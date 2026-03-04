Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 4 marzo 2026: coppa Italia, serie B e C, Indian Wells

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv di oggi, dall’atletica al calcio, con orari e canali.

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, adatto a tutti gli appassionati che vogliono seguire le loro discipline preferite comodamente da casa. Tanti momenti di grande spettacolo sono dedicati al calcio, con importanti match di Serie B, Serie C e Coppa Italia, nonché incontri del campionato Primavera e della Premier League inglese. Per chi ama la pallavolo, due sfide di Serie A1 femminile mettono a confronto squadre di alto livello, mentre la pallanuoto propone la prestigiosa partita di LEN Champions League fra Ftc Telekom e Pro Recco. Nel mondo della racchetta sono le giornate di ATP e WTA 1000 Indian Wells ad animare i palinsesti di Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Per gli appassionati di basket, l’NBA offre in anticipo la sfida fra New York e Oklahoma City, da seguire su Sky Sport Basket. Infine, è possibile assistere anche a eventi multidisciplinari come le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con la diretta su Rai Sport. Quella di oggi si presenta quindi come una giornata ideale per ogni tipo di tifoso, fra incontri di alto livello, competizioni internazionali e sfide in diretta sui principali canali pay e free.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: New York-Oklahoma City (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

01:00 Liga Profesional: Lanus-Boca Juniors (Sportitalia, free)

Serie C: Pontedera-Juventus Next Gen (Sky Sport 1, pay) 18:50 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (Rai Sport, free)

Pallanuoto

20:30 LEN Champions League: Ftc Telekom-Pro Recco (Sky Sport Mix, pay)

Pallavolo Femminile

20:00 Serie A1: Chieri-Novara (Dazn, pay)

Tennis

20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

