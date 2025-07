Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 19 luglio 2025: Motogp e Tour de France

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta oggi sulle principali emittenti italiane

La giornata sportiva di oggi propone una ricca offerta di eventi in diretta su diversi canali italiani, con protagonisti di primo piano in molte discipline. Dalla velocità e adrenalina del motociclismo con la 12a tappa del GP Repubblica Ceca, alle sfide intense della pallanuoto femminile nei Mondiali di Singapore 2025, passando per il fascino del tennis con semifinali e finali di tornei ATP 250 e WTA 250. Senza dimenticare il grande impegno dell’atletica leggera con la Diamond League e gli Europei U23 a Bergen, e la spettacolarità del rugby tra Mondiali U20 e Test Match. Per gli appassionati delle due ruote c’è anche il ciclismo con la 14a tappa del Tour de France, mentre le squadre di pallavolo maschile si confrontano nella Nations League. Infine, per gli amanti del calcio femminile, si segnala la partita degli Europei tra Francia e Germania in diretta su Rai Sport. Insomma, un calendario fitto di appuntamenti per ogni appassionato, con offerte sia in chiaro che su piattaforme pay tv.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

15:00 Diamond League, Londra (Sky Sport Arena – pay, Rai Sport – free)

Diamond League, Londra (Sky Sport Arena – pay, Rai Sport – free) 17:00 Europei U23 Bergen 2025 – Finali 3a giornata (Rai Sport – free)

Ciclismo

11:45 Tour de France, 14a tappa Pau-Luchon SuperBagnères (Eurosport – free)

Tour de France, 14a tappa Pau-Luchon SuperBagnères (Eurosport – free) 14:10 Tour de France, 14a tappa Pau-Luchon SuperBagnères (Rai 2 – free)

Calcio Femminile

21:00 Europei Svizzera 2025, Francia-Germania (Rai Sport – free)

Motociclismo

15:00 MotoGP, GP Repubblica Ceca Automotodrome Brno (Sky Sport MotoGP – pay)

MotoGP, GP Repubblica Ceca Automotodrome Brno (Sky Sport MotoGP – pay) 15:00 MotoGP, GP Repubblica Ceca Automotodrome Brno (Sky Sport 1 – pay)

MotoGP, GP Repubblica Ceca Automotodrome Brno (Sky Sport 1 – pay) 15:00 MotoGP, GP Repubblica Ceca Automotodrome Brno (TV8 – free)

Pallanuoto Femminile

10:00 Mondiali Singapore 2025, Australia-Grecia (Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025, Australia-Grecia (Sky Sport Mix – pay) 11:35 Mondiali Singapore 2025, USA-Giappone (Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025, USA-Giappone (Sky Sport Mix – pay) 13:10 Mondiali Singapore 2025, Ungheria-Italia (Rai 2 – free, Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025, Ungheria-Italia (Rai 2 – free, Sky Sport Mix – pay) 14:45 Mondiali Singapore 2025, Spagna-Olanda (Sky Sport Mix – pay)

Pallavolo Maschile

20:30 Nations League, Olanda-Italia (Dazn – pay)

Rugby

09:05 Test Match, Nuova Zelanda-Francia (Sky Sport Arena – pay)

Test Match, Nuova Zelanda-Francia (Sky Sport Arena – pay) 17:10 Test Match, Sudafrica-Georgia (Sky Sport Arena – pay)

Test Match, Sudafrica-Georgia (Sky Sport Arena – pay) 20:30 Mondiali U20, Italia-Galles (Sky Sport 1 – pay)

Mondiali U20, Italia-Galles (Sky Sport 1 – pay) 20:30 Mondiali U20, Nuova Zelanda-Sudafrica (Sky Sport Arena – pay)

Mondiali U20, Nuova Zelanda-Sudafrica (Sky Sport Arena – pay) 21:40 Test Match, Argentina-Uruguay (Sky Sport Max – pay)

Tennis

05:00 ATP 250 Los Cabos – Finale (Sky Sport Tennis – pay)

ATP 250 Los Cabos – Finale (Sky Sport Tennis – pay) 06:00 ATP 250 Los Cabos – 2a Semifinale (Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Tennis – pay)

ATP 250 Los Cabos – 2a Semifinale (Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Tennis – pay) 11:00 ATP 250 Gstaad – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

ATP 250 Gstaad – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay) 13:30 ATP 250 Gstaad – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

ATP 250 Gstaad – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay) 16:00 WTA 250 Iasi – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

WTA 250 Iasi – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay) 18:00 WTA 250 Iasi – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

