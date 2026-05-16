Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 16 maggio: Sinner a Roma, Giro d'Italia, Motogp e Supercoppa di C

La giornata sportiva di sabato 16 maggio offre un ricco palinsesto di eventi in diretta su vari canali, dal ciclismo al tennis, dal rugby alla pallavolo.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il palinsesto sportivo di oggi propone un ventaglio di discipline in grado di soddisfare ogni appassionato. Dalle strade italiane illuminate dal ciclismo con la tappa dell’8a tappa del Giro d’Italia, fino ai campi da calcio dove si sfidano squadre di varie categorie, passando per la velocità e l’adrenalina del motociclismo con gli appuntamenti di MotoGP e Superbike. Non mancano le emozioni della pallavolo maschile in Champions League e del rugby, mentre il basket di Serie A si disputa con Olimpia Milano protagonista contro Reggio Emilia in diversi passaggi televisivi. Anche il tennis regala appuntamenti importanti con le semifinali e le finali del torneo ATP e WTA a Roma. Chi ama l’atletica potrà seguire la Diamond League a Shanghai, mentre la Supercoppa di Serie C propone la sfida calcistica tra Vicenza e Benevento. Un’offerta ampia, distribuita tra canali pay e free, che copre quasi tutti i gusti degli sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

13:00 Diamond League, Shanghai (Sky Sport Arena)

Basket

18:30 Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Sky Sport Basket – pay)

Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Sky Sport Basket – pay) 18:30 Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Cielo – free)

Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Cielo – free) 19:00 Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (Sky Sport 1 – pay)

Ciclismo

13:00 Giro d’Italia – 8a tappa: Chieti-Fermo (Eurosport – free)

Giro d’Italia – 8a tappa: Chieti-Fermo (Eurosport – free) 14:00 Giro d’Italia – 8a tappa: Chieti-Fermo (Rai 2 – free)

Calcio

00:30 Liga Profesional: River Plate-Rosario Central (Sportitalia – free)

Liga Profesional: River Plate-Rosario Central (Sportitalia – free) 11:00 Primavera 1: Milan-Torino (Sportitalia – free)

Primavera 1: Milan-Torino (Sportitalia – free) 13:00 Primavera 1: Lecce-Fiorentina (Sportitalia – free)

Primavera 1: Lecce-Fiorentina (Sportitalia – free) 14:00 FA Women’s Super League: Chelsea-Manchester United (Sky Sport Mix – pay)

FA Women’s Super League: Chelsea-Manchester United (Sky Sport Mix – pay) 15:25 Diretta Gol Bundesliga (Sky Sport Calcio – pay)

Diretta Gol Bundesliga (Sky Sport Calcio – pay) 20:30 Supercoppa Serie C: Vicenza-Benevento (Sky Sport Calcio – pay)

Supercoppa Serie C: Vicenza-Benevento (Sky Sport Calcio – pay) 20:30 Supercoppa Serie C: Vicenza-Benevento (Sky Sport 1 – pay)

Motociclismo

14:00 Superbike, GP Repubblica Ceca – Autodrom Most (Sky Sport 1 – pay)

Superbike, GP Repubblica Ceca – Autodrom Most (Sky Sport 1 – pay) 15:00 MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP – pay)

MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP – pay) 15:00 MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport 1 – pay)

MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport 1 – pay) 15:00 MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (TV8 – free)

MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (TV8 – free) 15:10 Superbike, GP Repubblica Ceca – Autodrom Most (Sky Sport Arena – pay)

Pallavolo Maschile

16:55 CEV Champions League: Varsavia-Perugia (Sky Sport 1 – pay)

CEV Champions League: Varsavia-Perugia (Sky Sport 1 – pay) 17:00 CEV Champions League: Varsavia-Perugia (Sky Sport Arena – pay)

CEV Champions League: Varsavia-Perugia (Sky Sport Arena – pay) 20:30 CEV Champions League: Zawiercie-Ankara (Sky Sport Arena – pay)

Rugby

13:45 United Rugby Championship: Hollywoodbets Sharks-Zebre Parma (Sky Sport Max – pay)

United Rugby Championship: Hollywoodbets Sharks-Zebre Parma (Sky Sport Max – pay) 16:00 United Rugby Championship: Vodacom Bulls-Benetton (Sky Sport Max – pay)

Tennis

12:00 ATP 1000 Roma: 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis – pay)

ATP 1000 Roma: 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis – pay) 14:00 ATP 1000 Roma: 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis – pay)

ATP 1000 Roma: 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis – pay) 17:00 WTA 1000 Roma: Finale Singolare (Sky Sport Tennis – pay)

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