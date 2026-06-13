Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 13 giugno: Qatar-Svizzera, Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Sbk

Una giornata ricca di grandi eventi sportivi in diretta TV per ciclismo, calcio, basket, tennis e molto altro.

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La programmazione sportiva di oggi offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo, motociclismo, rugby, mountain bike e tennis. Dal grande palcoscenico dei Mondiali di calcio 2026 con partite di alto livello come Brasile-Marocco, Qatar-Svizzera e Haiti-Scozia agli appassionanti match di basket con le sfide tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, il pubblico italiano può godersi spettacolari emozioni sportive in diretta. Da segnalare anche la 7a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes nel ciclismo, e il suggestivo GP Emilia Romagna di motociclismo sul circuito di Misano, con diverse emissioni tra pay e free. La giornata è completata dagli appuntamenti con il tennis, con semifinali dei tornei ATP e WTA, e dalla spettacolare Hero Sudtirol Dolomites Marathon dedicata alla mountain bike. In serata si chiude con la sfida di rugby Top 14 tra Section Paloise e Racing 92, un’altra chicca per gli sportivi più esigenti.

Nel complesso, una giornata intensa e varia che accontenta gli amanti di ogni disciplina, proponendo eventi da non perdere su emittenti come Sky, Dazn, Amazon Prime Video, Rai e molti altri.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:30 NBA Finals: San Antonio Spurs-New York Knicks (Amazon Prime Video, pay)

NBA Finals: San Antonio Spurs-New York Knicks (Amazon Prime Video, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Cielo, free)

Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Cielo, free) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport 1, pay)

Calcio

00:00 Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Dazn, pay) 00:00 Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Rai 1, free)

Mondiali 2026: Brasile-Marocco (Rai 1, free) 03:00 Mondiali 2026: Haiti-Scozia (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Haiti-Scozia (Dazn, pay) 21:00 Mondiali 2026: Qatar-Svizzera (Dazn, pay)

Ciclismo

15:15 Tour Auvergne-Rhône-Alpe: 7a tappa (Eurosport 2, free)

Motociclismo

15:30 Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP, pay)

Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP, pay) 15:30 Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (TV8, free)

Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (TV8, free) 15:30 Superbike GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport 1, pay)

Mountain Bike

10:00 Hero Sudtirol Dolomites Marathon (Sky Sport Max, pay)

Rugby

20:55 Top 14: Section Paloise-Racing 92 (Sky Sport Max, pay)

Tennis

11:00 WTA 250 S’hertogenbosch: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 250 S’hertogenbosch: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 12:00 ATP 250 Stoccarda: 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)

ATP 250 Stoccarda: 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay) 12:30 WTA 250 S’hertogenbosch: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 250 S’hertogenbosch: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 14:00 ATP 250 Stoccarda: 2a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)

ATP 250 Stoccarda: 2a Semifinale (Sky Sport Arena, pay) 14:30 WTA 500 Queen’s: 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 500 Queen’s: 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 15:00 ATP 250 S’hertogenbosch: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 S’hertogenbosch: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 16:30 WTA 500 Queen’s: 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 500 Queen’s: 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 17:00 ATP 250 S’hertogenbosch: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

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