Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 13 giugno: Qatar-Svizzera, Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Sbk

La programmazione sportiva di oggi offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo, motociclismo, rugby, mountain bike e tennis. Dal grande palcoscenico dei Mondiali di calcio 2026 con partite di alto livello come Brasile-Marocco, Qatar-Svizzera e Haiti-Scozia agli appassionanti match di basket con le sfide tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, il pubblico italiano può godersi spettacolari emozioni sportive in diretta. Da segnalare anche la 7a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes nel ciclismo, e il suggestivo GP Emilia Romagna di motociclismo sul circuito di Misano, con diverse emissioni tra pay e free. La giornata è completata dagli appuntamenti con il tennis, con semifinali dei tornei ATP e WTA, e dalla spettacolare Hero Sudtirol Dolomites Marathon dedicata alla mountain bike. In serata si chiude con la sfida di rugby Top 14 tra Section Paloise e Racing 92, un’altra chicca per gli sportivi più esigenti.
Nel complesso, una giornata intensa e varia che accontenta gli amanti di ogni disciplina, proponendo eventi da non perdere su emittenti come Sky, Dazn, Amazon Prime Video, Rai e molti altri.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:30 NBA Finals: San Antonio Spurs-New York Knicks (Amazon Prime Video, pay)
- 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Cielo, free)
- 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport 1, pay)
Calcio
- 00:00 Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Dazn, pay)
- 00:00 Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Rai 1, free)
- 03:00 Mondiali 2026: Haiti-Scozia (Dazn, pay)
- 21:00 Mondiali 2026: Qatar-Svizzera (Dazn, pay)
Ciclismo
- 15:15 Tour Auvergne-Rhône-Alpe: 7a tappa (Eurosport 2, free)
Motociclismo
- 15:30 Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP, pay)
- 15:30 Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (TV8, free)
- 15:30 Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport 1, pay)
Mountain Bike
- 10:00 Hero Sudtirol Dolomites Marathon (Sky Sport Max, pay)
Rugby
- 20:55 Top 14: Section Paloise-Racing 92 (Sky Sport Max, pay)
Tennis
- 11:00 WTA 250 S’hertogenbosch: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
- 12:00 ATP 250 Stoccarda: 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)
- 12:30 WTA 250 S’hertogenbosch: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
- 14:00 ATP 250 Stoccarda: 2a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)
- 14:30 WTA 500 Queen’s: 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)
- 15:00 ATP 250 S’hertogenbosch: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
- 16:30 WTA 500 Queen’s: 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)
- 17:00 ATP 250 S’hertogenbosch: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.