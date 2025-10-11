Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 11 ottobre 2025: Estonia-Italia, Giro di Lombardia e Paolini in semifinale

Oggi i palinsesti televisivi italiani offrono una vasta gamma di appuntamenti dedicati al calcio, con partite di campionati nazionali e internazionali di grande interesse, ma non mancano nemmeno gli appassionati di tennis, con semifinali di importanti tornei e un ricco programma di ciclismo, moto e altri sport. Sul fronte del calcio si potranno seguire incontri di qualificazioni mondiali, serie C e il campionato femminile di Serie A. Ampio spazio anche a rugby, basket e pallavolo femminile, offrendo un palinsesto variegato che soddisfa gusti diversi. Per gli amanti delle due ruote sono da non perdere le gare di motociclismo e ciclismo mentre chi preferisce il tennis potrà assistere alle semifinali maschili e femminili di prestigiosi tornei ATP e WTA, in campo anche la Paolini. Una giornata ricca di sport con trasmissioni gratuite e a pagamento, distribuite tra Rai, Sky e altri canali, per vivere al meglio il weekend sportivo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 18:15 Serie A: Varese – Olimpia Milano (Sky Sport Basket – a pagamento)
- 18:15 Serie A: Varese – Olimpia Milano (Sky Sport 1 – a pagamento)
Calcio
- 03:15 Liga Profesional: Velez Sarfield – Rosario Central (Sportitalia – gratuito)
- 17:30 Serie C: L.R. Vicenza – Virtus Verona (Sky Sport Max – a pagamento)
- 17:30 Calcio Femminile Serie A: Fiorentina – Inter (Rai Sport – gratuito)
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia – Israele (Sky Sport Calcio – a pagamento)
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Ungheria – Armenia (Sky Sport Arena – a pagamento)
- 20:30 Pallavolo Femminile Serie A1: Scandicci – Perugia (Rai Sport – gratuito)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia – Italia (Rai 1 – gratuito)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio – a pagamento)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna – Georgia (Sky Sport 1 – a pagamento)
- 23:00 Liga Profesional: Banfield – Racing (Sportitalia – gratuito)
Ciclismo
- 10:25 Il Lombardia (Rai Sport – gratuito)
- 10:30 Il Lombardia (Eurosport 2 – gratuito)
- 14:00 Il Lombardia (Rai 2 – gratuito)
Motociclismo
- 15:00 Superbike – GP Estoril (Sky Sport MotoGP – a pagamento)
- 15:00 Superbike – GP Estoril (TV8 – gratuito)
- 15:00 Superbike – GP Estoril (Sky Sport 1 – a pagamento)
Rugby
- 14:30 Serie A Elite: Viadana – Mogliano Veneto (Rai Sport – gratuito)
- 16:00 United Rugby Championship: Benetton Treviso – Lions (Sky Sport Arena – a pagamento)
- 16:00 United Rugby Championship: Ospreys – Zebre (Sky Sport Mix – a pagamento)
Tennis
- 10:30 ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport Mix – a pagamento)
- 10:30 ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – a pagamento)
- 10:30 ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport 1 – a pagamento)
- 11:00 WTA 1000 Wuhan 1a Semifinale (Sky Sport Arena – a pagamento)
- 12:30 WTA 1000 Wuhan 2a Semifinale (Sky Sport Arena – a pagamento)
- 13:00 ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport Mix – a pagamento)
- 13:00 ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – a pagamento)
- 13:00 ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport 1 – a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.