Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 10 gennaio 2026: anticipi di A e B, coppa d'Africa, libera donne e Gigante uomini

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati che vogliono seguire in diretta i propri sport preferiti. Oggi la programmazione offre un ventaglio variegato di discipline: dal calcio, con partite di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa d’Africa, al tennis che propone diverse semifinali tra ATP, WTA e altre competizioni. Non mancano gli eventi di sci alpino nelle località di Adelboden e Zauchensee con tante manches e discese libere da seguire, alcuni trasmessi anche su Rai Sport ed Eurosport in chiaro. Gli appassionati di pallavolo, sia maschile che femminile, hanno modo di gustarsi le gare di SuperLega e Serie A1, mentre gli amanti dell’hockey su ghiaccio possono assistere alle semifinali della Final Four Serie A, tutte in diretta sulle principali reti sportive. Senza dimenticare il rugby, che offre Rovigo-Viadana in Serie A Elite in chiaro su Rai Sport. Una programmazione ricca e completa per ogni gusto sportivo, comodamente visibile sulle piattaforme pay e free.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 10:30 Primavera 1: Napoli-Lazio (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Torino-Milan (Sportitalia)
- 15:00 Serie A: Como-Bologna (Dazn)
- 15:00 Serie A: Udinese-Pisa (Dazn)
- 15:00 Serie B, 19ª giornata: Avellino-Sampdoria (Dazn)
- 15:00 Serie B, 19ª giornata: Carrarese-Bari (Dazn)
- 15:00 Serie B, 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro (Dazn)
- 15:00 Serie B, 19ª giornata: Reggiana-Venezia (Dazn)
- 15:00 Serie B, 19ª giornata: Sudtirol-Spezia (Dazn)
- 15:00 Serie B, 19ª giornata: Virtus Entella-Monza (Dazn)
- 14:30 Serie C: Torres-Campobasso (Sky Sport Mix)
- 14:30 Serie C: Union Brescia-Trento (Sky Sport 1)
- 14:30 Serie C: L.R. Vicenza-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport Max)
- 15:30 Bundesliga: St. Pauli-RB Lipsia (Sky Sport Calcio)
- 17:00 Coppa d’Africa: Algeria-Nigeria (Sportitalia)
- 17:15 Serie B, 19ª giornata: Juve Stabia-Pescara (Dazn)
- 17:30 Serie C: Crotone-Team Altamura (Sky Sport Mix)
- 17:30 Serie C, 23ª giornata: Pro Patria-Inter U23 (Sky Sport 1)
- 17:30 Serie C: Ravenna-Forlì (Sky Sport Max)
- 18:00 Serie A: Roma-Sassuolo (Dazn)
- 18:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Stoccarda (Sky Sport Calcio)
- 19:30 Serie B, 19ª giornata: Cesena-Empoli (Dazn)
- 20:00 Coppa d’Africa: Egitto-Costa Avorio (Sportitalia)
- 20:45 Serie A, 20ª giornata: Atalanta-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
Hockey su Ghiaccio
- 15:30 Final Four Serie A: Semifinale 1 (Sky Sport Arena)
- 20:00 Final Four Serie A: Semifinale 2 (Sky Sport Arena)
Pallavolo Femminile
- 21:00 Serie A1: San Giovanni in Marignano-Macerata (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 18:30 SuperLega: Cuneo-Grottazzolina (Rai Sport)
Rugby
- 15:00 Serie A Elite: Rovigo-Viadana (Rai Sport)
Sci Alpino
- 06:00 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)
- 10:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Rai 2, Eurosport)
- 13:00 Coppa del Mondo: Zauchensee. Discesa Libera F (Rai Sport)
- 13:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
- 13:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport)
- 11:30 Coppa del Mondo: Zauchensee. Discesa Libera F (Rai 2)
Tennis
- 06:00 WTA 500 Brisbane: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 07:30 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Arena)
- 08:30 ATP 250 Hong Kong: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 08:30 ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport 1)
- 10:30 ATP 250 Hong Kong: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 10:30 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.