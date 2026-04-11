Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 11 aprile: serie A e B, Sinner a Montecarlo e SuperLega volley

Scopri tutti gli appuntamenti con il calcio, il tennis, il rugby, il ciclismo e la pallavolo in diretta TV oggi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con un palinsesto che spazia da discipline di squadra a gare individuali di alto livello. Il calcio domina la scena televisiva con partite che coprono diversi campionati come la Serie A, la Serie B, la Premier League e altre competizioni nazionali e internazionali. I tifosi potranno seguire match decisivi come Atalanta-Juventus, Milan-Udinese e diverse sfide di Serie B, comodamente sintonizzati su emittenti pay e free come Sky, Dazn e Sportitalia. Il tennis offre invece l’attesa fase delle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, con sfide imperdibili come quella fra Zverev e Sinner, trasmesse anche da TV8 e Sky Sport Tennis. Non mancano poi gli appuntamenti con il rugby, sia maschile sia femminile, in particolare con le partite del Sei Nazioni e della Serie A Elite, seguite dal pubblico su Rai Sport e Sky Sport Arena. Infine, gli appassionati di ciclismo potranno godersi la 6a tappa del Giro dei Paesi Baschi, in onda su Eurosport. Completano il quadro le gare di pallavolo maschile e femminile, che tra SuperLega e Serie A1 animano la serata sportiva italiana.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

15:30 Giro dei Paesi Baschi – 6a tappa (Eurosport, free)

Calcio

00:30 Liga Profesional: Boca Juniors-Independiente (Sportitalia, free)

Liga Profesional: Boca Juniors-Independiente (Sportitalia, free) 11:00 Primavera 1: Cesena-Inter (Sportitalia, free)

Primavera 1: Cesena-Inter (Sportitalia, free) 13:00 Primavera 1: Roma-Napoli (Sportitalia, free)

Primavera 1: Roma-Napoli (Sportitalia, free) 13:25 Serie C: Lumezzane-Union Brescia (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Lumezzane-Union Brescia (Sky Sport Calcio, pay) 13:30 Premier League: Arsenal-Bournemouth (Sky Sport Mix e Sky Sport 1, pay)

Premier League: Arsenal-Bournemouth (Sky Sport Mix e Sky Sport 1, pay) 15:00 Serie A: Cagliari-Cremonese (Dazn, pay)

Serie A: Cagliari-Cremonese (Dazn, pay) 15:00 Serie A: Torino-Verona (Dazn, pay)

Serie A: Torino-Verona (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Cesena (Dazn, pay)

Serie B: Juve Stabia-Cesena (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Pescara-Sampdoria (Dazn, pay)

Serie B: Pescara-Sampdoria (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Sudtirol-Modena (Dazn, pay)

Serie B: Sudtirol-Modena (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Virtus Entella-Venezia (Dazn, pay)

Serie B: Virtus Entella-Venezia (Dazn, pay) 15:00 Primavera 1: Monza-Bologna (Sportitalia, free)

Primavera 1: Monza-Bologna (Sportitalia, free) 16:00 Premier League: Burnley-Brighton (Sky Sport Mix, pay)

Premier League: Burnley-Brighton (Sky Sport Mix, pay) 16:00 Premier League: Brentford-Everton (Sky Sport Max, pay)

Premier League: Brentford-Everton (Sky Sport Max, pay) 17:15 Serie B: Avellino-Catanzaro (Dazn, pay)

Serie B: Avellino-Catanzaro (Dazn, pay) 17:30 Serie C: Forlì-Ascoli (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Forlì-Ascoli (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Serie A: Milan-Udinese (Dazn, pay)

Serie A: Milan-Udinese (Dazn, pay) 18:00 SuperLega Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Rai Sport, free)

SuperLega Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Rai Sport, free) 18:00 SuperLega Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Dazn, pay)

SuperLega Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Dazn, pay) 18:30 Premier League: Liverpool-Fulham (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Liverpool-Fulham (Sky Sport 1, pay) 19:30 Serie B: Monza-Bari (Dazn, pay)

Serie B: Monza-Bari (Dazn, pay) 20:30 Serie D: Folgore Caratese-Oltrepo (Sportitalia, free)

Serie D: Folgore Caratese-Oltrepo (Sportitalia, free) 20:45 Serie A: Atalanta-Juventus (Sky, Dazn e Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Atalanta-Juventus (Sky, Dazn e Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Serie A: Atalanta-Juventus (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Conegliano-Milano (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Verona-Civitanova (Dazn, pay)

SuperLega: Verona-Civitanova (Dazn, pay) 18:00 SuperLega: Verona-Civitanova (Rai Sport, free)

Rugby

14:00 Serie A Elite: Viadana-Rovigo (Rai Sport, free)

Rugby Femminile

13:25 Sei Nazioni: Francia-Italia (Sky Sport Arena, pay)

Sei Nazioni: Francia-Italia (Sky Sport Arena, pay) 15:25 Sei Nazioni: Inghilterra-Irlanda (Sky Sport Arena, pay)

Sei Nazioni: Inghilterra-Irlanda (Sky Sport Arena, pay) 17:40 Sei Nazioni: Galles-Scozia (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

11:00 ATP Masters 1000 Monte-Carlo: 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo: 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP 125 Monza: 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

ATP 125 Monza: 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 13:00 ATP 125 Monza: 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

ATP 125 Monza: 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 13:30 ATP Masters 1000 Monte-Carlo: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 14:30 ATP Masters 1000 Monte-Carlo: Semifinale Singolare Zverev-Sinner (TV8, free)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo: Semifinale Singolare Zverev-Sinner (TV8, free) 15:30 ATP Masters 1000 Monte-Carlo: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 17:30 ATP Masters 1000 Monte-Carlo: 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis, pay)

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