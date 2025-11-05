Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 5 novembre 2025

Il calendario sportivo di oggi si presenta particolarmente denso e variegato con un’offerta su misura per ogni appassionato. Tra gli sport protagonisti ci sono sicuramente il calcio, con le sfide della UEFA Champions League (in campo Inter e Atalanta) che catalizzano l’attenzione degli spettatori italiani, il tennis con diversi match in programma nell’ambito degli ATP & WTA e delle prestigiose WTA Finals Riyadh 2025, il basket con partite importanti di Serie A, Eurocup e NBA, e la pallavolo femminile di Serie A1 che regala incontri di alto livello e grande spettacolo. Il programma televisivo si distribuisce su molteplici emittenti, sia gratuite sia pay, per permettere agli appassionati di seguire in diretta il meglio dello sport odierno, dalle prime ore mattutine fino alla serata.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 04:00 Los Angeles-San Antonio, NBA (Sky Sport Basket, pay)
- 18:30 Brescia-Olimpia Milano, Serie A (Sky Sport Basket, pay)
- 20:45 Reyer Venezia-Towers Hamburg, Eurocup (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 18:45 Qarabag-Chelsea, UEFA Champions League (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:45 Pafos-Villarreal, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Arena, pay)
- 18:45 Diretta Gol Ucl 05/11/2025, Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1, pay)
- 21:00 Inter-Kairat Almaty, UEFA Champions League (Amazon Prime Video, pay)
- 21:00 Manchester City-Borussia Dortmund, UEFA Champions League (TV8, free)
- 21:00 Manchester City-Borussia Dortmund, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Arena, pay)
- 21:00 Ajax-Galatasaray, UEFA Champions League (Sky, pay)
- 21:00 Club Bruges-Barcellona, UEFA Champions League (Sky, pay)
- 21:00 Newcastle-Athletic Bilbao, UEFA Champions League (Sky, pay)
- 21:00 Olympique Marsiglia-Atalanta, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport 1, pay)
- 21:00 Benfica-Bayer Leverkusen, UEFA Champions League (Sky, pay)
- 21:00 Diretta Gol UCL, Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, pay)
Pallavolo Femminile
- 20:30 Conegliano-Milano, Serie A1 (Rai Sport, free)
Tennis
- 11:00 Round Robin Match 1 Doppio, WTA Finals Riyadh 2025 (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 13:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay)
- 13:30 Round Robin Match 1 Singolare, WTA Finals Riyadh 2025 (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 16:00 Round Robin Match 2 Singolare, WTA Finals Riyadh 2025 (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 18:00 Round Robin Match 2 Doppio, WTA Finals Riyadh 2025 (Sky Sport Tennis, pay)
- 20:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
