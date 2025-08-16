Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 16 agosto 2025: Sinner, Motogp, Gp d'Austria e Atalanta-Juventus

Ecco la guida completa agli eventi sportivi di oggi disponibili in diretta TV su varie emittenti italiane.

La giornata sportiva di oggi, sabato 16 agosto 2025, si presenta ricca e variegata, con tante discipline che terranno compagnia agli appassionati attraverso molteplici canali televisivi. Tra gli appuntamenti spiccano le sfide di calcio, con numerose gare di campionati nazionali e amichevoli internazionali di alto livello, inclusi incontri di primavera, Premier League, Coppa Italia e prestigiosi match di LaLiga. Importante è anche la diretta del motociclismo, con il Gran Premio d’Austria in programma sul circuito del Red Bull Ring, seguito da diverse qualifiche e gare in diretta su emittenti specializzate.

Non mancano appuntamenti di rilievo con altri sport, tra cui la basket con amichevoli internazionali di spessore, il tennis con le semifinali dell’ATP 1000 di Cincinnati che vedono Sinner impegnato contro Atmane e le tappe del ciclismo maschile e femminile con il Giro di Danimarca e il Giro di Romandia. Da segnalare anche il rugby con incontri validi per il The Rugby Championship e il softball di Serie A1. Questa giornata si conferma quindi un concentrato di grande sport da vivere comodamente davanti alla TV, con scelte che spaziano da programmi free a quelli pay, adatti a tutti i gusti e passioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

21:00 Amichevole Internazionale: Francia-Spagna (Dazn)

Ciclismo

14:15 Giro di Danimarca – 5a Tappa (Eurosport 2)

Giro di Danimarca – 5a Tappa (Eurosport 2) 15:30 Giro della Repubblica Ceca – 3a Tappa (Eurosport 2)

Ciclismo Femminile

13:00 Giro di Romandia – 2a Tappa (Eurosport 2)

Calcio

01:30 Primera División Argentina: Velez Sarfield-Independiente (Sportitalia)

Primera División Argentina: Velez Sarfield-Independiente (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Napoli-Cagliari (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Cagliari (Sportitalia) 13:25 Premier League: Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio)

Premier League: Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio) 15:55 Premier League: Tottenham-Burnley (Sky Sport 1)

Premier League: Tottenham-Burnley (Sky Sport 1) 15:55 Premier League: Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio)

Premier League: Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio) 16:00 Premier League: Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix)

Premier League: Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix) 18:00 Primavera 1: Monza-Inter (Sportitalia)

Primavera 1: Monza-Inter (Sportitalia) 18:00 Coppa Italia: Venezia-Mantova (Mediaset Infinity / 20)

Coppa Italia: Venezia-Mantova (Mediaset Infinity / 20) 18:25 Premier League: Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport 1 / Sky Sport Calcio)

Premier League: Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport 1 / Sky Sport Calcio) 18:30 Coppa Italia: Como-Sudtirol (Mediaset Infinity / Italia 1)

Coppa Italia: Como-Sudtirol (Mediaset Infinity / Italia 1) 18:00 Primavera 1: Juventus-Sassuolo (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Sassuolo (Sportitalia) 19:30 LaLiga: Maiorca-Barcellona (Dazn)

LaLiga: Maiorca-Barcellona (Dazn) 20:00 Amichevole: Lazio-Atromitos (Dazn)

Amichevole: Lazio-Atromitos (Dazn) 20:30 Amichevole: Inter-Olympiacos (Dazn / Nove)

Amichevole: Inter-Olympiacos (Dazn / Nove) 20:30 Supercoppa di Germania: Stoccarda-Bayern Monaco (Sky Sport Mix / Sky Sport Max)

Supercoppa di Germania: Stoccarda-Bayern Monaco (Sky Sport Mix / Sky Sport Max) 20:45 Amichevole: Atalanta-Juventus (Dazn)

Amichevole: Atalanta-Juventus (Dazn) 20:45 Amichevole: Bologna-OFI Creta (Dazn)

Amichevole: Bologna-OFI Creta (Dazn) 20:45 Coppa Italia: Cagliari-Virtus Entella (Mediaset Infinity / 20)

Coppa Italia: Cagliari-Virtus Entella (Mediaset Infinity / 20) 21:00 LaLiga: Valencia-Real Sociedad (Dazn)

LaLiga: Valencia-Real Sociedad (Dazn) 21:15 Coppa Italia: Cremonese-Palermo (Mediaset Infinity / Italia 1)

Coppa Italia: Cremonese-Palermo (Mediaset Infinity / Italia 1) 21:30 LaLiga: Alaves-Levante (Dazn)

LaLiga: Alaves-Levante (Dazn) 23:00 Coppa Italia Serie C: Lumezzane-Inter U23 (Sky Sport Calcio)

Motociclismo

13:40 GP Austria: Qualifiche Moto2 (TV8)

GP Austria: Qualifiche Moto2 (TV8) 15:00 MotoGP – GP Austria Red Bull Ring (Sky Sport MotoGP / Sky Sport 1 / TV8)

Rugby

17:10 The Rugby Championship: Sudafrica-Australia (Sky Sport Max)

The Rugby Championship: Sudafrica-Australia (Sky Sport Max) 23:00 The Rugby Championship: Argentina-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)

Softball

18:15 Serie A1: Bollate-Forlì (Rai Sport)

Serie A1: Bollate-Forlì (Rai Sport) 21:00 Serie A1: Bollate-Forlì (Rai Sport)

Tennis

00:00 ATP 1000 Cincinnati – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis / Sky Sport 1)

ATP 1000 Cincinnati – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis / Sky Sport 1) 21:00 ATP 1000 Cincinnati – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis / Sky Sport 1)

