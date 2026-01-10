Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 10 gennaio 2026: anticipi di A e B, coppa d'Africa, libera donne e Gigante uomini

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi, con eventi in diretta di calcio, tennis, sci alpino, pallavolo e hockey su ghiaccio.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati che vogliono seguire in diretta i propri sport preferiti. Oggi la programmazione offre un ventaglio variegato di discipline: dal calcio, con partite di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa d’Africa, al tennis che propone diverse semifinali tra ATP, WTA e altre competizioni. Non mancano gli eventi di sci alpino nelle località di Adelboden e Zauchensee con tante manches e discese libere da seguire, alcuni trasmessi anche su Rai Sport ed Eurosport in chiaro. Gli appassionati di pallavolo, sia maschile che femminile, hanno modo di gustarsi le gare di SuperLega e Serie A1, mentre gli amanti dell’hockey su ghiaccio possono assistere alle semifinali della Final Four Serie A, tutte in diretta sulle principali reti sportive. Senza dimenticare il rugby, che offre Rovigo-Viadana in Serie A Elite in chiaro su Rai Sport. Una programmazione ricca e completa per ogni gusto sportivo, comodamente visibile sulle piattaforme pay e free.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

  • 10:30 Primavera 1: Napoli-Lazio (Sportitalia)
  • 13:00 Primavera 1: Torino-Milan (Sportitalia)
  • 15:00 Serie A: Como-Bologna (Dazn)
  • 15:00 Serie A: Udinese-Pisa (Dazn)
  • 15:00 Serie B, 19ª giornata: Avellino-Sampdoria (Dazn)
  • 15:00 Serie B, 19ª giornata: Carrarese-Bari (Dazn)
  • 15:00 Serie B, 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro (Dazn)
  • 15:00 Serie B, 19ª giornata: Reggiana-Venezia (Dazn)
  • 15:00 Serie B, 19ª giornata: Sudtirol-Spezia (Dazn)
  • 15:00 Serie B, 19ª giornata: Virtus Entella-Monza (Dazn)
  • 14:30 Serie C: Torres-Campobasso (Sky Sport Mix)
  • 14:30 Serie C: Union Brescia-Trento (Sky Sport 1)
  • 14:30 Serie C: L.R. Vicenza-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport Max)
  • 15:30 Bundesliga: St. Pauli-RB Lipsia (Sky Sport Calcio)
  • 17:00 Coppa d’Africa: Algeria-Nigeria (Sportitalia)
  • 17:15 Serie B, 19ª giornata: Juve Stabia-Pescara (Dazn)
  • 17:30 Serie C: Crotone-Team Altamura (Sky Sport Mix)
  • 17:30 Serie C, 23ª giornata: Pro Patria-Inter U23 (Sky Sport 1)
  • 17:30 Serie C: Ravenna-Forlì (Sky Sport Max)
  • 18:00 Serie A: Roma-Sassuolo (Dazn)
  • 18:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Stoccarda (Sky Sport Calcio)
  • 19:30 Serie B, 19ª giornata: Cesena-Empoli (Dazn)
  • 20:00 Coppa d’Africa: Egitto-Costa Avorio (Sportitalia)
  • 20:45 Serie A, 20ª giornata: Atalanta-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)

Hockey su Ghiaccio

  • 15:30 Final Four Serie A: Semifinale 1 (Sky Sport Arena)
  • 20:00 Final Four Serie A: Semifinale 2 (Sky Sport Arena)

Pallavolo Femminile

  • 21:00 Serie A1: San Giovanni in Marignano-Macerata (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

  • 18:30 SuperLega: Cuneo-Grottazzolina (Rai Sport)

Rugby

  • 15:00 Serie A Elite: Rovigo-Viadana (Rai Sport)

Sci Alpino

  • 06:00 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)
  • 10:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Rai 2, Eurosport)
  • 13:00 Coppa del Mondo: Zauchensee. Discesa Libera F (Rai Sport)
  • 13:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
  • 13:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport)
  • 11:30 Coppa del Mondo: Zauchensee. Discesa Libera F (Rai 2)

Tennis

  • 06:00 WTA 500 Brisbane: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 07:30 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Arena)
  • 08:30 ATP 250 Hong Kong: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 08:30 ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport 1)
  • 10:30 ATP 250 Hong Kong: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 10:30 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport 1)

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 10 gennaio 2026: anticipi di A e B, coppa d'Africa, libera donne e Gigante uomini

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Udinese - Pisa
Como - Bologna
Roma - Sassuolo
SERIE B:
Carrarese - Bari
Avellino - Sampdoria
Reggiana - Venezia
Virtus Entella - Monza
Sudtirol - Spezia
Frosinone - Catanzaro
Juve Stabia - Pescara
Cesena - Empoli

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio