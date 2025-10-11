Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 11 ottobre 2025: Estonia-Italia, Giro di Lombardia e Paolini in semifinale

Tanto calcio, tennis, ciclismo e tanto altro in diretta TV oggi

Oggi i palinsesti televisivi italiani offrono una vasta gamma di appuntamenti dedicati al calcio, con partite di campionati nazionali e internazionali di grande interesse, ma non mancano nemmeno gli appassionati di tennis, con semifinali di importanti tornei e un ricco programma di ciclismo, moto e altri sport. Sul fronte del calcio si potranno seguire incontri di qualificazioni mondiali, serie C e il campionato femminile di Serie A. Ampio spazio anche a rugby, basket e pallavolo femminile, offrendo un palinsesto variegato che soddisfa gusti diversi. Per gli amanti delle due ruote sono da non perdere le gare di motociclismo e ciclismo mentre chi preferisce il tennis potrà assistere alle semifinali maschili e femminili di prestigiosi tornei ATP e WTA, in campo anche la Paolini. Una giornata ricca di sport con trasmissioni gratuite e a pagamento, distribuite tra Rai, Sky e altri canali, per vivere al meglio il weekend sportivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:15 Serie A: Varese – Olimpia Milano (Sky Sport Basket – a pagamento)

Serie A: Varese – Olimpia Milano (Sky Sport Basket – a pagamento) 18:15 Serie A: Varese – Olimpia Milano (Sky Sport 1 – a pagamento)

Calcio

03:15 Liga Profesional: Velez Sarfield – Rosario Central (Sportitalia – gratuito)

Liga Profesional: Velez Sarfield – Rosario Central (Sportitalia – gratuito) 17:30 Serie C: L.R. Vicenza – Virtus Verona (Sky Sport Max – a pagamento)

Serie C: L.R. Vicenza – Virtus Verona (Sky Sport Max – a pagamento) 17:30 Calcio Femminile Serie A: Fiorentina – Inter (Rai Sport – gratuito)

Calcio Femminile Serie A: Fiorentina – Inter (Rai Sport – gratuito) 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia – Israele (Sky Sport Calcio – a pagamento)

Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia – Israele (Sky Sport Calcio – a pagamento) 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Ungheria – Armenia (Sky Sport Arena – a pagamento)

Qualificazioni Mondiali 2026: Ungheria – Armenia (Sky Sport Arena – a pagamento) 20:30 Pallavolo Femminile Serie A1: Scandicci – Perugia (Rai Sport – gratuito)

Pallavolo Femminile Serie A1: Scandicci – Perugia (Rai Sport – gratuito) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia – Italia (Rai 1 – gratuito)

Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia – Italia (Rai 1 – gratuito) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio – a pagamento)

Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio – a pagamento) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna – Georgia (Sky Sport 1 – a pagamento)

Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna – Georgia (Sky Sport 1 – a pagamento) 23:00 Liga Profesional: Banfield – Racing (Sportitalia – gratuito)

Ciclismo

10:25 Il Lombardia (Rai Sport – gratuito)

Il Lombardia (Rai Sport – gratuito) 10:30 Il Lombardia (Eurosport 2 – gratuito)

Il Lombardia (Eurosport 2 – gratuito) 14:00 Il Lombardia (Rai 2 – gratuito)

Motociclismo

15:00 Superbike – GP Estoril (Sky Sport MotoGP – a pagamento)

Superbike – GP Estoril (Sky Sport MotoGP – a pagamento) 15:00 Superbike – GP Estoril (TV8 – gratuito)

Superbike – GP Estoril (TV8 – gratuito) 15:00 Superbike – GP Estoril (Sky Sport 1 – a pagamento)

Rugby

14:30 Serie A Elite: Viadana – Mogliano Veneto (Rai Sport – gratuito)

Serie A Elite: Viadana – Mogliano Veneto (Rai Sport – gratuito) 16:00 United Rugby Championship: Benetton Treviso – Lions (Sky Sport Arena – a pagamento)

United Rugby Championship: Benetton Treviso – Lions (Sky Sport Arena – a pagamento) 16:00 United Rugby Championship: Ospreys – Zebre (Sky Sport Mix – a pagamento)

Tennis

10:30 ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport Mix – a pagamento)

ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport Mix – a pagamento) 10:30 ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – a pagamento)

ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – a pagamento) 10:30 ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport 1 – a pagamento)

ATP 1000 Shanghai 1a Semifinale (Sky Sport 1 – a pagamento) 11:00 WTA 1000 Wuhan 1a Semifinale (Sky Sport Arena – a pagamento)

WTA 1000 Wuhan 1a Semifinale (Sky Sport Arena – a pagamento) 12:30 WTA 1000 Wuhan 2a Semifinale (Sky Sport Arena – a pagamento)

WTA 1000 Wuhan 2a Semifinale (Sky Sport Arena – a pagamento) 13:00 ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport Mix – a pagamento)

ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport Mix – a pagamento) 13:00 ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – a pagamento)

ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – a pagamento) 13:00 ATP 1000 Shanghai 2a Semifinale (Sky Sport 1 – a pagamento)

