Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 16 maggio: Sinner a Roma, Giro d'Italia, Motogp e Supercoppa di C

Il palinsesto sportivo di oggi propone un ventaglio di discipline in grado di soddisfare ogni appassionato. Dalle strade italiane illuminate dal ciclismo con la tappa dell’8a tappa del Giro d’Italia, fino ai campi da calcio dove si sfidano squadre di varie categorie, passando per la velocità e l’adrenalina del motociclismo con gli appuntamenti di MotoGP e Superbike. Non mancano le emozioni della pallavolo maschile in Champions League e del rugby, mentre il basket di Serie A si disputa con Olimpia Milano protagonista contro Reggio Emilia in diversi passaggi televisivi. Anche il tennis regala appuntamenti importanti con le semifinali e le finali del torneo ATP e WTA a Roma. Chi ama l’atletica potrà seguire la Diamond League a Shanghai, mentre la Supercoppa di Serie C propone la sfida calcistica tra Vicenza e Benevento. Un’offerta ampia, distribuita tra canali pay e free, che copre quasi tutti i gusti degli sportivi.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 13:00 Diamond League, Shanghai (Sky Sport Arena)
Basket
- 18:30 Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Sky Sport Basket – pay)
- 18:30 Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Cielo – free)
- 19:00 Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Sky Sport 1 – pay)
Ciclismo
- 13:00 Giro d’Italia – 8a tappa: Chieti-Fermo (Eurosport – free)
- 14:00 Giro d’Italia – 8a tappa: Chieti-Fermo (Rai 2 – free)
Calcio
- 00:30 Liga Profesional: River Plate-Rosario Central (Sportitalia – free)
- 11:00 Primavera 1: Milan-Torino (Sportitalia – free)
- 13:00 Primavera 1: Lecce-Fiorentina (Sportitalia – free)
- 14:00 FA Women’s Super League: Chelsea-Manchester United (Sky Sport Mix – pay)
- 15:25 Diretta Gol Bundesliga (Sky Sport Calcio – pay)
- 20:30 Supercoppa Serie C: Vicenza-Benevento (Sky Sport Calcio – pay)
- 20:30 Supercoppa Serie C: Vicenza-Benevento (Sky Sport 1 – pay)
Motociclismo
- 14:00 Superbike, GP Repubblica Ceca – Autodrom Most (Sky Sport 1 – pay)
- 15:00 MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP – pay)
- 15:00 MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport 1 – pay)
- 15:00 MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (TV8 – free)
- 15:10 Superbike, GP Repubblica Ceca – Autodrom Most (Sky Sport Arena – pay)
Pallavolo Maschile
- 16:55 CEV Champions League: Varsavia-Perugia (Sky Sport 1 – pay)
- 17:00 CEV Champions League: Varsavia-Perugia (Sky Sport Arena – pay)
- 20:30 CEV Champions League: Zawiercie-Ankara (Sky Sport Arena – pay)
Rugby
- 13:45 United Rugby Championship: Hollywoodbets Sharks-Zebre Parma (Sky Sport Max – pay)
- 16:00 United Rugby Championship: Vodacom Bulls-Benetton (Sky Sport Max – pay)
Tennis
- 12:00 ATP 1000 Roma: 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis – pay)
- 14:00 ATP 1000 Roma: 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis – pay)
- 17:00 WTA 1000 Roma: Finale Singolare (Sky Sport Tennis – pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.