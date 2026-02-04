Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 4 febbraio 2026: Coppa Italia ed Europei ciclismo su pista

Una giornata ricca di sport tra basket, calcio, tennis e pallavolo in tv

Oggi la programmazione sportiva televisiva si presenta ricca e articolata, coprendo discipline per tutti i gusti. Gli appassionati potranno seguire numerosi appuntamenti interessanti dedicati a basket, calcio, ciclismo su pista, pallavolo femminile e tennis, con dirette su emittenti pay e gratuite. La serata propone eventi di grande richiamo come la sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino, trasmessa sia in chiaro su Italia 1 che in esclusiva in pay su Mediaset Infinity. Nel palinsesto basket spiccano le partite di Eurolega e Eurocup con squadre italiane impegnate in sfide europee da non perdere, tra cui Virtus Bologna e Aquila Trento. Il tennis offre diverse finestre su ATP e WTA, visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, mentre la pallavolo femminile propone incontri di livello internazionale nella CEV Champions League su Sky Sport Arena e Sky Sport 1. Per gli amanti del ciclismo su pista, Rai Sport trasmette gratuitamente la quarta giornata degli Europei di Konya. Questo mix di eventi evidenzia l’intensa giornata sportiva dedicata a diversi tipi di pubblico, garantendo un’offerta variegata con partite, tornei e manifestazioni ad alta spettacolarità.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

03:30 NBA: San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket)

NBA: San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket) 19:00 Eurocup: Niners Chemnitz – Aquila Trento (Sky Sport Mix)

Eurocup: Niners Chemnitz – Aquila Trento (Sky Sport Mix) 20:30 Eurolega: Virtus Bologna – Villeurbanne (Sky Sport Basket)

Eurolega: Virtus Bologna – Villeurbanne (Sky Sport Basket) 20:45 Eurocup: Manresa – Reyer Venezia (Sky Sport Max)

Basket Femminile

20:00 Eurolega: Schio – Bourges (Rai Sport, diretta gratuita)

Calcio

18:00 UEFA Youth League: League Colonia – Inter (Sky Sport Calcio)

UEFA Youth League: League Colonia – Inter (Sky Sport Calcio) 21:00 Coppa Italia: Inter – Torino (Mediaset Infinity, pay)

Coppa Italia: Inter – Torino (Mediaset Infinity, pay) 21:00 Coppa Italia: Inter – Torino (Italia 1, diretta gratuita)

Ciclismo su Pista

16:30 Europei Konya 2026 – 4a giornata (Rai Sport, diretta gratuita)

Pallavolo Femminile

18:00 CEV Champions League: Novara – Benfica (Sky Sport Arena)

CEV Champions League: Novara – Benfica (Sky Sport Arena) 17:30 CEV Champions League: Istanbul – Scandicci (Sky Sport 1)

CEV Champions League: Istanbul – Scandicci (Sky Sport 1) 20:00 CEV Champions League: Milano – Eczacibasi Istanbul (Sky Sport 1)

CEV Champions League: Milano – Eczacibasi Istanbul (Sky Sport 1) 20:30 CEV Champions League: Conegliano – Lodz (Sky Sport Arena)

Tennis

10:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 10:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay) 10:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

