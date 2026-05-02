Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: serie A, F1, Atp Madrid e ciclismo

Una giornata ricca di appuntamenti in diretta con lo sport di ogni genere, che oggi propone sugli schermi delle emittenti italiane numerosi eventi avvincenti. Spiccano sicuramente le sfide di calcio con partite di Serie A, Primavera 1, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e Campionato Femminile; un vero spettacolo tra club storici e squadre emergenti. Per gli appassionati di ciclismo, proseguono le tappe del Giro di Romandia e Giro di Turchia con dirette esclusivamente su canali accessibili liberamente. Gli amanti dei motori potranno godersi la Formula 1 con il GP di Miami e la Superbike in Ungheria, trasmessi tra Sky e TV8, che offrono un mix di gare pay e free. Da non perdere anche il tennis con le finali ATP e WTA a Madrid, seguite attraverso Sky Sport Tennis, così come la pallavolo femminile con le sfide di CEV Champions League tra le migliori squadre europee in campo. Nel complesso, oggi il palinsesto televisivo è un vero e proprio festival per gli sportivi, con programmazioni per tutti i gusti e modalità di fruizione variegate, dalle tv in chiaro a quelle a pagamento.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Automobilismo
- 18:00 Formula 1 – GP Miami (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
- 18:00 Formula 1 – GP Miami (Sky Sport 1)
- 17:30 Formula 1 – GP Miami (TV8)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Lazio-Parma (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Monza-Milan (Sportitalia)
- 15:00 Serie A: Udinese-Torino (Dazn)
- 15:00 Primavera 1: Inter-Bologna (Sportitalia)
- 15:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Heidenheim (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Newcastle-Brighton (Sky Sport Calcio)
- 17:00 Ligue 1: PSG-FC Lorient (Sky Sport Mix)
- 18:00 Serie A: Como-Napoli (Dazn)
- 18:30 Serie A Femminile: Roma-Ternana (Rai Sport)
- 18:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Lipsia (Sky Sport Max)
- 18:30 Premier League: Arsenal-Fulham (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Atalanta-Genoa (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
- 21:05 Ligue 1: Nizza-Lens (Sky Sport Max)
- 23:45 Liga Profesional: San Lorenzo-Independiente (Sportitalia)
Ciclismo
- 10:30 Giro di Turchia – 7a tappa (Eurosport 2)
- 14:00 Giro di Romandia – 4a tappa (Eurosport 2)
Motociclismo
- 15:30 Superbike – GP Ungheria (Sky Sport MotoGP, TV8)
Pallavolo Femminile
- 16:00 CEV Champions League: VakifBank-Conegliano (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
- 19:00 CEV Champions League: Istanbul-Scandicci (Sky Sport Arena)
Tennis
- 14:00 ATP 1000 Madrid – Finale Doppio (Sky Sport Tennis)
- 17:00 WTA 1000 Madrid – Finale Singolare (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.