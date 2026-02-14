Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 14 febbraio 2026: serie A, B e C, Olimpiadi e Irlanda-Italia di rugby

Scopri oggi tutti gli appuntamenti in diretta tv di calcio, tennis, rugby, basket e Olimpiadi invernali.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport.

Una giornata ricca di sport quella di oggi 14 febbraio 2026, con un palinsesto che spazia da competizioni di grande prestigio, come la Serie A di calcio, a tornei di tennis internazionali e le emozioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Gli appassionati potranno seguire in diretta sfide avvincenti e finali da non perdere, tra cui l’attesa partita di calcio tra Inter-Juventus, che è in programma su più canali pay tra Sky, Dazn e Sky Sport 1. Per gli amanti del tennis, sono in scaletta semifinali e finali di tornei ATP e WTA di prim’ordine, trasmessi soprattutto su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Le gare di rugby del Sei Nazioni, sia senior che U20, offrono un ulteriore banco di prova per le nazionali, visibili su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Il tutto è arricchito da un’importante copertura delle Olimpiadi invernali, garantita da Rai 2 e Rai Sport anche in chiaro, con numerose sessioni di competizioni mattutine e serali. La varietà di discipline e la copertura su molteplici piattaforme pay e free rendono questa giornata imperdibile per gli appassionati di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:15 Serie A: Varese-Brescia (Sky Sport Basket)

Serie A: Varese-Brescia (Sky Sport Basket) 23:00 NBA All Star Weekend – All Star Saturday (Sky Sport Basket)

NBA All Star Weekend – All Star Saturday (Sky Sport Basket) 23:45 NBA All-Star Game 2026 – All Star Saturday (Sky Sport 1)

Calcio

11:00 Primavera 1: Lecce-Cesena (Sportitalia)

Primavera 1: Lecce-Cesena (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Genoa-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Genoa-Milan (Sportitalia) 13:00 Bundesliga: Hertha-Hannover 96 (Sky Sport Arena)

Bundesliga: Hertha-Hannover 96 (Sky Sport Arena) 14:30 Serie C: Cavese-Salernitana (Sky Sport Calcio)

Serie C: Cavese-Salernitana (Sky Sport Calcio) 14:45 Calcio Femminile Serie A: Milan-Fiorentina (Rai Sport)

Calcio Femminile Serie A: Milan-Fiorentina (Rai Sport) 15:00 Serie A: Como-Fiorentina (Dazn)

Serie A: Como-Fiorentina (Dazn) 15:00 Serie B: Modena-Carrarese (Dazn)

Serie B: Modena-Carrarese (Dazn) 15:00 Serie B: Palermo-Virtus Entella (Dazn)

Serie B: Palermo-Virtus Entella (Dazn) 15:00 Serie B: Sampdoria-Padova (Dazn)

Serie B: Sampdoria-Padova (Dazn) 17:15 Serie B: Catanzaro-Mantova (Dazn)

Serie B: Catanzaro-Mantova (Dazn) 17:30 Serie C: Siracusa-Catania (Sky Sport Calcio)

Serie C: Siracusa-Catania (Sky Sport Calcio) 17:30 Serie C: Foggia-Atalanta U23 (Sky Sport Max)

Serie C: Foggia-Atalanta U23 (Sky Sport Max) 18:00 Serie A: Lazio-Atalanta (Dazn)

Serie A: Lazio-Atalanta (Dazn) 18:30 Bundesliga: VfB Stoccarda-Colonia (Sky Sport Arena)

Bundesliga: VfB Stoccarda-Colonia (Sky Sport Arena) 19:30 Serie B: Cesena-Venezia (Dazn)

Serie B: Cesena-Venezia (Dazn) 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Sky)

Serie A: Inter-Juventus (Sky) 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Dazn)

Serie A: Inter-Juventus (Dazn) 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Sky Sport Calcio)

Serie A: Inter-Juventus (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Sky Sport 1)

Serie A: Inter-Juventus (Sky Sport 1) 25° giornata Serie A e Serie B (varie partite sopra elencate)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:05 Programmazione varie sessioni (Rai 2)

Programmazione varie sessioni (Rai 2) 09:45 Programmazione varie sessioni (Rai Sport)

Programmazione varie sessioni (Rai Sport) 13:30 Programmazione varie sessioni (Rai 2)

Programmazione varie sessioni (Rai 2) 16:45 Programmazione varie sessioni (Rai Sport)

Programmazione varie sessioni (Rai Sport) 18:00 Programmazione varie sessioni (Rai 2)

Programmazione varie sessioni (Rai 2) 21:00 Programmazione varie sessioni (Rai 2)

Rugby

15:10 Sei Nazioni: Irlanda-Italia (TV8)

Sei Nazioni: Irlanda-Italia (TV8) 15:10 Sei Nazioni: Irlanda-Italia (Sky Sport 1)

Sei Nazioni: Irlanda-Italia (Sky Sport 1) 17:40 Sei Nazioni: Scozia-Inghilterra (Sky Sport 1)

Sei Nazioni: Scozia-Inghilterra (Sky Sport 1) 21:00 Sei Nazioni U20: Galles-Francia (Sky Sport Arena)

Tennis

00:00 ATP 500 Dallas – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)

ATP 500 Dallas – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix) 15:00 ATP & WTA – 1a Semifinale (Sky Sport Max)

ATP & WTA – 1a Semifinale (Sky Sport Max) 16:00 WTA 1000 Doha – Finale (Sky Sport Tennis)

WTA 1000 Doha – Finale (Sky Sport Tennis) 20:00 ATP 250 Buenos Aires – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Buenos Aires – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 22:00 ATP 250 Buenos Aires – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Buenos Aires – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 21:00 ATP 500 Dallas – 1a Semifinale (Sky Sport Mix)

