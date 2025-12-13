Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 13 dicembre 2025: anticipi serie A, B e C, Gigante M e discesa F

Tutto lo sport di oggi in diretta su Sky, Dazn, Sportitalia, Rai Sport ed Eurosport

Un ricco palinsesto sportivo ci attende oggi sulle reti televisive italiane. Numerosi appuntamenti coinvolgono gli appassionati di calcio, con partite di vari campionati nazionali e internazionali come la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Bundesliga, la Premier League e altri ancora. Accanto al calcio spazio anche a sci alpino con la Coppa del Mondo che propone slalom giganti e discese libere, visibili su Eurosport e Rai Sport. Per gli amanti del basket si segnala la sfida di Serie A tra Trieste e Reggio Emilia, mentre il rugby ci offre la partita di Serie A Elite tra Reggio Emilia e Roma. Infine, non mancano emozioni per gli appassionati di pallavolo, sia maschile con la SuperLega che femminile con la Serie A1, e per il calcio a 5 femminile con la Supercoppa Italiana Futsal. Tante possibilità per godere di sport dal vivo nelle principali emittenti italiane, tra canali free e pay.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:15 Serie A: Trieste-Reggio Emilia (Sky Sport Basket)

Calcio

01:00 Liga Profesional: Racing-Estudiantes (Sportitalia)

09:30 Primavera 1: Frosinone-Lecce (Sportitalia)

13:00 Bundesliga: Karlsruher SC-SC Paderborn (Sky Sport Arena)

13:00 Primavera 1: Inter-Cagliari (Sportitalia)

13:00 Serie A: Atalanta-Cagliari (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1, Dazn)

14:30 Serie C: Campobasso-Perugia (Sky Sport Mix)

14:30 Serie C: Az Picerno-Salernitana (Sky Sport Calcio)

15:00 Primavera 1: Atalanta-Cremonese (Sportitalia)

15:00 Serie A: Torino-Cremonese (Dazn)

15:00 Serie B: Juve Stabia-Empoli (Dazn)

15:00 Serie B: Reggiana-Padova (Dazn)

15:00 Serie B: Spezia-Modena (Dazn)

15:00 Serie B: Sudtirol-Bari (Dazn)

15:00 Serie B: Venezia-Monza (Dazn)

15:30 Bundesliga: Eintracht-Augsburg (Sky Sport Max)

16:00 Premier League: Liverpool-Brighton (Sky Sport 1)

16:00 Premier League: Chelsea-Everton (Sky Sport Arena)

17:15 Serie B: Catanzaro-Avellino (Dazn)

17:30 Serie C: Alcione Milano-Virtus Verona (Sky Sport Mix)

17:30 Serie C: Forlì-Carpi (Sky Sport Calcio)

18:00 Serie A: Parma-Lazio (Dazn)

18:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Colonia (Sky Sport 1)

18:30 Premier League: Burnley-Fulham (Sky Sport Arena)

19:30 Serie B: Cesena-Mantova (Dazn)

20:45 Serie A: Atalanta-Cagliari (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1, Dazn)

20:45 Calcio a 5 Femminile – Supercoppa Italiana Futsal: Falconara-Bitonto (Sky Sport Mix)

Calcio a 5 Femminile – Supercoppa Italiana Futsal: Falconara-Bitonto (Sky Sport Mix) 21:00 Premier League: Arsenal-Wolverhampton (Sky Sport Arena)

Calcio a 5 Femminile

20:45 Supercoppa Italiana Futsal: Falconara-Bitonto (Sky Sport Mix)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Chieri-Firenze (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Monza-Grottazzolina (Rai Sport)

Rugby

14:30 Serie A Elite: Reggio Emilia-Roma (Rai Sport)

Sci Alpino

09:30 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)

10:45 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2) 13:00 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)

