Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 17 ottobre: serie A, ciclismo, tennis e rugby

La giornata sportiva di sabato 17 ottobre propone appuntamenti dall’alba fino a tarda sera, con dirette dedicate a campionati nazionali e competizioni internazionali. Si comincia nella notte con il rugby femminile e la sfida tra Stati Uniti e Italia, mentre nelle prime ore del mattino spazio al calcio sudamericano e ai Mondiali di ciclismo su pista da Shanghai. In mattinata riflettori anche sul tennis: a Shanghai sono in programma le semifinali dell’ATP Masters 1000, mentre da Wuhan arrivano quelle del WTA 1000. Nel pomeriggio il calendario si infittisce: tra le proposte ci sono la Superbike a Jerez, le gare di Serie A, Serie B e Serie C e diversi incontri dei principali campionati europei di calcio. Non mancano il rugby maschile e la pallavolo, con le partite di SuperLega e Serie A1 femminile. La sera si chiude con altri incontri di calcio e pallavolo. Qui sotto il programma completo, con gli orari e le emittenti che trasmettono ciascun evento in diretta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.