Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 1 novembre 2025: Sinner, serie A, serie B e volley

La giornata sportiva di oggi è ricchissima di appuntamenti di grande interesse. Tra gli eventi più attesi si segnalano incontri di calcio in diverse competizioni di alto livello, dalle partite di Serie A con sfide delicate come Cremonese-Juventus e Napoli-Como, passando per la Premier League, Bundesliga e Serie B, fino alle partite giovanili di Primavera 1. Non mancano poi i tornei importanti di tennis con il WTA 250 Jiangxi, i WTA Finals Riyadh 2025 e gli ATP Masters 1000 Parigi-Bercy con semifinali di alto profilo in varie fasce orarie, c’è anche Sinner in campo. Per gli amanti del basket proseguono i match di NBA e Serie A, con squadre di primo piano come Milwaukee Bucks e Dinamo Sassari protagoniste. Interessanti sfide anche nel rugby in Serie A Elite e nei prestigiosi Test Match internazionali. Completano il palinsesto alcuni incontri di pallavolo sia maschile in SuperLega sia femminile in Serie A1, con dirette su emittenti pubbliche e private.

Oggi dunque la scelta non manca davvero per tutti i gusti, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati su molti campi e campionati, con possibilità di seguire sia eventi a pagamento che gratuiti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

03:00 NBA: Dallas Mavericks-Detroit Pistons (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Dinamo Sassari-Udine (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Milwaukee Bucks-Sacramento Kings (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

11:00 Primavera 1: Napoli-Juventus (Sportitalia, free)

Primavera 1: Inter-Frosinone (Sportitalia, free)

Primavera 1: Fiorentina-Parma (Sportitalia, free)

Serie B: Avellino-Reggiana (Dazn, pay)

Bundesliga 2: Karlsruhe-Schalke (Sky Sport Calcio, pay)

Serie B: Carrarese-Frosinone (Dazn, pay)

Serie B: Padova-Sudtirol (Dazn, pay)

Serie A: Udinese-Atalanta (Dazn, pay)

Premier League: Nottingham Forest-Manchester United (Sky Sport Max, pay)

Premier League: Burnley-Arsenal (Sky Sport Calcio, pay)

Serie B: Virtus Entella-Empoli (Dazn, pay)

Serie A: Napoli-Como (Dazn, pay)

Premier League: Tottenham-Chelsea (Sky Sport Calcio, pay)

Serie B: Palermo-Pescara (Dazn, pay)

Ligue 1: AJ Auxerre-Olympique Marsiglia (Sky Sport Mix, pay)

Serie A: Cremonese-Juventus (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn, pay)

Premier League: Liverpool-Aston Villa (Sky Sport Arena, pay)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Bergamo-Conegliano (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Cuneo-Piacenza (Rai Sport, free)

Rugby

14:30 Serie A Elite: Padova-Rovigo (Rai Sport, free)

Test Match: Inghilterra-Australia (Sky Sport Arena, pay)

Test Match: Scozia-Stati Uniti (Sky Sport Arena, pay)

Test Match: Irlanda-Nuova Zelanda (Sky Sport Max, pay)

Tennis

07:00 WTA 250 Jiangxi: 1a Semifinale (Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, pay)

WTA 250 Jiangxi: 2a Semifinale (Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Cerimonia Inaugurale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 2a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Doppio (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

