Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: serie A, sci alpino, Indian Wells con Sinner e Tirreno-Adriatico

Tanti eventi sportivi in diretta oggi: calcio, tennis, basket, ciclismo, sci alpino e molto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

L’appuntamento di oggi con lo sport in TV è ricco e variegato. Dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, gli appassionati potranno seguire in diretta diverse competizioni, spaziando tra calcio, tennis, basket, ciclismo, sci alpino, rugby, pallavolo e ancora le paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. In evidenza oggi la Serie A di calcio con incontri decisivi come Udinese-Juventus e Napoli-Lecce, oltre alle sfide di varie leghe come la Serie B, la Premier League e la Bundesliga. Per gli amanti della racchetta, l’attenzione è tutta rivolta alle semifinali del prestigioso torneo ATP Masters 1000 Indian Wells, con Sinner-Zverev trasmessi sui canali Sky Sport Tennis.

La giornata vede inoltre in primo piano manifestazioni di grande livello come le gare di sci alpino di Coppa del Mondo, le tappe della Tirreno-Adriatico e della Parigi-Nizza nel ciclismo, e gli appuntamenti di qualificazione ai Mondiali per il basket femminile. Senza trascurare il rugby con il torneo Sei Nazioni, dedicato alle sfide tra Galles, Italia, Francia e Inghilterra, visibili su TV8 e Sky Sport Arena. In più la pallavolo femminile e maschile di Serie A1 e SuperLega assicurano spettacolo a chi preferisce gli sport di squadra oltre al calcio. Questa è davvero una giornata da non perdere per ogni appassionato di sport, con dirette ben distribuite tra canali free e pay TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: L.A. Lakers-Denver (Sky Sport Basket)

NBA: L.A. Lakers-Denver (Sky Sport Basket) 20:00 Serie A: Reyer Venezia-Udine (Sky Sport Basket)

Basket Femminile

19:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Senegal-Nuova Zelanda (Sky Sport Mix)

Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Senegal-Nuova Zelanda (Sky Sport Mix) 22:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Usa-Italia (Sky Sport Basket)

Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Usa-Italia (Sky Sport Basket) 22:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Usa-Italia (Sky Sport Mix)

Calcio

01:00 Liga Profesional: Rosario Central-Banfield (Sportitalia)

Liga Profesional: Rosario Central-Banfield (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Torino-Inter (Sportitalia)

Primavera 1: Torino-Inter (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Lazio-Juventus (Sportitalia)

Primavera 1: Lazio-Juventus (Sportitalia) 15:00 Serie B: Bari-Reggiana (Dazn)

Serie B: Bari-Reggiana (Dazn) 15:00 Serie B: Cesena-Frosinone (Dazn)

Serie B: Cesena-Frosinone (Dazn) 15:00 Serie B: Empoli-Mantova (Dazn)

Serie B: Empoli-Mantova (Dazn) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Carrarese (Dazn)

Serie B: Juve Stabia-Carrarese (Dazn) 15:00 Serie B: Padova-Catanzaro (Dazn)

Serie B: Padova-Catanzaro (Dazn) 15:00 Serie A: Inter-Atalanta (Dazn)

Serie A: Inter-Atalanta (Dazn) 15:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio)

Bundesliga: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio) 16:00 Premier League: Burnley-Bournemouth (Sky Sport Mix)

Premier League: Burnley-Bournemouth (Sky Sport Mix) 16:00 Premier League: Sunderland-Brighton (Sky Sport Max)

Premier League: Sunderland-Brighton (Sky Sport Max) 17:15 Serie B: Monza-Palermo (Dazn)

Serie B: Monza-Palermo (Dazn) 18:00 Serie A: Napoli-Lecce (Dazn)

Serie A: Napoli-Lecce (Dazn) 18:30 Premier League: Chelsea-Newcastle (Sky Sport Arena)

Premier League: Chelsea-Newcastle (Sky Sport Arena) 18:30 Premier League: Arsenal-Everton (Sky Sport Calcio)

Premier League: Arsenal-Everton (Sky Sport Calcio) 18:30 Bundesliga: Amburgo-Colonia (Sky Sport Max)

Bundesliga: Amburgo-Colonia (Sky Sport Max) 19:30 Serie B: Sampdoria-Venezia (Dazn)

Serie B: Sampdoria-Venezia (Dazn) 20:45 Serie A: Udinese-Juventus (Sky)

Serie A: Udinese-Juventus (Sky) 20:45 Serie A: Udinese-Juventus (Dazn)

Serie A: Udinese-Juventus (Dazn) 20:45 Serie A: Udinese-Juventus (Sky Sport Calcio)

Serie A: Udinese-Juventus (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Udinese-Juventus (Sky Sport 1)

Serie A: Udinese-Juventus (Sky Sport 1) 21:00 Premier League: West Ham-Manchester City (Sky Sport Max)

Premier League: West Ham-Manchester City (Sky Sport Max) 14:30 Serie C: Torres-Ravenna (Sky Sport 1)

Ciclismo

13:25 Tirreno-Adriatico: 6a tappa. San Severino Marche-Camerino (Eurosport 2)

Tirreno-Adriatico: 6a tappa. San Severino Marche-Camerino (Eurosport 2) 15:00 Tirreno-Adriatico: 6a tappa. San Severino Marche-Camerino (Rai 2)

Tirreno-Adriatico: 6a tappa. San Severino Marche-Camerino (Rai 2) 15:15 Parigi-Nizza: 7a tappa (Eurosport 2)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Scandicci-Milano (Dazn)

Serie A1: Scandicci-Milano (Dazn) 20:30 Serie A1: Scandicci-Milano (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega Credem Banca: Piacenza-Modena (Rai Sport)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

08:30 . (Rai 2)

. (Rai 2) 11:00 . (Rai Sport)

. (Rai Sport) 14:00 . (Rai Sport)

Rugby

15:10 Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena)

Sei Nazioni: Irlanda-Scozia (Sky Sport Arena) 17:30 Sei Nazioni: Galles-Italia (TV8)

Sei Nazioni: Galles-Italia (TV8) 17:40 Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport 1)

Sei Nazioni: Galles-Italia (Sky Sport 1) 21:10 Sei Nazioni: Francia-Inghilterra (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Are. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Are. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport) 10:00 Coppa del Mondo: Are. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport)

Coppa del Mondo: Are. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport) 11:00 Coppa del Mondo: Courchevel. Super G M (Eurosport)

Coppa del Mondo: Courchevel. Super G M (Eurosport) 11:00 Coppa del Mondo: Courchevel. Discesa Libera M (Rai 2)

Coppa del Mondo: Courchevel. Discesa Libera M (Rai 2) 13:00 Coppa del Mondo: Are. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Are. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport) 13:00 Coppa del Mondo: Are. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport)

Tennis

02:00 ATP Masters 1000 Indian Wells: Finale Doppio (Sky Sport Tennis)

ATP Masters 1000 Indian Wells: Finale Doppio (Sky Sport Tennis) 02:00 ATP Masters 1000 Indian Wells: Finale Doppio (Sky Sport 1)

ATP Masters 1000 Indian Wells: Finale Doppio (Sky Sport 1) 19:00 WTA 1000 Indian Wells: Finale Doppio (Sky Sport Tennis)

WTA 1000 Indian Wells: Finale Doppio (Sky Sport Tennis) 21:30 ATP Masters 1000 Indian Wells: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis)

ATP Masters 1000 Indian Wells: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis) 22:45 ATP Masters 1000 Indian Wells: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1)

ATP Masters 1000 Indian Wells: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1) 23:30 ATP Masters 1000 Indian Wells: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis)

ATP Masters 1000 Indian Wells: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis) 23:30 ATP Masters 1000 Indian Wells: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1)

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