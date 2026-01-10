Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 10 gennaio 2026: anticipi di A e B, coppa d'Africa, libera donne e Gigante uomini

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi, con eventi in diretta di calcio, tennis, sci alpino, pallavolo e hockey su ghiaccio.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati che vogliono seguire in diretta i propri sport preferiti. Oggi la programmazione offre un ventaglio variegato di discipline: dal calcio, con partite di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa d’Africa, al tennis che propone diverse semifinali tra ATP, WTA e altre competizioni. Non mancano gli eventi di sci alpino nelle località di Adelboden e Zauchensee con tante manches e discese libere da seguire, alcuni trasmessi anche su Rai Sport ed Eurosport in chiaro. Gli appassionati di pallavolo, sia maschile che femminile, hanno modo di gustarsi le gare di SuperLega e Serie A1, mentre gli amanti dell’hockey su ghiaccio possono assistere alle semifinali della Final Four Serie A, tutte in diretta sulle principali reti sportive. Senza dimenticare il rugby, che offre Rovigo-Viadana in Serie A Elite in chiaro su Rai Sport. Una programmazione ricca e completa per ogni gusto sportivo, comodamente visibile sulle piattaforme pay e free.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

10:30 Primavera 1: Napoli-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Lazio (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Torino-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Torino-Milan (Sportitalia) 15:00 Serie A: Como-Bologna (Dazn)

Serie A: Como-Bologna (Dazn) 15:00 Serie A: Udinese-Pisa (Dazn)

Serie A: Udinese-Pisa (Dazn) 15:00 Serie B, 19ª giornata: Avellino-Sampdoria (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Avellino-Sampdoria (Dazn) 15:00 Serie B, 19ª giornata: Carrarese-Bari (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Carrarese-Bari (Dazn) 15:00 Serie B, 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro (Dazn) 15:00 Serie B, 19ª giornata: Reggiana-Venezia (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Reggiana-Venezia (Dazn) 15:00 Serie B, 19ª giornata: Sudtirol-Spezia (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Sudtirol-Spezia (Dazn) 15:00 Serie B, 19ª giornata: Virtus Entella-Monza (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Virtus Entella-Monza (Dazn) 14:30 Serie C: Torres-Campobasso (Sky Sport Mix)

Serie C: Torres-Campobasso (Sky Sport Mix) 14:30 Serie C: Union Brescia-Trento (Sky Sport 1)

Serie C: Union Brescia-Trento (Sky Sport 1) 14:30 Serie C: L.R. Vicenza-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport Max)

Serie C: L.R. Vicenza-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport Max) 15:30 Bundesliga: St. Pauli-RB Lipsia (Sky Sport Calcio)

Bundesliga: St. Pauli-RB Lipsia (Sky Sport Calcio) 17:00 Coppa d’Africa: Algeria-Nigeria (Sportitalia)

Coppa d’Africa: Algeria-Nigeria (Sportitalia) 17:15 Serie B, 19ª giornata: Juve Stabia-Pescara (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Juve Stabia-Pescara (Dazn) 17:30 Serie C: Crotone-Team Altamura (Sky Sport Mix)

Serie C: Crotone-Team Altamura (Sky Sport Mix) 17:30 Serie C, 23ª giornata: Pro Patria-Inter U23 (Sky Sport 1)

Serie C, 23ª giornata: Pro Patria-Inter U23 (Sky Sport 1) 17:30 Serie C: Ravenna-Forlì (Sky Sport Max)

Serie C: Ravenna-Forlì (Sky Sport Max) 18:00 Serie A: Roma-Sassuolo (Dazn)

Serie A: Roma-Sassuolo (Dazn) 18:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Stoccarda (Sky Sport Calcio)

Bundesliga: Bayer Leverkusen-Stoccarda (Sky Sport Calcio) 19:30 Serie B, 19ª giornata: Cesena-Empoli (Dazn)

Serie B, 19ª giornata: Cesena-Empoli (Dazn) 20:00 Coppa d’Africa: Egitto-Costa Avorio (Sportitalia)

Coppa d’Africa: Egitto-Costa Avorio (Sportitalia) 20:45 Serie A, 20ª giornata: Atalanta-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)

Hockey su Ghiaccio

15:30 Final Four Serie A: Semifinale 1 (Sky Sport Arena)

Final Four Serie A: Semifinale 1 (Sky Sport Arena) 20:00 Final Four Serie A: Semifinale 2 (Sky Sport Arena)

Pallavolo Femminile

21:00 Serie A1: San Giovanni in Marignano-Macerata (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

18:30 SuperLega: Cuneo-Grottazzolina (Rai Sport)

Rugby

15:00 Serie A Elite: Rovigo-Viadana (Rai Sport)

Sci Alpino

06:00 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2) 10:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Rai 2, Eurosport)

Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (1a manche) (Rai 2, Eurosport) 13:00 Coppa del Mondo: Zauchensee. Discesa Libera F (Rai Sport)

Coppa del Mondo: Zauchensee. Discesa Libera F (Rai Sport) 13:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport) 13:30 Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport)

Coppa del Mondo: Adelboden. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport) 11:30 Coppa del Mondo: Zauchensee. Discesa Libera F (Rai 2)

Tennis

06:00 WTA 500 Brisbane: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

WTA 500 Brisbane: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 07:30 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Arena)

ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Arena) 08:30 ATP 250 Hong Kong: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Hong Kong: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 08:30 ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport 1)

ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport 1) 10:30 ATP 250 Hong Kong: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Hong Kong: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 10:30 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport 1)

