Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 17 gennaio: serie A, B, C, Coppa d'Africa e Discesa femminile

Tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV, dal tennis al calcio, dal basket alla pallavolo.

La giornata sportiva di oggi propone una ricca offerta di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo, sci alpino e tennis. Dalle prime ore del mattino, gli amanti del tennis potranno seguire le partite dell’Australian Open su Eurosport ed Eurosport 2, con appuntamenti sparsi nella giornata. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, spazio allo spettacolo delle gare di sci alpino con le discese libere femminili e maschili della Coppa del Mondo in diretta su Eurosport e Rai 2. Appassionati di calcio potranno godersi un’intensa programmazione distribuita tra Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e Coppa d’Africa: match di cartello come Manchester United-Manchester City o il derby Cagliari-Juventus, con dirette su Sky, Dazn e Sportitalia. Non mancano le emozioni della pallavolo femminile di Serie A1 su Dazn e maschile di SuperLega su Rai Sport. Infine, la serata sarà animata anche dal basket, con Serie A e NBA proposti tra Cielo e Sky Sport Basket, per un palinsesto sportivo che soddisfa ogni gusto e preferenza.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:45 Serie A: Derthona-Olimpia Milano (Cielo, Sky Sport Basket)

Serie A: Derthona-Olimpia Milano (Cielo, Sky Sport Basket) 23:00 NBA: Dallas-Utah (Sky Sport Basket)

Calcio

11:00 Primavera 1: Cremonese-Napoli (Sportitalia)

Primavera 1: Cremonese-Napoli (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Juventus-Inter (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Inter (Sportitalia) 13:30 Premier League: Manchester United-Manchester City (Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

Premier League: Manchester United-Manchester City (Sky Sport Arena, Sky Sport 1) 14:30 Serie C: Juventus Next Gen-Ascoli (Sky Sport Calcio)

Serie C: Juventus Next Gen-Ascoli (Sky Sport Calcio) 15:00 Serie B: Avellino-Carrarese (Dazn)

Serie B: Avellino-Carrarese (Dazn) 15:00 Serie B: Empoli-Sudtirol (Dazn)

Serie B: Empoli-Sudtirol (Dazn) 15:00 Serie B: Monza-Frosinone (Dazn)

Serie B: Monza-Frosinone (Dazn) 15:00 Serie B: Padova-Mantova (Dazn)

Serie B: Padova-Mantova (Dazn) 15:00 Serie B: Venezia-Catanzaro (Dazn)

Serie B: Venezia-Catanzaro (Dazn) 15:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-St. Pauli (Sky Sport Max)

Bundesliga: Borussia Dortmund-St. Pauli (Sky Sport Max) 16:00 Premier League: Liverpool-Burnley (Sky Sport Arena)

Premier League: Liverpool-Burnley (Sky Sport Arena) 16:00 Premier League: Chelsea-Brentford (Sky Sport 1)

Premier League: Chelsea-Brentford (Sky Sport 1) 17:00 Ligue 1: Lens-AJ Auxerre (Sky Sport Mix)

Ligue 1: Lens-AJ Auxerre (Sky Sport Mix) 17:00 Coppa d’Africa: Egitto-Nigeria (Sportitalia)

Coppa d’Africa: Egitto-Nigeria (Sportitalia) 17:15 Serie B: Reggiana-Cesena (Dazn)

Serie B: Reggiana-Cesena (Dazn) 17:30 Serie C: Guidonia Montecelio-Livorno (Sky Sport Calcio)

Serie C: Guidonia Montecelio-Livorno (Sky Sport Calcio) 17:30 Serie C: Ospitaletto-Triestina (Sky Sport Max)

Serie C: Ospitaletto-Triestina (Sky Sport Max) 18:00 Serie A: Napoli-Sassuolo (Dazn)

Serie A: Napoli-Sassuolo (Dazn) 18:30 Bundesliga: Lipsia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena)

Bundesliga: Lipsia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena) 18:30 Premier League: Nottingham Forest-Arsenal (Sky Sport 1)

Premier League: Nottingham Forest-Arsenal (Sky Sport 1) 19:30 Serie B: Bari-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Bari-Juve Stabia (Dazn) 19:30 Serie A1 Femminile Pallavolo: Cuneo-San Giovanni in Marignano (Dazn)

Serie A1 Femminile Pallavolo: Cuneo-San Giovanni in Marignano (Dazn) 20:00 Serie A1 Femminile Pallavolo: Scandicci-Novara (Dazn)

Serie A1 Femminile Pallavolo: Scandicci-Novara (Dazn) 20:30 Bundesliga 2: Hertha BSC-FC Schalke 04 (Sky Sport Max)

Bundesliga 2: Hertha BSC-FC Schalke 04 (Sky Sport Max) 20:45 Serie A: Cagliari-Juventus (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)

Serie A: Cagliari-Juventus (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1) 21:05 Ligue 1: Angers-Olympique Marsiglia (Sky Sport Arena)

Pallavolo Femminile

19:30 Serie A1: Cuneo-San Giovanni in Marignano (Dazn)

Serie A1: Cuneo-San Giovanni in Marignano (Dazn) 20:00 Serie A1: Scandicci-Novara (Dazn)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Verona-Cuneo (Rai Sport)

Sci Alpino

10:45 Coppa del Mondo: Tarvisio. Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo: Tarvisio. Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2) 12:15 Coppa del Mondo: Wengen. Discesa Libera M (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo: Wengen. Discesa Libera M (Eurosport, Rai 2) 13:00 Coppa del Mondo: Wengen. Discesa Libera M (Rai Sport)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 04:00 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 04:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 06:30 Australian Open (Eurosport 2)

