, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport 1: partite come Panathinaikos Aktor-Lyon e Napoli-Bourg en Bresse promettono alta tensione e spettacolo.

Gli appassionati di tennis potranno seguire i tornei ATP & WTA di Pechino durante tutta la mattinata, a partire dalle 4:00, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1, con una lunga diretta in pay per view per non perdere neanche uno scambio. Una programmazione variegata quindi che soddisfa tutti i gusti e garantisce emozioni durante tutta la giornata sportiva.