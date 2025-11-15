Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 15 novembre 2025: Sinner, Motogp, slalom donne e qual.Mondiali

Scopri i principali eventi di calcio, tennis, rugby, motociclismo e molti altri sport in diretta oggi in TV.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni sportive si prepara sul piccolo schermo italiano, con un palinsesto variegato che abbraccia diverse discipline. Gli appassionati di calcio potranno seguire incontri decisivi per le qualificazioni ai Mondiali 2026, la Serie C e la Liga Profesional, con squadre importanti come Italia, Svizzera, Svezia e club storici sul campo. Per gli amanti del tennis, le semifinali maschili e di doppio delle ATP Finals Torino 2025 promettono sfide di altissimo livello, in campo anche Sinner, mentre i più appassionati di motociclismo non perderanno il Gran Premio della Comunitat Valenciana, trasmesso su Sky Sport MotoGP e TV8. Il rugby offre un’intensa domenica di Autumn Nations Series con partite come Italia-Sudafrica, Inghilterra-Nuova Zelanda, Irlanda-Australia e altri testa a testa che non deluderanno. Non mancano infine appuntamenti con basket (NBA e basket femminile) e discipline invernali come lo Sci Alpino, garantendo così una copertura completa per ogni tipo di tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

19:30 Torneo Internacional De La Linea: Italia-Francia (Sky Sport Basket – pay)

Torneo Internacional De La Linea: Italia-Francia (Sky Sport Basket – pay) 23:00 NBA: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies (Sky Sport Basket – pay)

NBA: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies (Sky Sport Basket – pay) 23:00 NBA: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies (Sky Sport 1 – pay)

Basket Femminile

19:30 Torneo Internacional De La Linea: Italia-Francia (Sky Sport Basket – pay)

Calcio

01:30 Liga Profesional: Independiente-Rosario Central (Sportitalia)

Liga Profesional: Independiente-Rosario Central (Sportitalia) 14:30 Serie C: Casarano-Catania (Sky Sport Calcio – pay)

Serie C: Casarano-Catania (Sky Sport Calcio – pay) 15:00 Liga Profesional: Godoy Cruz-Deportivo Riestra (Sportitalia)

Liga Profesional: Godoy Cruz-Deportivo Riestra (Sportitalia) 15:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Kazakhstan-Belgio (Sky Sport Max – pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Kazakhstan-Belgio (Sky Sport Max – pay) 15:50 Qualificazioni Europei Galles 2026: Italia-Bosnia (Rai Sport)

Qualificazioni Europei Galles 2026: Italia-Bosnia (Rai Sport) 17:30 Serie C: Rimini-Ascoli (Sky Sport Max – pay)

Serie C: Rimini-Ascoli (Sky Sport Max – pay) 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio – pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio – pay) 20:30 Serie C: Sambenedettese-Ternana (Sky Sport Max – pay)

Serie C: Sambenedettese-Ternana (Sky Sport Max – pay) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio – pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio – pay) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Svizzera-Svezia (Cielo)

Motociclismo

15:00 MotoGP, GP Comunitat Valenciana, Comunitat Valenciana Ricardo Tormo (Sky Sport MotoGP – pay)

MotoGP, GP Comunitat Valenciana, Comunitat Valenciana Ricardo Tormo (Sky Sport MotoGP – pay) 15:00 MotoGP, GP Comunitat Valenciana, Comunitat Valenciana Ricardo Tormo (TV8)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Milano-Novara (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Padova-Milano (Rai Sport)

Rugby

13:40 Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica (Sky Sport 1 – pay)

Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica (Sky Sport 1 – pay) 13:40 Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica (Sky Sport Arena – pay)

Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica (Sky Sport Arena – pay) 14:00 Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica (Rai Sport)

Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica (Rai Sport) 16:10 Autumn Nations Series: Inghilterra-Nuova Zelanda (Sky Sport 1 – pay)

Autumn Nations Series: Inghilterra-Nuova Zelanda (Sky Sport 1 – pay) 16:10 Autumn Nations Series: Inghilterra-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena – pay)

Autumn Nations Series: Inghilterra-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena – pay) 18:40 Autumn Nations Series: Galles-Giappone (Sky Sport Arena – pay)

Autumn Nations Series: Galles-Giappone (Sky Sport Arena – pay) 21:10 Autumn Nations Series: Francia-Fiji (Sky Sport Mix – pay)

Autumn Nations Series: Francia-Fiji (Sky Sport Mix – pay) 21:10 Autumn Nations Series: Irlanda-Australia (Sky Sport Arena – pay)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Levi. Slalom F (1a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Levi. Slalom F (1a manche) (Rai 2) 13:00 Coppa del Mondo: Levi. Slalom F (2a manche) (Rai Sport)

Tennis

12:00 ATP Finals Torino 2025: Doppio (1a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay)

ATP Finals Torino 2025: Doppio (1a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay) 14:00 ATP Finals Torino 2025 – Semifinali: Sinner-De Minaur (Rai 2)

ATP Finals Torino 2025 – Semifinali: Sinner-De Minaur (Rai 2) 14:30 ATP Finals Torino 2025: Singolo (1a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay)

ATP Finals Torino 2025: Singolo (1a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay) 18:00 ATP Finals Torino 2025: Doppio (2a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay)

ATP Finals Torino 2025: Doppio (2a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay) 18:00 ATP Finals Torino 2025: Doppio (2a Semifinale) (Sky Sport 1 – pay)

ATP Finals Torino 2025: Doppio (2a Semifinale) (Sky Sport 1 – pay) 18:10 ATP Finals Torino 2025: Doppio (2a Semifinale) (Sky Sport 1 – pay)

ATP Finals Torino 2025: Doppio (2a Semifinale) (Sky Sport 1 – pay) 20:30 ATP Finals Torino 2025: Singolo (2a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay)

ATP Finals Torino 2025: Singolo (2a Semifinale) (Sky Sport Tennis – pay) 20:30 ATP Finals Torino 2025: Singolo (2a Semifinale) (Sky Sport 1 – pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp