Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: Serie A, F1 Gp Usa e Supercoppa volley

Scopri tutti gli incontri e le gare sportive di oggi, con orari e canali tv per non perdere neanche un evento.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli amanti dello sport che oggi potranno seguire tantissimi eventi in diretta su diverse emittenti italiane. Tra i protagonisti spiccano le sfide di calcio con match importanti di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e campionati giovanili come il Primavera 1. Senza dimenticare la grande sfida tra FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Bundesliga o la Roma-Inter che si disputa in Serie A con diverse opzioni di visione a pagamento. Per gli appassionati di motociclismo, in evidenza le gare del GP Australia su più categorie come MotoGP, Moto2 e Moto3, con molteplici canali dedicati e produzioni pay-tv. Anche il tennis è ben rappresentato con semifinali e finali di diversi tornei internazionali tra cui ATP 250 e competizioni WTA. Il ciclismo propone la 4a tappa del Tour of Holland in chiaro su Eurosport. Più in serata, le corse di automobilismo con il GP Stati Uniti di Formula 1, trasmesso da più canali a pagamento e in chiaro. Infine, attesissimi incontri di rugby e pallavolo femminile arricchiscono questa offerta sportiva così variegata, garantendo appuntamenti in diretta per tutti i gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

19:00 Formula 1, GP Stati Uniti al Circuito delle Americhe (pay Sky Sport F1, Sky Sport 1; free TV8)

Formula 1, GP Stati Uniti al Circuito delle Americhe (pay Sky Sport F1, Sky Sport 1; free TV8) 23:00 Formula 1, GP Stati Uniti al Circuito delle Americhe (pay Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Ciclismo

14:00 Tour of Holland, 4a tappa (free Eurosport)

Calcio

01:30 Liga Profesional, Talleres-River Plate (free Sportitalia)

Liga Profesional, Talleres-River Plate (free Sportitalia) 11:00 Primavera 1, Inter-Napoli (free Sportitalia)

Primavera 1, Inter-Napoli (free Sportitalia) 13:00 Primavera 1, Monza-Juventus (free Sportitalia)

Primavera 1, Monza-Juventus (free Sportitalia) 13:30 Premier League, Nottingham F.-Chelsea (pay Sky Sport Calcio)

Premier League, Nottingham F.-Chelsea (pay Sky Sport Calcio) 14:00 Serie A, Roma-Inter (pay Sky, Sky Sport Calcio, Dazn, Sky Sport 1)

Serie A, Roma-Inter (pay Sky, Sky Sport Calcio, Dazn, Sky Sport 1) 15:00 Primavera 1, Bologna-Fiorentina (free Sportitalia)

Primavera 1, Bologna-Fiorentina (free Sportitalia) 15:00 Serie A, Lecce-Sassuolo (pay Dazn)

Serie A, Lecce-Sassuolo (pay Dazn) 15:00 Serie A, Pisa-Verona (pay Dazn)

Serie A, Pisa-Verona (pay Dazn) 15:00 Serie B, Frosinone-Monza (pay Dazn)

Serie B, Frosinone-Monza (pay Dazn) 15:00 Serie B, Mantova-Sudtirol (pay Dazn)

Serie B, Mantova-Sudtirol (pay Dazn) 15:00 Serie B, Pescara-Carrarese (pay Dazn)

Serie B, Pescara-Carrarese (pay Dazn) 15:00 Serie B, Reggiana-Bari (pay Dazn)

Serie B, Reggiana-Bari (pay Dazn) 15:30 Bundesliga, Mainz-Bayer Leverkusen (pay Sky Sport Arena)

Bundesliga, Mainz-Bayer Leverkusen (pay Sky Sport Arena) 16:00 Premier League, Brighton-Newcastle (pay Sky Sport Calcio)

Premier League, Brighton-Newcastle (pay Sky Sport Calcio) 16:00 Premier League, Manchester City-Everton (pay Sky Sport 1)

Premier League, Manchester City-Everton (pay Sky Sport 1) 17:15 Serie B, Juve Stabia-Avellino (pay Dazn)

Serie B, Juve Stabia-Avellino (pay Dazn) 18:00 Serie A, Torino-Napoli (pay Dazn)

Serie A, Torino-Napoli (pay Dazn) 18:30 Bundesliga, FC Bayern Monaco-Borussia Dortmund (pay Sky Sport Calcio)

Bundesliga, FC Bayern Monaco-Borussia Dortmund (pay Sky Sport Calcio) 18:30 Premier League, Fulham-Arsenal (pay Sky Sport Arena)

Premier League, Fulham-Arsenal (pay Sky Sport Arena) 19:30 Serie B, Spezia-Cesena (pay Dazn)

Serie B, Spezia-Cesena (pay Dazn) 20:45 Serie A, Roma-Inter (pay Sky, Sky Sport Calcio, Dazn, Sky Sport 1)

Serie A, Roma-Inter (pay Sky, Sky Sport Calcio, Dazn, Sky Sport 1) 21:00 Ligue 1, Marsiglia-Le Havre (pay Sky Sport Mix)

Motociclismo

01:30 Moto2, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto2, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 02:00 Moto3, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto3, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 03:15 Moto2, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto2, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 05:00 MotoGP, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

MotoGP, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 06:00 MotoGP, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

MotoGP, GP Australia al Circuito di Phillip Island (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 13:00 MotoGP, GP Australia al Circuito di Phillip Island (free TV8)

MotoGP, GP Australia al Circuito di Phillip Island (free TV8) 14:00 Superbike, GP Spagna al Circuito di Jerez de la Frontera – Angel Nieto (pay Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Pallavolo Femminile

17:30 Supercoppa Italiana, Conegliano-Milano (free Rai 2)

Rugby

16:30 Serie A Elite, Mogliano Veneto-Rovigo (free Rai Sport)

Serie A Elite, Mogliano Veneto-Rovigo (free Rai Sport) 20:45 United Rugby Championship, Zebre-Stormers (pay Sky Sport Arena)

Tennis

05:00 WTA 250 Osaka, Finale (pay Sky Sport Tennis)

WTA 250 Osaka, Finale (pay Sky Sport Tennis) 09:00 WTA 500 Ningbo, 1a Semifinale (pay Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)

WTA 500 Ningbo, 1a Semifinale (pay Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena) 11:30 WTA 500 Ningbo, 2a Semifinale (pay Sky Sport Arena)

WTA 500 Ningbo, 2a Semifinale (pay Sky Sport Arena) 12:00 ATP 250 Almaty, 1a Semifinale (pay Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP 250 Almaty, 1a Semifinale (pay Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 14:30 ATP 250 Stoccolma, 1a Semifinale (pay Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)

ATP 250 Stoccolma, 1a Semifinale (pay Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix) 15:00 ATP 250 Almaty, 2a Semifinale (pay Sky Sport Max)

ATP 250 Almaty, 2a Semifinale (pay Sky Sport Max) 15:30 ATP 250 Bruxelles, 1a Semifinale (pay Sky Sport Tennis)

ATP 250 Bruxelles, 1a Semifinale (pay Sky Sport Tennis) 17:30 ATP 250 Bruxelles, 2a Semifinale (pay Sky Sport Tennis)

ATP 250 Bruxelles, 2a Semifinale (pay Sky Sport Tennis) 18:00 ATP 250 Stoccolma, 2a Semifinale (pay Sky Sport Mix)

