Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 2 agosto 2025: Juve-Reggiana e Mondiali nuoto

Tutto lo sport di oggi in diretta sulle principali reti italiane e satellitari.

Gli appassionati di calcio, ciclismo, pallavolo maschile, nuoto, tennis e atletica leggera sono protagonisti con una ricca giornata di eventi sportivi in televisione. Oggi si potrà seguire un susseguirsi di amichevoli calcistiche con squadre di livello internazionale come Juventus, Roma, Lazio e Atalanta, trasmesse soprattutto su Dazn a pagamento. Chi ama il ciclismo può tifare sulle importanti corse di San Sebastian e Tour de France femminile, con dirette gratuite su Rai 2 ed Eurosport. Nel pallavolo maschile spiccano i match della Nations League come Italia-Slovenia e Brasile-Polonia, visibili su Dazn. La scena del nuoto è accesa con i Mondiali di Singapore, con semifinali e finali visibili anche in chiaro su Rai Sport e Rai 2, oltre che sulle piattaforme Sky. Per gli affezionati del tennis ci sono le sessioni pomeridiane e serali dell’ATP/WTA di Montreal e Toronto, distribuite sulle varie reti Sky. In serata l’attenzione si sposta anche sull’atletica leggera con i Campionati Italiani di Caorle, visibili su Rai Sport in chiaro. Un palinsesto sportivo completo e variegato, che offre molto per ogni tipo di tifoso, con eventi in diretta sia a pagamento sia su canali gratuiti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

19:00 Campionati Italiani Caorle 2025 – 1a giornata (Rai Sport, gratuito)

Calcio

11:00 Amichevole: Juventus-Reggiana (Dazn, pay)

Amichevole: Juventus-Reggiana (Dazn, pay) 15:00 Amichevole: Lipsia-Atalanta (Dazn, pay)

Amichevole: Lipsia-Atalanta (Dazn, pay) 18:00 Amichevole: Lens-Roma (Dazn, pay)

Amichevole: Lens-Roma (Dazn, pay) 20:00 Amichevole: Galatasaray-Lazio (Dazn, pay)

Ciclismo

13:30 Tour de France Femminile (Eurosport, gratuito)

Tour de France Femminile (Eurosport, gratuito) 15:15 Classica di San Sebastian (Rai 2, gratuito)

Nuoto

04:00 Mondiali Singapore 2025 – 8a giornata Batterie (Sky Sport 1, pay)

Mondiali Singapore 2025 – 8a giornata Batterie (Sky Sport 1, pay) 13:00 Mondiali Singapore 2025 – 7a giornata Semifinali e Finali (Rai Sport, gratuito)

Mondiali Singapore 2025 – 7a giornata Semifinali e Finali (Rai Sport, gratuito) 13:00 Mondiali Singapore 2025 – 7a giornata Semifinali e Finali (Rai 2, gratuito)

Mondiali Singapore 2025 – 7a giornata Semifinali e Finali (Rai 2, gratuito) 13:00 Mondiali Singapore 2025 – 7a giornata Semifinali e Finali (Sky Sport Mix, pay)

Mondiali Singapore 2025 – 7a giornata Semifinali e Finali (Sky Sport Mix, pay) 13:30 Mondiali Singapore 2025 – 7a giornata Semifinali e Finali (Rai 2, gratuito)

Pallavolo Maschile

09:00 Nations League: Italia-Slovenia (Dazn, pay)

Nations League: Italia-Slovenia (Dazn, pay) 13:00 Nations League: Brasile-Polonia (Dazn, pay)

Tennis

00:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata (Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata (Sky Sport Max, pay) 01:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata Sess. Serale (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata Sess. Serale (Sky Sport 1, pay) 01:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 8a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 8a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 18:30 ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata Sess. Diurna (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata Sess. Diurna (Sky Sport 1, pay) 18:30 ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 18:30 ATP & WTA Montreal & Toronto – 7a giornata (Sky Sport Max, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp