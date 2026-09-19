Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 19 settembre 2026: serie A, Motogp, Supercoppa basket

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta sui canali più importanti

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati di basket, calcio, ciclismo, motociclismo, softball, tennis e tante altre discipline. Oggi le televisioni italiane offrono un palinsesto variegato, con eventi in chiaro e a pagamento che coprono competizioni nazionali, internazionali e di categoria giovanile. Calcio protagonista sul piccolo schermo con match di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League e Campionati Femminili, inclusi incontri di grande interesse come Venezia-Lazio, Roma-Inter e la delicata sfida della Nazionale U20 Corea del Sud-Italia. Anche il basket offre spettacolo con la Supercoppa e partite trasmesse sia sui canali Sky che in chiaro su Cielo. Per gli amanti della motociclismo il GP Austria al Red Bull Ring viene trasmesso su diversi canali, mentre il ciclismo propone due importanti gare di tappa su Eurosport. Infine, il tennis con i tornei WTA 250 San Paolo e WTA 500 Guadalajara con semifinali e finali ovviamente in diretta sui canali dedicati Sky Sport Tennis. Una giornata intensa che soddisfa i gusti di ogni tifoso e appassionato.