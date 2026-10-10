Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 10 ottobre 2026: serie A, F1, Motogp e tennis

La giornata sportiva di oggi propone un ampio ventaglio di appuntamenti con tante discipline da seguire comodamente in TV. Gli appassionati potranno vivere tutta l’intensità del calcio con numerosi incontri di Serie A, Serie B, Serie C, oltre ai campionati esteri come la Premier League, la Bundesliga e la Liga Profesional, trasmessi sulle principali emittenti a pagamento. Non mancano in programma emozionanti appuntamenti con il ciclismo, grazie alle dirette gratuite di Il Lombardia e Mondiali Gravel Nannup 2026. Si potrà anche assistere a gare di automobilismo con il GP Singapore di Formula 1, oltre alle competizioni di motociclismo tra MotoGP e Superbike che si alternano tra canali pay e in chiaro. Gli amanti delle racchette avranno modo di immergersi nei tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Pechino, mentre il rugby offre due match della United Rugby Championship live su Sky Sport Arena. Per chi cerca varietà, spazio anche alla pallavolo femminile con una sfida di Serie A1 e diversi eventi giovanili di calcio Primavera, completano una programmazione ricca e per tutti i gusti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.