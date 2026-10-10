Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 10 ottobre 2026: serie A, F1, Motogp e tennis

Consulta il palinsesto tv completo per seguire calcio, ciclismo, tennis, motociclismo, rugby e altri sport in diretta

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un ampio ventaglio di appuntamenti con tante discipline da seguire comodamente in TV. Gli appassionati potranno vivere tutta l’intensità del calcio con numerosi incontri di Serie A, Serie B, Serie C, oltre ai campionati esteri come la Premier League, la Bundesliga e la Liga Profesional, trasmessi sulle principali emittenti a pagamento. Non mancano in programma emozionanti appuntamenti con il ciclismo, grazie alle dirette gratuite di Il Lombardia e Mondiali Gravel Nannup 2026. Si potrà anche assistere a gare di automobilismo con il GP Singapore di Formula 1, oltre alle competizioni di motociclismo tra MotoGP e Superbike che si alternano tra canali pay e in chiaro. Gli amanti delle racchette avranno modo di immergersi nei tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Pechino, mentre il rugby offre due match della United Rugby Championship live su Sky Sport Arena. Per chi cerca varietà, spazio anche alla pallavolo femminile con una sfida di Serie A1 e diversi eventi giovanili di calcio Primavera, completano una programmazione ricca e per tutti i gusti.