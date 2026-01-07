Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 7 gennaio: serie A, Slalom maschile ed Eurocup basket

La giornata odierna si presenta ricchissima per tutti gli appassionati di basket, calcio, pallavolo, sci alpino e tennis. Le grandi sfide del calcio di Serie A e Premier League si intrecciano con gli appuntamenti cruciali di Eurolega, Eurocup e NBA per il basket, mentre sulle piste di Madonna di Campiglio va in scena lo spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino. Le competizioni di pallavolo, sia maschile che femminile, offrono match di altissimo livello nelle rispettive CEV Champions League con protagoniste squadre italiane e internazionali. Non mancano le emozioni del tennis con tornei ATP e WTA seguiti in diretta sulle reti dedicate. La proposta sportiva di oggi, trasmessa su diversi canali come Sky, Dazn, Eurosport e Rai 2, garantisce una programmazione per tutte le passioni e preferenze, sia in chiaro che a pagamento.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: San Antonio-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)
- 04:00 NBA: Golden State-Milwaukee (Sky Sport Basket, pay)
- 17:00 Eurocup: Ankara-Aquila Trento (Sky Sport Basket, pay)
- 18:30 Eurolega: Anadolu Efes Spor Kulubu-Paris (Sky Sport Mix, pay)
- 20:00 Eurocup: Reyer Venezia-Cluj (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 18:30 Serie A: Bologna-Atalanta (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn – pay)
- 18:30 Serie A: Napoli-Verona (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Parma-Inter (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn – pay)
- 20:45 Serie A: Lazio-Fiorentina (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Torino-Udinese (Dazn, pay)
- 21:15 Premier League: Burnley-Manchester United (Sky Sport Mix, pay)
Pallavolo Femminile
- 17:30 CEV Champions League: Istanbul-Milano (Sky Sport Arena, pay)
- 18:00 CEV Champions League: Lodz-Conegliano (Sky Sport 1, pay)
Pallavolo Maschile
- 19:30 CEV Champions League: Las Palmas-Perugia (Sky Sport Max, pay)
- 20:30 CEV Champions League: Leuven-Civitanova (Sky Sport Arena, pay)
Sci Alpino
- 18:00 Coppa del Mondo: Madonna di Campiglio. Slalom M (1a manche) (Eurosport, Rai 2, free)
- 21:00 Coppa del Mondo: Madonna di Campiglio. Slalom M (2a manche) (Eurosport, Rai 2, free)
Tennis
- 01:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.