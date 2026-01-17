Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 17 gennaio: serie A, B, C, Coppa d'Africa e Discesa femminile

La giornata sportiva di oggi propone una ricca offerta di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo, sci alpino e tennis. Dalle prime ore del mattino, gli amanti del tennis potranno seguire le partite dell’Australian Open su Eurosport ed Eurosport 2, con appuntamenti sparsi nella giornata. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, spazio allo spettacolo delle gare di sci alpino con le discese libere femminili e maschili della Coppa del Mondo in diretta su Eurosport e Rai 2. Appassionati di calcio potranno godersi un’intensa programmazione distribuita tra Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e Coppa d’Africa: match di cartello come Manchester United-Manchester City o il derby Cagliari-Juventus, con dirette su Sky, Dazn e Sportitalia. Non mancano le emozioni della pallavolo femminile di Serie A1 su Dazn e maschile di SuperLega su Rai Sport. Infine, la serata sarà animata anche dal basket, con Serie A e NBA proposti tra Cielo e Sky Sport Basket, per un palinsesto sportivo che soddisfa ogni gusto e preferenza.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 18:45 Serie A: Derthona-Olimpia Milano (Cielo, Sky Sport Basket)
- 23:00 NBA: Dallas-Utah (Sky Sport Basket)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Cremonese-Napoli (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Juventus-Inter (Sportitalia)
- 13:30 Premier League: Manchester United-Manchester City (Sky Sport Arena, Sky Sport 1)
- 14:30 Serie C: Juventus Next Gen-Ascoli (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Serie B: Avellino-Carrarese (Dazn)
- 15:00 Serie B: Empoli-Sudtirol (Dazn)
- 15:00 Serie B: Monza-Frosinone (Dazn)
- 15:00 Serie B: Padova-Mantova (Dazn)
- 15:00 Serie B: Venezia-Catanzaro (Dazn)
- 15:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-St. Pauli (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Liverpool-Burnley (Sky Sport Arena)
- 16:00 Premier League: Chelsea-Brentford (Sky Sport 1)
- 17:00 Ligue 1: Lens-AJ Auxerre (Sky Sport Mix)
- 17:00 Coppa d’Africa: Egitto-Nigeria (Sportitalia)
- 17:15 Serie B: Reggiana-Cesena (Dazn)
- 17:30 Serie C: Guidonia Montecelio-Livorno (Sky Sport Calcio)
- 17:30 Serie C: Ospitaletto-Triestina (Sky Sport Max)
- 18:00 Serie A: Napoli-Sassuolo (Dazn)
- 18:30 Bundesliga: Lipsia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena)
- 18:30 Premier League: Nottingham Forest-Arsenal (Sky Sport 1)
- 19:30 Serie B: Bari-Juve Stabia (Dazn)
- 19:30 Serie A1 Femminile Pallavolo: Cuneo-San Giovanni in Marignano (Dazn)
- 20:00 Serie A1 Femminile Pallavolo: Scandicci-Novara (Dazn)
- 20:30 Bundesliga 2: Hertha BSC-FC Schalke 04 (Sky Sport Max)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Juventus (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)
- 21:05 Ligue 1: Angers-Olympique Marsiglia (Sky Sport Arena)
Pallavolo Femminile
- 19:30 Serie A1: Cuneo-San Giovanni in Marignano (Dazn)
- 20:00 Serie A1: Scandicci-Novara (Dazn)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega: Verona-Cuneo (Rai Sport)
Sci Alpino
- 10:45 Coppa del Mondo: Tarvisio. Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2)
- 12:15 Coppa del Mondo: Wengen. Discesa Libera M (Eurosport, Rai 2)
- 13:00 Coppa del Mondo: Wengen. Discesa Libera M (Rai Sport)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport)
- 04:00 Australian Open (Eurosport 2)
- 04:30 Australian Open (Eurosport)
- 06:30 Australian Open (Eurosport 2)
