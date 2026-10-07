Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 7 ottobre 2026: tennis Shanghai, Europei di ciclismo e basket

La giornata di oggi si preannuncia ricca di emozioni per gli appassionati di basket, ciclismo e tennis. Le televisioni italiane offrono una copertura capillare di queste discipline con numerosi eventi in diretta tra cui spiccano le gare degli Europei di ciclismo a Lubiana e le sfide nei tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Pechino di tennis. Tornei di alto livello e spettacolo assicurato, con molte partite e prove cronometrate trasmesse sia sulle emittenti pay sia in chiaro.
Il basket mette sul campo le partite dell’Eurocup, alcune delle quali visibili su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, ideali per chi ama il ritmo serrato e l’intensità del gioco sotto canestro. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire sia la Cronometro Élite Donne sia la Cronometro Élite Uomini in diretta su Rai Sport ed Eurosport, mentre i fan del tennis avranno l’imbarazzo della scelta grazie alla vasta copertura proposta da Sky Sport in diverse declinazioni, tra cui Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Arena. Una giornata intensa, quindi, quella di oggi, capace di soddisfare gli appassionati di diversi sport e garantire momenti di grande intrattenimento sportivo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.