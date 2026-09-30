Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 30 settembre: Coppa d'Africa, basket e il tennis da Pechino

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket e tennis sulle principali emittenti sportive italiane. Il calcio offre l’attesa partita delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa con la sfida tra Eritrea e Sudafrica, trasmessa gratuitamente su Sportitalia alle ore 18:00. Per gli amanti del basket il palinsesto è decisamente ricco, con diversi incontri di Eurolega ed Eurocup distribuiti tra Sky Sport Mix, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport 1: partite come Panathinaikos Aktor-Lyon e Napoli-Bourg en Bresse promettono alta tensione e spettacolo.
Gli appassionati di tennis potranno seguire i tornei ATP & WTA di Pechino durante tutta la mattinata, a partire dalle 4:00, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1, con una lunga diretta in pay per view per non perdere neanche uno scambio. Una programmazione variegata quindi che soddisfa tutti i gusti e garantisce emozioni durante tutta la giornata sportiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.