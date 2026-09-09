Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 9 settembre 2026: Italia-Cina ai Mondiali di basket, il Napoli sfida l'Arsenal in Champions

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi con calcio, tennis, basket e molto altro

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna si presenta ricca di appuntamenti imperdibili dedicati a tutti gli appassionati di calcio, tennis, basket, ciclismo, pallavolo e altre discipline. In prime time spiccano le sfide della UEFA Champions League con partite di alto livello trasmesse sulle principali emittenti, tra cui Sky e Amazon Prime Video, che vedono protagoniste squadre come Napoli, Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid, PSG e Barcellona. Gli amanti del calcio femminile potranno seguire la gara degli altrettanto avvincenti Mondiali U20 con l’Italia impegnata contro la Nuova Zelanda, in onda su Rai Sport. Nel basket femminile continuano i Mondiali Germania 2026 con Italia in campo contro Australia e altri match, disponibili sia su Sky Sport Basket che Rai 2. Da non perdere anche il ciclismo con la 17a tappa della Vuelta, mentre gli appassionati di tennis potranno seguire i quarti di finale degli US Open in varie sessioni dal pomeriggio a tarda notte tramite Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.

Il beach soccer maschile e la pallavolo maschile europei completano un’offerta variegata, garantendo intrattenimento e sport di alto livello per tutta la giornata.