Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 7 gennaio: serie A, Slalom maschile ed Eurocup basket

Scopri la ricca offerta sportiva di oggi in TV con calcio, basket, sci alpino e tanto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna si presenta ricchissima per tutti gli appassionati di basket, calcio, pallavolo, sci alpino e tennis. Le grandi sfide del calcio di Serie A e Premier League si intrecciano con gli appuntamenti cruciali di Eurolega, Eurocup e NBA per il basket, mentre sulle piste di Madonna di Campiglio va in scena lo spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino. Le competizioni di pallavolo, sia maschile che femminile, offrono match di altissimo livello nelle rispettive CEV Champions League con protagoniste squadre italiane e internazionali. Non mancano le emozioni del tennis con tornei ATP e WTA seguiti in diretta sulle reti dedicate. La proposta sportiva di oggi, trasmessa su diversi canali come Sky, Dazn, Eurosport e Rai 2, garantisce una programmazione per tutte le passioni e preferenze, sia in chiaro che a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: San Antonio-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)

NBA: San Antonio-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA: Golden State-Milwaukee (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Golden State-Milwaukee (Sky Sport Basket, pay) 17:00 Eurocup: Ankara-Aquila Trento (Sky Sport Basket, pay)

Eurocup: Ankara-Aquila Trento (Sky Sport Basket, pay) 18:30 Eurolega: Anadolu Efes Spor Kulubu-Paris (Sky Sport Mix, pay)

Eurolega: Anadolu Efes Spor Kulubu-Paris (Sky Sport Mix, pay) 20:00 Eurocup: Reyer Venezia-Cluj (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:30 Serie A: Bologna-Atalanta (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn – pay)

Serie A: Bologna-Atalanta (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn – pay) 18:30 Serie A: Napoli-Verona (Dazn, pay)

Serie A: Napoli-Verona (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Parma-Inter (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn – pay)

Serie A: Parma-Inter (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn – pay) 20:45 Serie A: Lazio-Fiorentina (Dazn, pay)

Serie A: Lazio-Fiorentina (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Torino-Udinese (Dazn, pay)

Serie A: Torino-Udinese (Dazn, pay) 21:15 Premier League: Burnley-Manchester United (Sky Sport Mix, pay)

Pallavolo Femminile

17:30 CEV Champions League: Istanbul-Milano (Sky Sport Arena, pay)

CEV Champions League: Istanbul-Milano (Sky Sport Arena, pay) 18:00 CEV Champions League: Lodz-Conegliano (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Maschile

19:30 CEV Champions League: Las Palmas-Perugia (Sky Sport Max, pay)

CEV Champions League: Las Palmas-Perugia (Sky Sport Max, pay) 20:30 CEV Champions League: Leuven-Civitanova (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

18:00 Coppa del Mondo: Madonna di Campiglio. Slalom M (1a manche) (Eurosport, Rai 2, free)

Coppa del Mondo: Madonna di Campiglio. Slalom M (1a manche) (Eurosport, Rai 2, free) 21:00 Coppa del Mondo: Madonna di Campiglio. Slalom M (2a manche) (Eurosport, Rai 2, free)

Tennis

01:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp