Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: serie A, F1, Atp Madrid e ciclismo

Tutta la programmazione sportiva di oggi con calcio, ciclismo, automobilismo, motociclismo, tennis e pallavolo femminile in diretta tv.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti in diretta con lo sport di ogni genere, che oggi propone sugli schermi delle emittenti italiane numerosi eventi avvincenti. Spiccano sicuramente le sfide di calcio con partite di Serie A, Primavera 1, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e Campionato Femminile; un vero spettacolo tra club storici e squadre emergenti. Per gli appassionati di ciclismo, proseguono le tappe del Giro di Romandia e Giro di Turchia con dirette esclusivamente su canali accessibili liberamente. Gli amanti dei motori potranno godersi la Formula 1 con il GP di Miami e la Superbike in Ungheria, trasmessi tra Sky e TV8, che offrono un mix di gare pay e free. Da non perdere anche il tennis con le finali ATP e WTA a Madrid, seguite attraverso Sky Sport Tennis, così come la pallavolo femminile con le sfide di CEV Champions League tra le migliori squadre europee in campo. Nel complesso, oggi il palinsesto televisivo è un vero e proprio festival per gli sportivi, con programmazioni per tutti i gusti e modalità di fruizione variegate, dalle tv in chiaro a quelle a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

18:00 Formula 1 – GP Miami (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Formula 1 – GP Miami (Sky Sport F1, Sky Sport 1) 18:00 Formula 1 – GP Miami (Sky Sport 1)

Formula 1 – GP Miami (Sky Sport 1) 17:30 Formula 1 – GP Miami (TV8)

Calcio

11:00 Primavera 1: Lazio-Parma (Sportitalia)

Primavera 1: Lazio-Parma (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Monza-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Monza-Milan (Sportitalia) 15:00 Serie A: Udinese-Torino (Dazn)

Serie A: Udinese-Torino (Dazn) 15:00 Primavera 1: Inter-Bologna (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Bologna (Sportitalia) 15:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Heidenheim (Sky Sport Max)

Bundesliga: Bayern Monaco-Heidenheim (Sky Sport Max) 16:00 Premier League: Newcastle-Brighton (Sky Sport Calcio)

Premier League: Newcastle-Brighton (Sky Sport Calcio) 17:00 Ligue 1: PSG-FC Lorient (Sky Sport Mix)

Ligue 1: PSG-FC Lorient (Sky Sport Mix) 18:00 Serie A: Como-Napoli (Dazn)

Serie A: Como-Napoli (Dazn) 18:30 Serie A Femminile: Roma-Ternana (Rai Sport)

Serie A Femminile: Roma-Ternana (Rai Sport) 18:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Lipsia (Sky Sport Max)

Bundesliga: Bayer Leverkusen-Lipsia (Sky Sport Max) 18:30 Premier League: Arsenal-Fulham (Sky Sport Calcio)

Premier League: Arsenal-Fulham (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Atalanta-Genoa (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Atalanta-Genoa (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 21:05 Ligue 1: Nizza-Lens (Sky Sport Max)

Ligue 1: Nizza-Lens (Sky Sport Max) 23:45 Liga Profesional: San Lorenzo-Independiente (Sportitalia)

Ciclismo

10:30 Giro di Turchia – 7a tappa (Eurosport 2)

Giro di Turchia – 7a tappa (Eurosport 2) 14:00 Giro di Romandia – 4a tappa (Eurosport 2)

Motociclismo

15:30 Superbike – GP Ungheria (Sky Sport MotoGP, TV8)

Pallavolo Femminile

16:00 CEV Champions League: VakifBank-Conegliano (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

CEV Champions League: VakifBank-Conegliano (Sky Sport 1, Sky Sport Arena) 19:00 CEV Champions League: Istanbul-Scandicci (Sky Sport Arena)

Tennis

14:00 ATP 1000 Madrid – Finale Doppio (Sky Sport Tennis)

ATP 1000 Madrid – Finale Doppio (Sky Sport Tennis) 17:00 WTA 1000 Madrid – Finale Singolare (Sky Sport Tennis)

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