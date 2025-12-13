Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 13 dicembre 2025: anticipi serie A, B e C, Gigante M e discesa F

Un ricco palinsesto sportivo ci attende oggi sulle reti televisive italiane. Numerosi appuntamenti coinvolgono gli appassionati di calcio, con partite di vari campionati nazionali e internazionali come la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Bundesliga, la Premier League e altri ancora. Accanto al calcio spazio anche a sci alpino con la Coppa del Mondo che propone slalom giganti e discese libere, visibili su Eurosport e Rai Sport. Per gli amanti del basket si segnala la sfida di Serie A tra Trieste e Reggio Emilia, mentre il rugby ci offre la partita di Serie A Elite tra Reggio Emilia e Roma. Infine, non mancano emozioni per gli appassionati di pallavolo, sia maschile con la SuperLega che femminile con la Serie A1, e per il calcio a 5 femminile con la Supercoppa Italiana Futsal. Tante possibilità per godere di sport dal vivo nelle principali emittenti italiane, tra canali free e pay.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 18:15 Serie A: Trieste-Reggio Emilia (Sky Sport Basket)
Calcio
- 01:00 Liga Profesional: Racing-Estudiantes (Sportitalia)
- 09:30 Primavera 1: Frosinone-Lecce (Sportitalia)
- 13:00 Bundesliga: Karlsruher SC-SC Paderborn (Sky Sport Arena)
- 13:00 Primavera 1: Inter-Cagliari (Sportitalia)
- 13:00 Serie A: Atalanta-Cagliari (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1, Dazn) [diversi canali con stesso orario]
- 14:30 Serie C: Campobasso-Perugia (Sky Sport Mix)
- 14:30 Serie C: Az Picerno-Salernitana (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Primavera 1: Atalanta-Cremonese (Sportitalia)
- 15:00 Serie A: Torino-Cremonese (Dazn)
- 15:00 Serie B: Juve Stabia-Empoli (Dazn)
- 15:00 Serie B: Reggiana-Padova (Dazn)
- 15:00 Serie B: Spezia-Modena (Dazn)
- 15:00 Serie B: Sudtirol-Bari (Dazn)
- 15:00 Serie B: Venezia-Monza (Dazn)
- 15:30 Bundesliga: Eintracht-Augsburg (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Liverpool-Brighton (Sky Sport 1)
- 16:00 Premier League: Chelsea-Everton (Sky Sport Arena)
- 17:15 Serie B: Catanzaro-Avellino (Dazn)
- 17:30 Serie C: Alcione Milano-Virtus Verona (Sky Sport Mix)
- 17:30 Serie C: Forlì-Carpi (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Serie A: Parma-Lazio (Dazn)
- 18:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Colonia (Sky Sport 1)
- 18:30 Premier League: Burnley-Fulham (Sky Sport Arena)
- 19:30 Serie B: Cesena-Mantova (Dazn)
- 20:45 Serie A: Atalanta-Cagliari (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1, Dazn) [diversi canali con stesso orario]
- 20:45 Calcio a 5 Femminile – Supercoppa Italiana Futsal: Falconara-Bitonto (Sky Sport Mix)
- 21:00 Premier League: Arsenal-Wolverhampton (Sky Sport Arena)
Calcio a 5 Femminile
- 20:45 Supercoppa Italiana Futsal: Falconara-Bitonto (Sky Sport Mix)
Pallavolo Femminile
- 20:30 Serie A1: Chieri-Firenze (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega: Monza-Grottazzolina (Rai Sport)
Rugby
- 14:30 Serie A Elite: Reggio Emilia-Roma (Rai Sport)
Sci Alpino
- 09:30 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)
- 10:45 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2)
- 13:00 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.