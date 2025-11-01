Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 1 novembre 2025: Sinner, serie A, serie B e volley

La giornata sportiva di oggi è ricchissima di appuntamenti di grande interesse. Tra gli eventi più attesi si segnalano incontri di calcio in diverse competizioni di alto livello, dalle partite di Serie A con sfide delicate come Cremonese-Juventus e Napoli-Como, passando per la Premier League, Bundesliga e Serie B, fino alle partite giovanili di Primavera 1. Non mancano poi i tornei importanti di tennis con il WTA 250 Jiangxi, i WTA Finals Riyadh 2025 e gli ATP Masters 1000 Parigi-Bercy con semifinali di alto profilo in varie fasce orarie, c’è anche Sinner in campo. Per gli amanti del basket proseguono i match di NBA e Serie A, con squadre di primo piano come Milwaukee Bucks e Dinamo Sassari protagoniste. Interessanti sfide anche nel rugby in Serie A Elite e nei prestigiosi Test Match internazionali. Completano il palinsesto alcuni incontri di pallavolo sia maschile in SuperLega sia femminile in Serie A1, con dirette su emittenti pubbliche e private.
Oggi dunque la scelta non manca davvero per tutti i gusti, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati su molti campi e campionati, con possibilità di seguire sia eventi a pagamento che gratuiti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 03:00 NBA: Dallas Mavericks-Detroit Pistons (Sky Sport Basket, pay)
- 18:15 Serie A: Dinamo Sassari-Udine (Sky Sport Basket, pay)
- 22:00 NBA: Milwaukee Bucks-Sacramento Kings (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Napoli-Juventus (Sportitalia, free)
- 13:00 Primavera 1: Inter-Frosinone (Sportitalia, free)
- 15:00 Primavera 1: Fiorentina-Parma (Sportitalia, free)
- 12:30 Serie B: Avellino-Reggiana (Dazn, pay)
- 13:00 Bundesliga 2: Karlsruhe-Schalke (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Serie B: Carrarese-Frosinone (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Padova-Sudtirol (Dazn, pay)
- 15:00 Serie A: Udinese-Atalanta (Dazn, pay)
- 16:00 Premier League: Nottingham Forest-Manchester United (Sky Sport Max, pay)
- 16:00 Premier League: Burnley-Arsenal (Sky Sport Calcio, pay)
- 17:15 Serie B: Virtus Entella-Empoli (Dazn, pay)
- 18:00 Serie A: Napoli-Como (Dazn, pay)
- 18:30 Premier League: Tottenham-Chelsea (Sky Sport Calcio, pay)
- 19:30 Serie B: Palermo-Pescara (Dazn, pay)
- 20:30 Ligue 1: AJ Auxerre-Olympique Marsiglia (Sky Sport Mix, pay)
- 20:45 Serie A: Cremonese-Juventus (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn, pay)
- 21:00 Premier League: Liverpool-Aston Villa (Sky Sport Arena, pay)
Pallavolo Femminile
- 20:30 Serie A1: Bergamo-Conegliano (Rai Sport, free)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega: Cuneo-Piacenza (Rai Sport, free)
Rugby
- 14:30 Serie A Elite: Padova-Rovigo (Rai Sport, free)
- 16:10 Test Match: Inghilterra-Australia (Sky Sport Arena, pay)
- 18:40 Test Match: Scozia-Stati Uniti (Sky Sport Arena, pay)
- 21:00 Test Match: Irlanda-Nuova Zelanda (Sky Sport Max, pay)
Tennis
- 07:00 WTA 250 Jiangxi: 1a Semifinale (Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, pay)
- 09:00 WTA 250 Jiangxi: 2a Semifinale (Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, pay)
- 13:30 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis, pay)
- 14:30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
- 15:45 WTA Finals Riyadh 2025: Cerimonia Inaugurale (Sky Sport Tennis, pay)
- 16:00 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Singolare (Sky Sport Tennis, pay)
- 17:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 2a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Singolare (Sky Sport Tennis, pay)
- 20:15 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 2 Doppio (Sky Sport Tennis, pay)
- 12:30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
- 14:30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.