Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 12 settembre 2026: serie A, Gp F1 e Motogp, Europei volley

Tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta TV su vari canali, dall’atletica al calcio, motociclismo e molto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti con il calcio, protagonista con match delle massime categorie come Serie A, Serie B, Serie C, la Premier League e i tornei giovanili Primavera 1, senza dimenticare il calcio femminile sia con i Mondiali U20 in Polonia sia con la Serie A Women’s Cup. Parallelamente, l’attenzione sarà rivolta anche a numerosi altri sport, come il motociclismo con il GP di San Marino a Misano e il prestigioso ciclismo con la 20a tappa de La Vuelta. La giornata vede inoltre grandi protagonisti i prestigiosi mondiali di atletica leggera a Budapest 2026, con sessioni sia gratuite che in pay-tv, e importanti sfide di pallavolo maschile agli Europei. Gli appassionati di rugby potranno seguire la Supercoppa Italiana, mentre chi ama la pallavolo e il basket femminile avrà diverse opzioni di alto livello. Infine, per gli amanti della racchetta, la giornata riserva le finali del tennis allo US Open, entrambe in diretta su Sky Sport Tennis. Una programmazione densa e variegata che accontenta tutti i gusti, con eventi gratuiti e in pay-tv su canali come Rai Sport, Sky, Dazn e Sportitalia.