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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 17 ottobre: serie A, ciclismo, tennis e rugby

Calcio, tennis e motori: tutte le dirette di sabato 17 ottobre, tra campionati e tornei internazionali.

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Redazione

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La giornata sportiva di sabato 17 ottobre propone appuntamenti dall’alba fino a tarda sera, con dirette dedicate a campionati nazionali e competizioni internazionali. Si comincia nella notte con il rugby femminile e la sfida tra Stati Uniti e Italia, mentre nelle prime ore del mattino spazio al calcio sudamericano e ai Mondiali di ciclismo su pista da Shanghai. In mattinata riflettori anche sul tennis: a Shanghai sono in programma le semifinali dell’ATP Masters 1000, mentre da Wuhan arrivano quelle del WTA 1000. Nel pomeriggio il calendario si infittisce: tra le proposte ci sono la Superbike a Jerez, le gare di Serie A, Serie B e Serie C e diversi incontri dei principali campionati europei di calcio. Non mancano il rugby maschile e la pallavolo, con le partite di SuperLega e Serie A1 femminile. La sera si chiude con altri incontri di calcio e pallavolo. Qui sotto il programma completo, con gli orari e le emittenti che trasmettono ciascun evento in diretta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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CALCIO

  • 2.30 Liga Profesional: Boca Juniors-Talleres (Sportitalia)
  • 11.00 Primavera 1: Milan-Cagliari (Sportitalia)
  • 13.00 Bundesliga 2: Wolfsburg-Heidenheim (Sky Sport Mix)
  • 13.00 Primavera 1: Lazio-Inter (Sportitalia)
  • 13.30 Premier League: Everton-Chelsea (Sky Sport Calcio)
  • 14.30 Serie C: Inter U23-Monopoli (Sky Sport 1)
  • 14.30 Serie C: Reggiana-Torres (Sky Sport Max)
  • 15.00 Serie A: Venezia-Napoli (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Ascoli-Empoli (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Benevento-Vicenza (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Carrarese-Modena (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Padova-Virtus Entella (Dazn)
  • 15.30 Bundesliga: Union Berlino-Borussia Dortmund (Sky Sport Mix)
  • 16.00 Premier League: Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena)
  • 16.00 Premier League: Manchester City-Ipswich Town (Sky Sport Calcio)
  • 17.15 Serie B: Mantova-Palermo (Dazn)
  • 17.30 Serie C: Potenza-Catania (Sky Sport 1, Sky Sport Mix)
  • 18.00 Serie A: Bologna-Inter (Dazn)
  • 18.30 Bundesliga: Bayern Monaco-RB Lipsia (Sky Sport Arena)
  • 18.30 Premier League: Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Calcio)
  • 19.30 Serie B: Pisa-Cremonese (Dazn)
  • 20.45 Serie A: Roma-Genoa (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)

CICLISMO FEMMINILE

  • 12.35 Eneco Tour, 4a tappa (Eurosport)

CICLISMO SU PISTA

  • 4.35 Mondiali Shanghai 2026, 5a giornata (Rai Sport)
  • 11.25 Mondiali Shanghai 2026, 4a giornata (Eurosport 2)
  • 11.30 Mondiali Shanghai 2026, 4a giornata (Rai Sport)

MOTOCICLISMO

  • 15.30 Superbike, GP Spagna, Circuito di Jerez de la Frontera - Angel Nieto (Sky Sport MotoGP, TV8)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.30 Serie A1: Milano-Novara (Rai Sport)

PALLAVOLO MASCHILE

  • 18.00 SuperLega: Verona-Civitanova (Rai Sport)

RUGBY

  • 15.30 Serie A Elite: Roma-Reggio Emilia (Rai Sport)

RUGBY FEMMINILE

  • 0.00 WXV Global Series: Stati Uniti-Italia (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 10.30 ATP Masters 1000 Shanghai, 1a semifinale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)
  • 11.00 WTA 1000 Wuhan, 1a semifinale (Sky Sport Max)
  • 12.30 WTA 1000 Wuhan, 2a semifinale (Sky Sport Max)
  • 13.00 ATP Masters 1000 Shanghai, 2a semifinale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)
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