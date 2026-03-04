Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 4 marzo 2026: coppa Italia, serie B e C, Indian Wells

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv di oggi, dall’atletica al calcio, con orari e canali.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, adatto a tutti gli appassionati che vogliono seguire le loro discipline preferite comodamente da casa. Tanti momenti di grande spettacolo sono dedicati al calcio, con importanti match di Serie B, Serie C e Coppa Italia, nonché incontri del campionato Primavera e della Premier League inglese. Per chi ama la pallavolo, due sfide di Serie A1 femminile mettono a confronto squadre di alto livello, mentre la pallanuoto propone la prestigiosa partita di LEN Champions League fra Ftc Telekom e Pro Recco. Nel mondo della racchetta sono le giornate di ATP e WTA 1000 Indian Wells ad animare i palinsesti di Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Per gli appassionati di basket, l’NBA offre in anticipo la sfida fra New York e Oklahoma City, da seguire su Sky Sport Basket. Infine, è possibile assistere anche a eventi multidisciplinari come le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con la diretta su Rai Sport. Quella di oggi si presenta quindi come una giornata ideale per ogni tipo di tifoso, fra incontri di alto livello, competizioni internazionali e sfide in diretta sui principali canali pay e free.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 01:00 NBA: New York-Oklahoma City (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

  • 01:00 Liga Profesional: Lanus-Boca Juniors (Sportitalia, free)
  • 12:00 Primavera 1: Lazio-Lecce (Sportitalia, free)
  • 14:00 Primavera 1: Torino-Cagliari (Sportitalia, free)
  • 14:30 Coppa del Mondo T20 maschile di cricket: Semifinale (Sky Sport Arena, pay)
  • 16:00 Primavera 1: Parma-Inter (Sportitalia, free)
  • 18:00 Primavera 1: Fiorentina-Bologna (Sportitalia, free)
  • 18:00 Serie C: Vis Pesaro-Bra (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:00 Serie C: Gubbio-Carpi (Sky Sport Max, pay)
  • 18:00 Serie C: Pontedera-Juventus Next Gen (Sky Sport 1, pay)
  • 18:50 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (Rai Sport, free)
  • 19:00 Serie B: Carrarese-Catanzaro (Dazn, pay)
  • 20:00 Serie B: Bari-Empoli (Dazn, pay)
  • 20:00 Serie B: Frosinone-Pescara (Dazn, pay)
  • 20:00 Serie B: Juve Stabia-Sampdoria (Dazn, pay)
  • 20:00 Serie B: Palermo-Mantova (Dazn, pay)
  • 20:00 Serie C: Sambenedettese-Ascoli (Rai Sport, free)
  • 20:30 Serie C: Arezzo-Ternana (Sky Sport Calcio, pay)
  • 20:30 Premier League: Brighton-Arsenal (Sky Sport 1, pay)
  • 21:00 Coppa Italia: Lazio-Atalanta (Italia 1, free)
  • 22:30 Premier League: Newcastle-Manchester United (Sky Sport 1, pay)

Pallanuoto

  • 20:30 LEN Champions League: Ftc Telekom-Pro Recco (Sky Sport Mix, pay)

Pallavolo Femminile

  • 20:00 Serie A1: Chieri-Novara (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie A1: Busto Arsizio-Conegliano (Dazn, pay)

Tennis

  • 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 1a giornata (Sky Sport Arena, pay)

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 4 marzo 2026: coppa Italia, serie B e C, Indian Wells

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE B:
Carrarese - Catanzaro
Juve Stabia - Sampdoria
Frosinone - Pescara
Bari - Empoli
Palermo - Mantova

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio