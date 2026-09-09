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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 9 settembre 2026: Italia-Cina ai Mondiali di basket, il Napoli sfida l'Arsenal in Champions

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi con calcio, tennis, basket e molto altro

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna si presenta ricca di appuntamenti imperdibili dedicati a tutti gli appassionati di calcio, tennis, basket, ciclismo, pallavolo e altre discipline. In prime time spiccano le sfide della UEFA Champions League con partite di alto livello trasmesse sulle principali emittenti, tra cui Sky e Amazon Prime Video, che vedono protagoniste squadre come Napoli, Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid, PSG e Barcellona. Gli amanti del calcio femminile potranno seguire la gara degli altrettanto avvincenti Mondiali U20 con l’Italia impegnata contro la Nuova Zelanda, in onda su Rai Sport. Nel basket femminile continuano i Mondiali Germania 2026 con Italia in campo contro Australia e altri match, disponibili sia su Sky Sport Basket che Rai 2. Da non perdere anche il ciclismo con la 17a tappa della Vuelta, mentre gli appassionati di tennis potranno seguire i quarti di finale degli US Open in varie sessioni dal pomeriggio a tarda notte tramite Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.
Il beach soccer maschile e la pallavolo maschile europei completano un’offerta variegata, garantendo intrattenimento e sport di alto livello per tutta la giornata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Beach Soccer maschile

  • 18:00 Italia-Germania, Euroleague 2026 (Rai Sport, in chiaro)

Basket femminile

  • 17:45 Porto Rico-Cina, Mondiali Germania 2026 (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:45 Italia-Australia, Mondiali Germania 2026 (Sky Sport Basket, pay; Rai 2, in chiaro)

Ciclismo

  • 14:45 17a tappa La Vuelta (Eurosport, in chiaro)

Calcio

  • 18:00 Fiorentina-Atalanta, Supercoppa Primavera (Sportitalia, in chiaro)
  • 18:45 Stoccarda-Viking, UEFA Champions League (Sky, pay)
  • 18:45 Barcellona-Feyenoord, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:45 Diretta Gol UCL (Sky Sport 1, pay)
  • 21:00 Napoli-Arsenal, UEFA Champions League (Amazon Prime Video, pay)
  • 21:00 Sporting-Galatasaray, UEFA Champions League (Sky, pay)
  • 21:00 Liverpool-Atletico Madrid, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Calcio, pay; TV8, in chiaro)
  • 21:00 PSG-Slovan Bratislava, UEFA Champions League (Sky, Sky Sport Arena, pay)
  • 21:00 Diretta Gol UCL (Sky Sport 1, pay)

Calcio femminile

  • 15:00 Italia-Nuova Zelanda, Mondiali U20 Polonia 2026 (Rai Sport, in chiaro)

Pallavolo maschile

  • 18:00 Bulgaria-Macedonia, Europei 2026 (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

  • 01:00 Singolare Femminile 4^ Quarto di Finale, US Open (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
  • 03:00 Singolare Maschile 4^ Quarto di Finale, US Open (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
  • 17:00 11a giornata, US Open (Sky Sport Max, pay)
  • 17:30 Singolare Maschile 3^ Quarto di Finale, US Open (Sky Sport Tennis, pay)
  • 20:30 Singolare Femminile 3^ Quarto di Finale, US Open (Sky Sport Tennis, pay)
  • 22:30 11a giornata, US Open (Sky Sport Tennis, pay)
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