Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 8 ottobre 2025: Atp Shanghai, Wta Wuhan, Eurocup basket

Scopri tutti gli eventi live di Tennis, Basket e Calcio a 5 in onda oggi su Sky Sport

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto con numerosi appuntamenti dedicati principalmente al Tennis e al Basket, senza trascurare il Calcio a 5 Maschile. Gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta le sfide delle competizioni ATP 1000 Shanghai e WTA 1000 Wuhan, con giornate molto intense che si susseguono nel corso di tutta la mattinata, distribuite su diversi canali Sky Sport che offrono una copertura ampia e puntuale. Per il basket, protagoniste le partite di Eurocup con le sfide Bahcesehir-Reyer Venezia e Buducnost-Aquila Trento, in onda in prima serata, ideali per gli amanti del gioco a canestro europeo. Non mancano inoltre le emozioni del Calcio a 5 Maschile, con la partita di Serie A Futsal tra Genzano e Napoli, un incontro imperdibile per gli aficionados del futsal. L’offerta televisiva è coperta esclusivamente da canali a pagamento, soprattutto appartenenti al gruppo Sky Sport, che garantiscono approfondimenti e immagini di alta qualità per una giornata all’insegna dello sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:00 Eurocup, Bahcesehir-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

20:00 Eurocup, Buducnost-Aquila Trento (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal, Genzano-Napoli (Sky Sport Calcio)

Tennis

05:00 WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

06:00 WTA 1000 Wuhan, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

06:30 ATP 1000 Shanghai, 8a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

10:30 WTA 1000 Wuhan, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

12:30 ATP 1000 Shanghai, 8a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

