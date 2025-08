Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 6 agosto 2025: Aston Villa-Roma e Atp 1000 Toronto

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi con calcio, ciclismo e tennis in diretta sulle principali emittenti

La giornata televisiva di oggi è ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, ciclismo e tennis. Tra le offerte sul piccolo schermo, spiccano le amichevoli di calcio con la sfida tra Aston Villa e Roma, che attirano l’attenzione di molti tifosi e saranno trasmesse sia su piattaforme pay che in chiaro. La programmazione di ciclismo si apre con la prima tappa del prestigioso Tour de l’Ain, visibile su un canale sportivo accessibile a tutti, Eurosport. Soddisfano le aspettative anche gli eventi di tennis, con una sequenza di semifinali sia del circuito WTA a Montreal sia dell’ATP a Toronto, che si svolgono durante tutta la notte e la prima mattina, trasmesse sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Questa ricca offerta dimostra ancora una volta come lo sport in tv riesca ad accompagnare gli spettatori in un viaggio attraverso emozioni e competizioni di alto livello, rendendo indimenticabile l’estate degli appassionati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

20:30 Amichevole: Aston Villa-Roma (Dazn, a pagamento)

21:30 Amichevole: Aston Villa-Roma (Nove, in chiaro)

Ciclismo

16:45 Tour de l’Ain, 1a Tappa (Eurosport, in chiaro)

Tennis

00:00 WTA 1000 Montreal, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

00:00 WTA 1000 Montreal, 1a Semifinale (Sky Sport 1, a pagamento)

01:00 ATP 1000 Toronto, 1a Semifinale (Sky Sport 1, a pagamento)

02:00 WTA 1000 Montreal, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

03:00 ATP 1000 Toronto, 2a Semifinale (Sky Sport 1, a pagamento)

