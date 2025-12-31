Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 31 dicembre: atletica e Coppa d'Africa

Oggi la programmazione sportiva televisiva italiana offre un’interessante selezione di eventi dedicati a due discipline molto amate appassionati: Atletica Leggera e Calcio. Il pomeriggio si apre con il tradizionale appuntamento con la Atletica Leggera, che vede la BOclassic protagonista con una diretta in chiaro su Rai Sport, un’occasione da non perdere per gli amanti della corsa e delle grandi competizioni. A seguire, nella serata, spazio al Calcio con due sfide di grande interesse valevoli per la Coppa d’Africa, visibili su Sportitalia senza costi aggiuntivi. La Guinea Equatoriale e l’Algeria si affrontano in un match dalle tinte focali alle 17, mentre alle 20 sarà il turno di Gabon e Costa d’Avorio che si contenderanno la vittoria in un incontro altrettanto avvincente. Un ventaglio di eventi capace di soddisfare gli appassionati di questi sport, offrendo la possibilità di seguire in diretta telecronache e approfondimenti in un giorno ricco di emozioni sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 12.50 BOclassic (Rai Sport)
Calcio
- 17.00 Coppa d’Africa: Guinea Equatoriale – Algeria (Sportitalia)
- 20.00 Coppa d’Africa: Gabon – Costa d’Avorio (Sportitalia)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.