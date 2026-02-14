Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 14 febbraio 2026: serie A, B e C, Olimpiadi e Irlanda-Italia di rugby

Una giornata ricca di sport quella di oggi 14 febbraio 2026, con un palinsesto che spazia da competizioni di grande prestigio, come la Serie A di calcio, a tornei di tennis internazionali e le emozioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Gli appassionati potranno seguire in diretta sfide avvincenti e finali da non perdere, tra cui l’attesa partita di calcio tra Inter-Juventus, che è in programma su più canali pay tra Sky, Dazn e Sky Sport 1. Per gli amanti del tennis, sono in scaletta semifinali e finali di tornei ATP e WTA di prim’ordine, trasmessi soprattutto su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Le gare di rugby del Sei Nazioni, sia senior che U20, offrono un ulteriore banco di prova per le nazionali, visibili su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Il tutto è arricchito da un’importante copertura delle Olimpiadi invernali, garantita da Rai 2 e Rai Sport anche in chiaro, con numerose sessioni di competizioni mattutine e serali. La varietà di discipline e la copertura su molteplici piattaforme pay e free rendono questa giornata imperdibile per gli appassionati di sport.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 18:15 Serie A: Varese-Brescia (Sky Sport Basket)
- 23:00 NBA All Star Weekend – All Star Saturday (Sky Sport Basket)
- 23:45 NBA All-Star Game 2026 – All Star Saturday (Sky Sport 1)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Lecce-Cesena (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Genoa-Milan (Sportitalia)
- 13:00 Bundesliga: Hertha-Hannover 96 (Sky Sport Arena)
- 14:30 Serie C: Cavese-Salernitana (Sky Sport Calcio)
- 14:45 Calcio Femminile Serie A: Milan-Fiorentina (Rai Sport)
- 15:00 Serie A: Como-Fiorentina (Dazn)
- 15:00 Serie B: Modena-Carrarese (Dazn)
- 15:00 Serie B: Palermo-Virtus Entella (Dazn)
- 15:00 Serie B: Sampdoria-Padova (Dazn)
- 17:15 Serie B: Catanzaro-Mantova (Dazn)
- 17:30 Serie C: Siracusa-Catania (Sky Sport Calcio)
- 17:30 Serie C: Foggia-Atalanta U23 (Sky Sport Max)
- 18:00 Serie A: Lazio-Atalanta (Dazn)
- 18:30 Bundesliga: VfB Stoccarda-Colonia (Sky Sport Arena)
- 19:30 Serie B: Cesena-Venezia (Dazn)
- 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Sky)
- 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Dazn)
- 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Inter-Juventus (Sky Sport 1)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 09:05 Programmazione varie sessioni (Rai 2)
- 09:45 Programmazione varie sessioni (Rai Sport)
- 13:30 Programmazione varie sessioni (Rai 2)
- 16:45 Programmazione varie sessioni (Rai Sport)
- 18:00 Programmazione varie sessioni (Rai 2)
- 21:00 Programmazione varie sessioni (Rai 2)
Rugby
- 15:10 Sei Nazioni: Irlanda-Italia (TV8)
- 15:10 Sei Nazioni: Irlanda-Italia (Sky Sport 1)
- 17:40 Sei Nazioni: Scozia-Inghilterra (Sky Sport 1)
- 21:00 Sei Nazioni U20: Galles-Francia (Sky Sport Arena)
Tennis
- 00:00 ATP 500 Dallas – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)
- 15:00 ATP & WTA – 1a Semifinale (Sky Sport Max)
- 16:00 WTA 1000 Doha – Finale (Sky Sport Tennis)
- 20:00 ATP 250 Buenos Aires – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 22:00 ATP 250 Buenos Aires – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 21:00 ATP 500 Dallas – 1a Semifinale (Sky Sport Mix)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.