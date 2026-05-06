Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 6 maggio: Bayern-Psg e gli Internazionali d'Italia

Scopri la ricca offerta di eventi sportivi trasmessi in diretta sulle principali emittenti TV italiane.

La giornata di oggi propone una variegata offerta di eventi dedicati al mondo dello sport. In particolare, spiccano le competizioni di calcio, uno degli sport più seguiti a livello mondiale, con incontri importanti di UEFA Champions League e Serie C. Anche il tennis è protagonista con una nutrita programmazione dedicata all’ATP & WTA 1000 Roma, che offre un’intensa giornata di partite con più canali in contemporanea. Non mancano inoltre le emozioni della pallavolo maschile, con la SuperLega che mette in campo una sfida ad alto livello tra Perugia e Civitanova, visibile su più emittenti, sia a pagamento sia in chiaro. Per gli appassionati di ciclismo femminile, è la giornata della 4a tappa de La Vuelta, trasmessa in chiaro da Eurosport e Eurosport 2, regalando una finestra interessante sulle cicliste impegnate nella competizione. In sintesi, l’offerta del giorno copre una pluralità di discipline sportive, permettendo agli appassionati di scegliere tra grandi eventi e nuove tappe di tornei prestigiosi, tutto comodamente dal divano di casa.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

20:00 Serie C, Cosenza-Casarano (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Serie C, Cosenza-Casarano (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 UEFA Champions League, Bayern-PSG (Amazon Prime Video, a pagamento)

Ciclismo Femminile

15:30 La Vuelta, 4a tappa (Eurosport, in chiaro)

La Vuelta, 4a tappa (Eurosport, in chiaro) 15:30 La Vuelta, 4a tappa (Eurosport 2, in chiaro)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega, Perugia-Civitanova (Dazn, a pagamento)

SuperLega, Perugia-Civitanova (Dazn, a pagamento) 20:30 SuperLega, Perugia-Civitanova (Rai Sport, in chiaro)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento) 11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Mix, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Mix, a pagamento) 11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Arena, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Arena, a pagamento) 11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport 1, a pagamento) 19:00 ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento) 19:00 ATP & WTA 1000 Roma, 2a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)

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