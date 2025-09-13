Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 13 settembre 2025: Juventus-Inter, Motogp e Mondiali di atletica

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti oggi, dal calcio al motociclismo.

Giornata ricca di appuntamenti sportivi sulle televisioni italiane, con un palinsesto variegato che accontenta ogni appassionato. Da mattina a tarda serata si susseguono eventi di atletica leggera, calcio in tutte le sue declinazioni, ciclismo, motociclismo, rugby e tennis. Particolarmente concentrati nella giornata odierna gli appuntamenti con i Mondiali di Tokyo 2025 di atletica leggera, con sessioni diurne e serali trasmesse da Eurosport, Rai Sport e Rai 2. Il calcio domina la scena con competizioni nazionali e internazionali, dalla Serie A e B italiana, al campionato femminile, passando per la Premier League, LaLiga, Bundesliga e la Serie C; molti incontri sono disponibili su Sky, Dazn e Sportitalia. Per gli amanti delle due ruote, spiccano gli appuntamenti con il GP di MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli trasmesso sia su Sky (piattaforme a pagamento) che su TV8 (gratuito). Il rugby è rappresentato dal The Rugby Championship, mentre il tennis vede animarsi i tabelloni WTA con semifinali trasmesse principalmente su Sky Sport Tennis. Insomma, una giornata intensa da non perdere per gli appassionati di sport live.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

00:15 Mondiali Tokyo 2025 – 2a giornata (Sessione diurna) (Rai 2)

Mondiali Tokyo 2025 – 2a giornata (Sessione diurna) (Rai 2) 01:00 Mondiali Tokyo 2025 – 2a giornata (Sessione diurna) (Eurosport)

Mondiali Tokyo 2025 – 2a giornata (Sessione diurna) (Eurosport) 11:00 Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione serale) (Eurosport)

Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione serale) (Eurosport) 13:00 Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione serale) (Rai Sport)

Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione serale) (Rai Sport) 13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione serale) (Rai 2)

Calcio

00:00 Primera División Argentina: Estudiantes-River Plate (Sportitalia)

Primera División Argentina: Estudiantes-River Plate (Sportitalia) 09:05 The Rugby Championship: Nuova Zelanda-Sudafrica (Sky Sport Arena)

The Rugby Championship: Nuova Zelanda-Sudafrica (Sky Sport Arena) 11:00 Primavera 1: Genoa-Juventus (Sportitalia)

Primavera 1: Genoa-Juventus (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Inter-Parma (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Parma (Sportitalia) 13:30 Premier League: Arsenal-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio)

Premier League: Arsenal-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio) 14:00 LaLiga: Getafe-Real Oviedo (Dazn)

LaLiga: Getafe-Real Oviedo (Dazn) 15:00 Primavera 1: Roma-Fiorentina (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Fiorentina (Sportitalia) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Reggiana (Dazn)

Serie B: Juve Stabia-Reggiana (Dazn) 15:00 Serie B: Modena-Bari (Dazn)

Serie B: Modena-Bari (Dazn) 15:00 Serie B: Padova-Frosinone (Dazn)

Serie B: Padova-Frosinone (Dazn) 15:00 Serie B: Pescara-Venezia (Dazn)

Serie B: Pescara-Venezia (Dazn) 15:00 Serie C: Renate-Union Brescia (Sky Sport Max)

Serie C: Renate-Union Brescia (Sky Sport Max) 15:00 Serie A: Cagliari-Parma (Dazn)

Serie A: Cagliari-Parma (Dazn) 16:00 Premier League: Everton-Aston Villa (Sky Sport Calcio)

Premier League: Everton-Aston Villa (Sky Sport Calcio) 16:00 Premier League: Newcastle-Wolverhampton (Sky Sport 1)

Premier League: Newcastle-Wolverhampton (Sky Sport 1) 16:15 LaLiga: Levante-Betis Siviglia (Dazn)

LaLiga: Levante-Betis Siviglia (Dazn) 17:15 Serie B: Catanzaro-Carrarese (Dazn)

Serie B: Catanzaro-Carrarese (Dazn) 17:30 Serie C: Forlì-Gubbio (Sky Sport Max)

Serie C: Forlì-Gubbio (Sky Sport Max) 17:30 Serie C: Siracusa-Benevento (Sky Sport Arena)

Serie C: Siracusa-Benevento (Sky Sport Arena) 18:00 Serie A: Juventus-Inter (Dazn)

Serie A: Juventus-Inter (Dazn) 18:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Amburgo (Sky Sport Calcio)

Bundesliga: Bayern Monaco-Amburgo (Sky Sport Calcio) 18:30 Premier League: West Ham-Tottenham (Sky Sport 1)

Premier League: West Ham-Tottenham (Sky Sport 1) 19:30 Serie B: Sampdoria-Cesena (Dazn)

Serie B: Sampdoria-Cesena (Dazn) 20:45 Serie A: Fiorentina-Napoli (Sky; Dazn; Sky Sport Calcio; Sky Sport 1)

Serie A: Fiorentina-Napoli (Sky; Dazn; Sky Sport Calcio; Sky Sport 1) 21:00 Premier League: Brentford-Chelsea (Sky Sport Arena)

Premier League: Brentford-Chelsea (Sky Sport Arena) 12:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Napoli (Sky Sport 1)

Ciclismo

15:30 La Vuelta – 20a tappa (Eurosport)

La Vuelta – 20a tappa (Eurosport) 15:30 Memorial Marco Pantani (Rai Sport)

Motociclismo

15:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini (Sky Sport MotoGP – pay)

MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini (Sky Sport MotoGP – pay) 15:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini (TV8)

MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini (TV8) 15:00 MotoGP, GP San Marino e della Riviera di Rimini (Sky Sport 1 – pay)

Rugby

06:00 The Rugby Championship: Australia-Argentina (Sky Sport Arena – pay)

The Rugby Championship: Australia-Argentina (Sky Sport Arena – pay) 06:00 The Rugby Championship: Australia-Argentina (Sky Sport 1 – pay)

Tennis

01:00 WTA 500 Guadalajara, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay; Sky Sport 1 – pay)

WTA 500 Guadalajara, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay; Sky Sport 1 – pay) 03:00 WTA 500 Guadalajara, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay; Sky Sport 1 – pay)

WTA 500 Guadalajara, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay; Sky Sport 1 – pay) 18:00 WTA 250 San Paolo, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

WTA 250 San Paolo, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay) 20:00 WTA 250 San Paolo, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

