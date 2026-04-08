Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 8 aprile: Champions League, Atp Montecarlo e Giro dei Paesi Baschi

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, ciclismo, pallavolo, tennis e basket. Oggi il palinsesto propone eventi di alto livello, partendo dalle sfide di ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi e la Scheldeprijs, trasmesse in chiaro su Eurosport e Eurosport 2. Per gli amanti del calcio spiccano le partite di UEFA Champions League tra PSG-Liverpool, Barcellona-Atletico Madrid e tanti altri match importanti, trasmessi sulle piattaforme pay come Amazon Prime Video, Sky e Dazn, oltre a TV8 in chiaro per la partita Barcellona-Atletico Madrid. La Serie C propone sfide interessanti come Juventus Next Gen-Ternana e Inter U23-Trento. Inoltre, la Coppa Italia Primavera offre incontri gratuiti su Sportitalia con Juventus-Parma e Sassuolo-Atalanta. Il basket è protagonista con l’Eurolega che vede scontrarsi Monaco e Lyon Villeurbanne su Sky Sport Basket. Non mancano neppure i match di pallavolo: SuperLega maschile con Civitanova-Verona su Dazn e Rai Sport, e la CEV Cup femminile Galatasaray-Chieri in onda su Sky Sport Arena. Infine, gli appassionati di tennis potranno seguire dal mattino la quarta giornata dell’ATP 1000 Monte-Carlo sulle varie piattaforme Sky dedicate, tra cui Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max e Sky Sport 1.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 19:30 Eurolega: Monaco-Lyon Villeurbanne (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 14:30 Serie C: Juventus Next Gen-Ternana (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Serie C, round 23: Inter U23-Trento (Sky Sport Arena, pay)
- 16:00 Coppa Italia Primavera: Sassuolo-Atalanta (Sportitalia, free)
- 18:30 Coppa Italia Primavera: Juventus-Parma (Sportitalia, free)
- 18:45 UEFA Europa League: Braga-Betis (Sky, pay)
- 18:45 UEFA Europa League: Sporting Braga-Betis (Sky Sport Calcio, pay)
- 19:00 Pallavolo Femminile – CEV Cup: Galatasaray-Chieri (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 Pallavolo Maschile – SuperLega Credem Banca: Civitanova-Verona (Rai Sport, free)
- 20:30 Pallavolo Maschile – SuperLega: Civitanova-Verona (Dazn, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: PSG-Liverpool (Amazon Prime Video, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Barcellona-Atletico Madrid (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Barcellona-Atletico Madrid (Sky Sport 1, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Barcellona-Atletico Madrid (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Barcellona-Atletico Madrid (TV8, free)
Ciclismo
- 15:30 Giro dei Paesi Baschi 3a tappa (Eurosport, free)
- 15:45 Scheldeprijs (Eurosport 2, free)
Pallavolo Femminile
- 19:00 CEV Cup: Galatasaray-Chieri (Sky Sport Arena, pay)
Pallavolo Maschile
- 20:30 SuperLega: Civitanova-Verona (Dazn, pay)
- 20:30 SuperLega Credem Banca: Civitanova-Verona (Rai Sport, free)
Tennis
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 4a Giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 4a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 4a giornata (Sky Sport Max, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.