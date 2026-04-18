Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 18 aprile 2026: serie A, serie B, Sbk e Atp Barcellona

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre un ricco palinsesto dedicato agli appassionati di diverse discipline. Tra queste spiccano il calcio, con numerosi match di campionati nazionali e internazionali, il basket con le sfide della Serie A e NBA Playoffs, e il rugby nelle sue varianti maschile e femminile con incontri di alto livello, come le partite del Sei Nazioni e del United Rugby Championship. Non mancano gli sport a motore, con il motociclismo della Superbike in diretta dai circuiti di Assen, e il ciclismo con la 5a tappa dell’O Gran Camiño seguita da Eurosport. I tifosi di tennis potranno seguire le semifinali degli ATP 500 di Monaco di Baviera e Barcellona, trasmesse da Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Le trasmissioni coprono eventi in chiaro e pay-tv, garantendo copertura sportiva per ogni gusto, dal volley maschile in SuperLega al calcio femminile con la qualificazione ai Mondiali Brasile 2027. Un appuntamento giornaliero da non perdere per chi desidera rimanere aggiornato e vivere l’emozione dello sport live.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 02:30 NBA Playoffs: L.A. Lakers-Houston Rockets (Sky Sport Basket, pay)
- 18:10 Serie A: Aquila Trento-Reggio Emilia (Sky Sport Basket, pay)
- 18:15 Serie A: Aquila Trento-Reggio Emilia (Sky Sport Basket, pay)
CICLISMO
- 15:30 O Gran Camiño: 5a tappa (Eurosport, free)
CALCIO
- 00:30 Liga Profesional: Independiente-Defensa y Justicia (Sportitalia, free)
- 11:00 Primavera 1: Juventus-Fiorentina (Sportitalia, free)
- 13:00 Primavera 1: Napoli-Bologna (Sportitalia, free)
- 13:00 Bundesliga 2: Arminia Bielefeld-Norimberga (Sky Sport Calcio, pay)
- 13:30 Premier League: Brentford-Fulham (Sky Sport 1, pay)
- 15:00 Serie A: Udinese-Parma (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Bari-Venezia (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Mantova-Avellino (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Modena-Frosinone (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Spezia-Sudtirol (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Sassuolo-Milan (Sportitalia, free)
- 15:00 Calcio Femminile: Danimarca-Italia (Rai 2, free)
- 16:00 Premier League: Newcastle-Bournemouth (Sky Sport 1, pay)
- 17:15 Serie B: Palermo-Cesena (Dazn, pay)
- 18:00 Serie A: Napoli-Lazio (Dazn, pay)
- 18:00 SuperLega Pallavolo Maschile: Civitanova-Verona (Rai Sport, free)
- 18:00 SuperLega Pallavolo Maschile: Civitanova-Verona (Dazn, pay)
- 18:30 Premier League: Tottenham-Brighton (Sky Sport 1, pay)
- 18:30 Bundesliga: Eintracht-Lipsia (Sky Sport Calcio, pay)
- 19:30 Serie B: Juve Stabia-Catanzaro (Dazn, pay)
- 20:30 Serie C: Ascoli-Guidonia Montecelio (Rai Sport, free)
- 20:30 Serie C: Carpi-Forlì (Sky Sport Mix, pay)
- 20:45 Serie A: Roma-Atalanta (Sky, pay)
- 20:45 Serie A: Roma-Atalanta (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Roma-Atalanta (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Premier League: Chelsea-Manchester United (Sky Sport 1, pay)
CICLISMO
- 15:30 Superbike: GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport MotoGP, pay)
- 15:30 Superbike: GP Olanda, TT Circuit Assen (TV8, free)
MOTOCICLISMO
- 15:30 Superbike: GP Olanda, TT Circuit Assen (Sky Sport MotoGP, pay)
- 15:30 Superbike: GP Olanda, TT Circuit Assen (TV8, free)
RUGBY
- 15:45 Serie A Elite: Padova-Reggio Emilia (Rai Sport, free)
- 16:30 Sei Nazioni Femminile: Galles-Francia (Sky Sport Mix, pay)
- 18:40 Sei Nazioni Femminile: Irlanda-Italia (Sky Sport Arena, pay)
- 20:45 United Rugby Championship: Benetton-Munster (Sky Sport Max, pay)
TENNIS
- 13:30 ATP 500 Monaco di Baviera: 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)
- 15:30 ATP 500 Monaco di Baviera: 2a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)
- 13:30 ATP 500 Barcellona: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
- 16:00 ATP 500 Barcellona: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
PALLAVOLO MASCHILE
- 18:00 SuperLega: Civitanova-Verona (Dazn, pay)
- 18:00 SuperLega: Civitanova-Verona (Rai Sport, free)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.