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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 10 ottobre 2026: serie A, F1, Motogp e tennis

Consulta il palinsesto tv completo per seguire calcio, ciclismo, tennis, motociclismo, rugby e altri sport in diretta

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un ampio ventaglio di appuntamenti con tante discipline da seguire comodamente in TV. Gli appassionati potranno vivere tutta l’intensità del calcio con numerosi incontri di Serie A, Serie B, Serie C, oltre ai campionati esteri come la Premier League, la Bundesliga e la Liga Profesional, trasmessi sulle principali emittenti a pagamento. Non mancano in programma emozionanti appuntamenti con il ciclismo, grazie alle dirette gratuite di Il Lombardia e Mondiali Gravel Nannup 2026. Si potrà anche assistere a gare di automobilismo con il GP Singapore di Formula 1, oltre alle competizioni di motociclismo tra MotoGP e Superbike che si alternano tra canali pay e in chiaro. Gli amanti delle racchette avranno modo di immergersi nei tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Pechino, mentre il rugby offre due match della United Rugby Championship live su Sky Sport Arena. Per chi cerca varietà, spazio anche alla pallavolo femminile con una sfida di Serie A1 e diversi eventi giovanili di calcio Primavera, completano una programmazione ricca e per tutti i gusti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Automobilismo

  • 11:00 Formula 1 - GP Singapore, Marina Bay Street Circuit (Sky Sport F1, TV8, Sky Sport 1)

Calcio

  • 00:30 Liga Profesional: Istituto-Boca Juniors (Sportitalia)
  • 09:00 Primavera 1: Inter-Como (Sportitalia)
  • 13:00 Primavera 1: Atalanta-Milan (Sportitalia)
  • 15:00 Serie A: Genoa-Fiorentina (Dazn)
  • 15:00 Serie A: Inter-Parma (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Benevento-Cesena (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Empoli-Palermo (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Sudtirol-Ascoli (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Virtus Entella-Juve Stabia (Dazn)
  • 17:15 Serie B: Vicenza-Pisa (Dazn)
  • 17:30 Serie C: Novara-Cittadella (Sky Sport Max)
  • 18:30 Premier League: Manchester United-Tottenham (Sky Sport 1)
  • 18:30 Bundesliga: RB Lipsia-Eintracht Francoforte (Sky Sport Calcio)
  • 19:30 Serie B: Arezzo-Cremonese (Dazn)
  • 20:30 Serie C: Spezia-Gubbio (Sky Sport Arena)
  • 20:30 Bundesliga 2: Norimberga-Wolfsburg (Sky Sport Max)
  • 20:45 Serie A: Napoli-Frosinone (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 20:45 Serie A: Napoli-Frosinone (Sky Sport Calcio, Sky Sport 1, Dazn, Sky)
  • 13:30 Premier League: Arsenal-Leeds United (Sky Sport Calcio)
  • 16:00 Premier League: Chelsea-Bournemouth (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

  • 06:30 Mondiali Gravel Nannup 2026 - Prova Élite Donne (Rai Sport)
  • 10:35 Il Lombardia (Eurosport, Rai Sport)
  • 14:00 Il Lombardia (Rai 2)

Motociclismo

  • 09:00 MotoGP - GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Sport 1)
  • 16:30 Superbike - GP Estoril, Circuito Estoril (Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Sport 1)

Pallavolo Femminile

  • 20:30 Serie A1: Conegliano-Busto Arsizio (Rai Sport)

Rugby

  • 16:00 United Rugby Championship: Zebre-Edinburgh (Sky Sport Arena)
  • 18:30 United Rugby Championship: Scarlets-Benetton Rugby (Sky Sport Arena)

Tennis

  • 06:00 ATP Masters 1000 Shanghai - 4a giornata (Sky Sport Arena)
  • 06:30 ATP Masters 1000 Shanghai - 4a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 09:00 WTA 1000 Pechino - 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Max)
  • 12:30 ATP Masters 1000 Shanghai - 4a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 13:00 WTA 1000 Pechino - 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Max)
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Salute

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