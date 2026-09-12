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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 12 settembre 2026: serie A, Gp F1 e Motogp, Europei volley

Tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta TV su vari canali, dall’atletica al calcio, motociclismo e molto altro.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti con il calcio, protagonista con match delle massime categorie come Serie A, Serie B, Serie C, la Premier League e i tornei giovanili Primavera 1, senza dimenticare il calcio femminile sia con i Mondiali U20 in Polonia sia con la Serie A Women’s Cup. Parallelamente, l’attenzione sarà rivolta anche a numerosi altri sport, come il motociclismo con il GP di San Marino a Misano e il prestigioso ciclismo con la 20a tappa de La Vuelta. La giornata vede inoltre grandi protagonisti i prestigiosi mondiali di atletica leggera a Budapest 2026, con sessioni sia gratuite che in pay-tv, e importanti sfide di pallavolo maschile agli Europei. Gli appassionati di rugby potranno seguire la Supercoppa Italiana, mentre chi ama la pallavolo e il basket femminile avrà diverse opzioni di alto livello. Infine, per gli amanti della racchetta, la giornata riserva le finali del tennis allo US Open, entrambe in diretta su Sky Sport Tennis. Una programmazione densa e variegata che accontenta tutti i gusti, con eventi gratuiti e in pay-tv su canali come Rai Sport, Sky, Dazn e Sportitalia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Atletica Leggera

  • 18:00 World Athletics Ultimate Championships Budapest 2026, 1a giornata (Rai 2, gratuito)
  • 18:00 World Athletics Ultimate Championships Budapest 2026, 2a giornata (Sky Sport Max, pay)
  • 20:30 World Athletics Ultimate Championships Budapest 2026, 2a giornata (Rai Sport, gratuito)

Basket femminile

  • 16:30 Mondiali Germania 2026: Francia-Germania (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:00 Mondiali Germania 2026: Spagna-Usa (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

  • 02:30 Liga Profesional: Boca Juniors-Central Cordoba (Sportitalia, gratuito)
  • 11:00 Primavera 1: Juventus-Albinoleffe (Sportitalia, gratuito)
  • 13:00 Primavera 1: Verona-Milan (Sportitalia, gratuito)
  • 13:00 Bundesliga 2: Bochum-Greuther Furth (Sky Sport Calcio, pay)
  • 15:00 Serie A: Genoa-Frosinone (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie B: Vicenza-Juve Stabia (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie B: Padova-Ascoli (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie B: Sudtirol-Modena (Dazn, pay)
  • 15:00 Serie B: Catanzaro-Carrarese (Dazn, pay, ore 17:15)
  • 15:00 Premier League: Chelsea-Hull City (Sky Sport Calcio, pay, ore 16:00)
  • 18:00 Serie A: Lazio-Milan (Dazn, pay)
  • 18:00 Serie C: Spezia-Livorno (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:00 Serie C: Catania-Scafatese (Sky Sport Arena, pay)
  • 19:30 Serie B: Cesena-Cremonese (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie A: Atalanta-Cagliari (Sky Sport Calcio e Dazn, pay)
  • 20:55 Premier League: Sunderland-Arsenal (Sky Sport Max, pay)
  • 18:30 Premier League: Tottenham-Everton (Sky Sport 1, pay)

Calcio femminile

  • 15:00 Mondiali U20 Polonia 2026: Italia-Giappone (Rai Sport, gratuito)
  • 20:30 Serie A Women's Cup: Juventus-Inter (Sky Sport Arena, pay)

Ciclismo

  • 12:15 La Vuelta, 20a tappa (Eurosport, gratuito)

Motociclismo

  • 15:00 MotoGP - GP San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Round 14 (Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP pay; TV8, gratuito)

Pallavolo maschile

  • 16:00 Europei 2026: Francia-Turchia (Sky Sport Arena, pay)
  • 21:00 Europei 2026: Grecia-Italia (Sky Sport 1 pay, Rai 2 gratuito)

Rugby

  • 18:00 Supercoppa Italiana: Reggio Emilia-Padova (Rai Sport, gratuito)

Tennis

  • 18:00 US Open: Doppio Maschile Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 22:00 US Open: Singolare Femminile Finale (Sky Sport Tennis, pay)
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